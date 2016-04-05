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Додано: Пон 07 бер, 2022 21:50
Свято наближається...
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный рейтинг страны с "B3" до "Ca", а это предпоследняя ступень. Ниже находятся только Ливан и Венесуэла.
Додано: Пон 07 бер, 2022 22:26
ближайшая выплата по евробондам на 3 ярда - 15марта. иностранцев кинут+руских, кто купил чрз иноброкера -
Додано: Пон 07 бер, 2022 22:30
Скажіть, а транспортне сполученя між Україною і РФ зараз існує? Чи заборонено? Авіа, залізниця, автобус, власне авто... Те саме питання по Біларусі.
Додано: Пон 07 бер, 2022 22:52
Додано: Пон 07 бер, 2022 22:56
Додано: Пон 07 бер, 2022 23:02
War`s benefits for EC
ДОБРОГО ВЕЧОРА МИ З УКРАЇНИ !!!! або War`s benefits for EC
У кожної війни і у біженства є дві сторони. Кому війна, а кому benefits .
Я розумію що не можна писати зраду під час війни ..але треба, але це і зворотна сторона медалі
Як відомо в багатьох країнах Європи демографічна криза , простіше кажучи тривалість життя росте і відбувається закономірне старіння населення .
Молодь не хоче заводити дітей , а тривалість життя збільшується . Молодого населення все менше і менше.
Навіщо потрібне молоде населення ? Вірно щоб хтось працював створював валовий внутрішній продукт , далі без розумних слів платив пенсії ...
І тут на сцену виходять наші МОЛОДІ економічно активні біженки з України ! Вони вирішують всі проблеми з демографією !
1) Українки готові заводити дітей !
2) в Українок все ж таки ближчий менталітет ніж у сирійців та інших мусульман , все-таки одна віра . Згадаймо часи Ярослава Мудрого який видав всіх своїх дочок ( а їх було купа) за іноземних можновладців ! І це був хороший політичний крок !
а) мусульмани переважно створюють пари з мусульманами
б) мусульмани не асимілюються в суспільство ( А. — прийняття спільнотою культури і звичаїв іншої спільноти) , а створюють свою общину в новому місці . Українки показали себе добре в цьому плані є позитивний досвід протягом останніх 10Х років багато українок показали себе чудово в Португаліях Іспаніях і так далі
в) європейським чоловікам все ж більше подобаються жінки своєї раси , звісно нас чоловіків тягне на екзотику , але спробувавши частенько ми повертаємося до представників своєї раси , а тут два в одному : трошки екзотика ( "дика" "свіжа" українка ) і своя раса ( не так страшно як з іншим расами)
г) яке не яке, хоч і в межах однієї раси, але генетичне різноманіття , а генетичне різноманіття призводить до більш здорового нового покоління
3) багато хто з жінок їде з дітьми , але і це не проблема діти як ніхто швидко вивчать мову і асимілються в суспільство , Польща вже бере українських дітей в підготовчі групи до школи , знайомі українки вже на другий день по приїзду відправили своїх дітей в польскі школи.
Ну і Польщею не обмежиться ... Канада Германія та інші ...наші будуть прориватися далі , а їм не будуть чинити опору .
Добре це чи погано ? але на сам кінець то Європа зрозуміла що простіше і краще вирішувати демографічну проблему не Сирійцями та іншими мусульманами , а європейцями .
Тож вітаю Нас 100% візьмуть в Європу і формально і практично і юридично і бюрократично , навіть не сумнівайтесь, ( можливо навіть США і Європа будуть боротися за вплив на Україну) , тільки перед цим , за це прийдеться заплатити...
Мінуси ? озвучте в коментарях . Писати не буду бо це очевидно .
І так я цинік (с) при цитуванні посилання на автора обовязкове
СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА ! ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА !
Востаннє редагувалось yama в Пон 07 бер, 2022 23:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 бер, 2022 23:05
Додано: Пон 07 бер, 2022 23:07
Додано: Пон 07 бер, 2022 23:08
Додано: Пон 07 бер, 2022 23:10
Козак-характерник
Оригинал не открывается. Из рб - аналогично.
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