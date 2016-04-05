Додано: Пон 07 бер, 2022 23:02

ДОБРОГО ВЕЧОРА МИ З УКРАЇНИ !!!! або War`s benefits for ECУ кожної війни і у біженства є дві сторони. Кому війна, а кому benefits .Я розумію що не можна писати зраду під час війни ..але треба, але це і зворотна сторона медаліЯк відомо в багатьох країнах Європи демографічна криза , простіше кажучи тривалість життя росте і відбувається закономірне старіння населення .Молодь не хоче заводити дітей , а тривалість життя збільшується . Молодого населення все менше і менше.Навіщо потрібне молоде населення ? Вірно щоб хтось працював створював валовий внутрішній продукт , далі без розумних слів платив пенсії ...І тут на сцену виходять наші МОЛОДІ економічно активні біженки з України ! Вони вирішують всі проблеми з демографією !1) Українки готові заводити дітей !2) в Українок все ж таки ближчий менталітет ніж у сирійців та інших мусульман , все-таки одна віра . Згадаймо часи Ярослава Мудрого який видав всіх своїх дочок ( а їх було купа) за іноземних можновладців ! І це був хороший політичний крок !а) мусульмани переважно створюють пари з мусульманамиб) мусульмани не асимілюються в суспільство ( А. — прийняття спільнотою культури і звичаїв іншої спільноти) , а створюють свою общину в новому місці . Українки показали себе добре в цьому плані є позитивний досвід протягом останніх 10Х років багато українок показали себе чудово в Португаліях Іспаніях і так далів) європейським чоловікам все ж більше подобаються жінки своєї раси , звісно нас чоловіків тягне на екзотику , але спробувавши частенько ми повертаємося до представників своєї раси , а тут два в одному : трошки екзотика ( "дика" "свіжа" українка ) і своя раса ( не так страшно як з іншим расами)г) яке не яке, хоч і в межах однієї раси, але генетичне різноманіття , а генетичне різноманіття призводить до більш здорового нового покоління3) багато хто з жінок їде з дітьми , але і це не проблема діти як ніхто швидко вивчать мову і асимілються в суспільство , Польща вже бере українських дітей в підготовчі групи до школи , знайомі українки вже на другий день по приїзду відправили своїх дітей в польскі школи.Ну і Польщею не обмежиться ... Канада Германія та інші ...наші будуть прориватися далі , а їм не будуть чинити опоруДобре це чи погано ? але на сам кінець то Європа зрозуміла що простіше і краще вирішувати демографічну проблему не Сирійцями та іншими мусульманами , а європейцями .Тож вітаю Нас 100% візьмуть в Європу і формально і практично і юридично і бюрократично , навіть не сумнівайтесь, ( можливо навіть США і Європа будуть боротися за вплив на Україну) , тільки перед цим , за це прийдеться заплатити...Мінуси ? озвучте в коментарях . Писати не буду бо це очевидно .І так я цинік(с) при цитуванні посилання на автора обовязковеСЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА ! ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА !