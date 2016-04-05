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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 262263264265266>
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 21:50

Свято наближається...

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный рейтинг страны с "B3" до "Ca", а это предпоследняя ступень. Ниже находятся только Ливан и Венесуэла.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 22:26

  fler написав:Международное рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный рейтинг страны с "B3" до "Ca", а это предпоследняя ступень. Ниже находятся только Ливан и Венесуэла.

ближайшая выплата по евробондам на 3 ярда - 15марта. иностранцев кинут+руских, кто купил чрз иноброкера - https://www.youtube.com/watch?v=3_gC027_gt4
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 22:30

Скажіть, а транспортне сполученя між Україною і РФ зараз існує? Чи заборонено? Авіа, залізниця, автобус, власне авто... Те саме питання по Біларусі.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 22:52

  Козак-характерник написав:Скажіть, а транспортне сполученя між Україною і РФ зараз існує? Чи заборонено? Авіа, залізниця, автобус, власне авто... Те саме питання по Біларусі.
:) Жесть. Яке сполучення?
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 22:56

  otg написав: :) Жесть. Яке сполучення?

Тобто немає? Який документ це регулює?
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:02

War`s benefits for EC

ДОБРОГО ВЕЧОРА МИ З УКРАЇНИ !!!! або War`s benefits for EC

У кожної війни і у біженства є дві сторони. Кому війна, а кому benefits .

Я розумію що не можна писати зраду під час війни ..але треба, але це і зворотна сторона медалі

Як відомо в багатьох країнах Європи демографічна криза , простіше кажучи тривалість життя росте і відбувається закономірне старіння населення .
Молодь не хоче заводити дітей , а тривалість життя збільшується . Молодого населення все менше і менше.
Навіщо потрібне молоде населення ? Вірно щоб хтось працював створював валовий внутрішній продукт , далі без розумних слів платив пенсії ...

І тут на сцену виходять наші МОЛОДІ економічно активні біженки з України ! Вони вирішують всі проблеми з демографією !

1) Українки готові заводити дітей !

2) в Українок все ж таки ближчий менталітет ніж у сирійців та інших мусульман , все-таки одна віра . Згадаймо часи Ярослава Мудрого який видав всіх своїх дочок ( а їх було купа) за іноземних можновладців ! І це був хороший політичний крок !
а) мусульмани переважно створюють пари з мусульманами
б) мусульмани не асимілюються в суспільство ( А. — прийняття спільнотою культури і звичаїв іншої спільноти) , а створюють свою общину в новому місці . Українки показали себе добре в цьому плані є позитивний досвід протягом останніх 10Х років багато українок показали себе чудово в Португаліях Іспаніях і так далі
в) європейським чоловікам все ж більше подобаються жінки своєї раси , звісно нас чоловіків тягне на екзотику , але спробувавши частенько ми повертаємося до представників своєї раси , а тут два в одному : трошки екзотика ( "дика" "свіжа" українка ) і своя раса ( не так страшно як з іншим расами)
г) яке не яке, хоч і в межах однієї раси, але генетичне різноманіття , а генетичне різноманіття призводить до більш здорового нового покоління

3) багато хто з жінок їде з дітьми , але і це не проблема діти як ніхто швидко вивчать мову і асимілються в суспільство , Польща вже бере українських дітей в підготовчі групи до школи , знайомі українки вже на другий день по приїзду відправили своїх дітей в польскі школи.
Ну і Польщею не обмежиться ... Канада Германія та інші ...наші будуть прориватися далі , а їм не будуть чинити опору :) .

Добре це чи погано ? але на сам кінець то Європа зрозуміла що простіше і краще вирішувати демографічну проблему не Сирійцями та іншими мусульманами , а європейцями .


Тож вітаю Нас 100% візьмуть в Європу і формально і практично і юридично і бюрократично , навіть не сумнівайтесь, ( можливо навіть США і Європа будуть боротися за вплив на Україну) , тільки перед цим , за це прийдеться заплатити...
Мінуси ? озвучте в коментарях . Писати не буду бо це очевидно .
І так я цинік :( (с) при цитуванні посилання на автора обовязкове

СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА ! ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА !

https://youtu.be/BvgNgTPTkSo
Востаннє редагувалось yama в Пон 07 бер, 2022 23:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:05

  Козак-характерник написав:
  otg написав: :) Жесть. Яке сполучення?

Тобто немає? Який документ це регулює?

Зібрався в гості чи з якою цілю питаєш?
В ряди тер оборони не записався туди беруть з білими білетами аби руки ноги тільки були ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:07

  yama написав:І так я цинік :( (с) при цитуванні посилання на автора обовязкове
да, безграмотность надо показывать публично и называть имя, чтоб было стыдно.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:08

  Ukrainian написав:Зібрався в гості чи з якою цілю питаєш?

Думаю, як виїхати з Донецька, при першій нагоді. Але відчуваю, що надовго тут застряг вже.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:10

Козак-характерник

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xLoThbpR1tUJ:https://dpsu.gov.ua/ua/news/gromadyani-ukraini-mozhut-povernutisya-iz-rf-bez-pereshkod-/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

Оригинал не открывается. Из рб - аналогично.
Вкладчик1234
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