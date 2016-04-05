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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 263264265266>
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:11

  Козак-характерник написав:
  Ukrainian написав:Зібрався в гості чи з якою цілю питаєш?

Думаю, як виїхати з Донецька, при першій нагоді. Але відчуваю, що надовго тут застряг вже.

Що трапилось зі львівською домівкою?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:14

  Ukrainian написав:Що трапилось зі львівською домівкою?

Все в порядку. Просто не міг виїхати із-за корони, а тепер війна.

  Вкладчик1234 написав:Козак-характерник

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xLoThbpR1tUJ:https://dpsu.gov.ua/ua/news/gromadyani-ukraini-mozhut-povernutisya-iz-rf-bez-pereshkod-/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

Оригинал не открывается. Из рб - аналогично.

Зрозумів. Дякую!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Козак-характерник написав:Все в порядку. Просто не міг виїхати із-за корони, а тепер війна.

Ти з Донецька виїхав ще 2014 в Львів
Як тебе в Донецьк знову занесло ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:22

  Ukrainian написав: Ти з Донецька виїхав ще 2014 в Львів
Як тебе в Донецьк знову занесло ?

До батьків приїхав.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:26

  Козак-характерник написав:
  Ukrainian написав: Ти з Донецька виїхав ще 2014 в Львів
Як тебе в Донецьк знову занесло ?

До батьків приїхав.

Як ситуація в тилу? Рух техніки живої сили моральний дух орків?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:30

  Ukrainian написав:Як ситуація в тилу? Рух техніки живої сили моральний дух орків?

Я зараз в хаті сиджу, бо можуть примусово мобілізувати, навіть з білим квитком. Краще не ризикувати. Тут же правовий беспрєдєл. Моральний дух слабкий у ворога. Танки рухалися десь 5 днів тому. Шниряють туди-сюди. Води немає вже довго, днів 10-12.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:38

  Козак-характерник написав:
  Ukrainian написав: Ти з Донецька виїхав ще 2014 в Львів
Як тебе в Донецьк знову занесло ?

До батьків приїхав.

Ти в Донецьку мабуть довго сидів, бо американці про війну ще з грудня «нагнітали»
А так то якщо є автобуси/попутки на Росію їдь якщо випустять (може хтось нелегально вивезе), потім на Білорусь та Україну
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:41

  Ukrainian написав:Ти в Донецьку мабуть довго сидів

Довго. Майже з початку корони.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:41

  Козак-характерник написав:Думаю, як виїхати з Донецька, при першій нагоді. Але відчуваю, що надовго тут застряг вже.
Думаю добиратись до Московії, там на Стамбул, з Стамбула Варшава, а звідти Львів
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:43

  otg написав:Думаю добиратись до Московії, там на Стамбул, з Стамбула Варшава, а звідти Львів

Може й так. Поки тут мобілізують, ніяк не виїхати. Треба дивитись, як війна розвиватиметься.
Козак-характерник
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