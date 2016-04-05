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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 бер, 2022 23:11
Козак-характерник написав: Ukrainian написав:
Зібрався в гості чи з якою цілю питаєш?
Думаю, як виїхати з Донецька, при першій нагоді. Але відчуваю, що надовго тут застряг вже.
Що трапилось зі львівською домівкою?
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Додано: Пон 07 бер, 2022 23:14
Ukrainian написав:
Що трапилось зі львівською домівкою?
Все в порядку. Просто не міг виїхати із-за корони, а тепер війна.
Зрозумів. Дякую!
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Додано: Пон 07 бер, 2022 23:20
Козак-характерник написав:
Все в порядку. Просто не міг виїхати із-за корони, а тепер війна.
Ти з Донецька виїхав ще 2014 в Львів
Як тебе в Донецьк знову занесло ?
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Додано: Пон 07 бер, 2022 23:22
Ukrainian написав:
Ти з Донецька виїхав ще 2014 в Львів
Як тебе в Донецьк знову занесло ?
До батьків приїхав.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 23:26
Козак-характерник написав: Ukrainian написав:
Ти з Донецька виїхав ще 2014 в Львів
Як тебе в Донецьк знову занесло ?
До батьків приїхав.
Як ситуація в тилу? Рух техніки живої сили моральний дух орків?
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Додано: Пон 07 бер, 2022 23:30
Ukrainian написав:
Як ситуація в тилу? Рух техніки живої сили моральний дух орків?
Я зараз в хаті сиджу, бо можуть примусово мобілізувати, навіть з білим квитком. Краще не ризикувати. Тут же правовий беспрєдєл. Моральний дух слабкий у ворога. Танки рухалися десь 5 днів тому. Шниряють туди-сюди. Води немає вже довго, днів 10-12.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 23:38
Козак-характерник написав: Ukrainian написав:
Ти з Донецька виїхав ще 2014 в Львів
Як тебе в Донецьк знову занесло ?
До батьків приїхав.
Ти в Донецьку мабуть довго сидів, бо американці про війну ще з грудня «нагнітали»
А так то якщо є автобуси/попутки на Росію їдь якщо випустять (може хтось нелегально вивезе), потім на Білорусь та Україну
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Додано: Пон 07 бер, 2022 23:41
Ukrainian написав:
Ти в Донецьку мабуть довго сидів
Довго. Майже з початку корони.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 23:41
Козак-характерник написав:
Думаю, як виїхати з Донецька, при першій нагоді. Але відчуваю, що надовго тут застряг вже.
Думаю добиратись до Московії, там на Стамбул, з Стамбула Варшава, а звідти Львів
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otg
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Додано: Пон 07 бер, 2022 23:43
otg написав:
Думаю добиратись до Московії, там на Стамбул, з Стамбула Варшава, а звідти Львів
Може й так. Поки тут мобілізують, ніяк не виїхати. Треба дивитись, як війна розвиватиметься.
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