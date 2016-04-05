yama написав:budivelnik
ще раз. Чоловіків частково перемелють і залишать тут а жінок туди ви не читали моє посилання вище?
1 Москалів перемелять і залишать тут - погоджуюсь
2 Втрати в ЗСУ у нас мізерні якщо порівнювати з 20 млн чоловічого населення
-(для порівняння втрати від зменшення народжуваності ковідна істерія = 50000-80000 в рік)
3 Я за те щоб людина прожила як можна довше і щасливіше....Той хто буде щасливий на чужбині - нехай
Той кому було краще тут - повернеться....
Тому ще раз
Виїхало - 1 млн
Ще виїде - 2-3 млн
Повернеться - 50%....
Але при цьому в нас на кордоні не буде вікового ворога..
А відновлюватись Україна вміє..
Після другої світової впали до 30 млн ( і це ще оптимістично)
За якихось 15 років -вже було 40 млн....
Ще через 30 - було 50 млн...
Так що військові втрати в 0,01-0,02 млн - це ті невідворотні смерті героїв,які дадуть пришвидшено розвиватись 40 млн...
В противному разі, педерація нас би давила і ми б втрачали по 0,2 млн щороку....поки б нас не асимілювали повністю