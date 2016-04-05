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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 264265266267>
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:48

  Ukrainian написав:
  Козак-характерник написав:
  Ukrainian написав: Ти з Донецька виїхав ще 2014 в Львів
Як тебе в Донецьк знову занесло ?

До батьків приїхав.

Ти в Донецьку мабуть довго сидів, бо американці про війну ще з грудня «нагнітали»
А так то якщо є автобуси/попутки на Росію їдь якщо випустять (може хтось нелегально вивезе), потім на Білорусь та Україну

Негодный совет:
Украина не разрешает пересекать границу в неконтролируемых пунктах пропуска
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:51

  ЛАД написав:в результате население Украины может сильно уменьшиться (многие в итоге могут остаться там насовсем).
По Вашому краще якщо населення зменшиться внаслідок ударів педераційних ракет?
Як на мене
То хай живуть в Європі...
ПС
Тим більше що ми вже одною ногою в ЄС....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:56

До речі
Два есмінці типу арлі блек( від 56 до 96 Томагавків кожен) зайшли в Балтійське море
Як на мене , то це говорить про те що
а - США вважає що війну Україна виграла і тому не підсилює нас в Чорному морі
б - США вважає що пуйло може пальнути ядерними..і тому зменшує підлітний час ракет до москвабада...до речі Томагавки можуть нести ядерні боєголовки...а це в свою чергу пуйла не зупинить , але грамотних генералів. які вміють рахувати на пальцях і памятають сирійський приклад коли педераційники не збили жодної ракети внаслідок кривизни Землі - думаю що сильно притормозить.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:56

budivelnik ще раз. Чоловіків частково перемелють і залишать тут а жінок туди ви не читали моє посилання вище?
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Украина не разрешает пересекать границу в неконтролируемых пунктах пропуска

Це в мирний час. Під час війни не діє
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 00:01

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон виступив із закликом до негайних дій міжнародної спільноти у відповідь на російську війну в Україні.

«Акт агресії Володимира Путіна повинен провалитися і треба, щоб цей провал бачили», - пише Борис Джонсон в статті в американській газеті New York Times у неділю 6 березня.

Керівник британського уряду виокремив шість пунктів, які він вважає найважливішими:

«Насамперед, ми повинні задіяти міжнародну гуманітарну коаліцію».

«Друге, нам треба робити більше, щоб допомогти Україні захищатися».

«Третє, ми повинні зробити економічний тиск на режим Путіна максимальним».

«Четверте, незалежно скільки це триватиме, ми повинні запобігти повзучим намаганням нормалізувати те, що Росія робить в Україні».

«П’яте, ми завжди маємо бути відкритими до дипломатії і деескалації за умови, що уряд України повністю задіяний у будь-яких потенційних домовленостях».

«Шосте, ми повинні діяти вже, щоб посилити євроатлантичну безпеку».
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 00:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:США вважає що війну Україна виграла і тому не підсилює нас в Чорному морі

Я думаю НАТО просто боїться тому і не заходить в чорне мору. Підсилювати Україну як приймати в свої ряди НАТО не збирається вони це чітко говорять з 2008
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 00:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Уявіть, що Україна - це Сирія. Більшості українців було все одно, що там відбувається. Саме так я думаю і в Європі. Своя хата скраю.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 00:17

  yama написав:budivelnik ще раз. Чоловіків частково перемелють і залишать тут а жінок туди ви не читали моє посилання вище?
1 Москалів перемелять і залишать тут - погоджуюсь
2 Втрати в ЗСУ у нас мізерні якщо порівнювати з 20 млн чоловічого населення
-(для порівняння втрати від зменшення народжуваності ковідна істерія = 50000-80000 в рік)
3 Я за те щоб людина прожила як можна довше і щасливіше....Той хто буде щасливий на чужбині - нехай
Той кому було краще тут - повернеться....

Тому ще раз
Виїхало - 1 млн
Ще виїде - 2-3 млн
Повернеться - 50%....
Але при цьому в нас на кордоні не буде вікового ворога..
А відновлюватись Україна вміє..
Після другої світової впали до 30 млн ( і це ще оптимістично)
За якихось 15 років -вже було 40 млн....
Ще через 30 - було 50 млн...
Так що військові втрати в 0,01-0,02 млн - це ті невідворотні смерті героїв,які дадуть пришвидшено розвиватись 40 млн...
В противному разі, педерація нас би давила і ми б втрачали по 0,2 млн щороку....поки б нас не асимілювали повністю
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 00:24

  Козак-характерник написав:
  Ukrainian написав:Як ситуація в тилу? Рух техніки живої сили моральний дух орків?

Я зараз в хаті сиджу, бо можуть примусово мобілізувати, навіть з білим квитком. Краще не ризикувати. Тут же правовий беспрєдєл. Моральний дух слабкий у ворога. Танки рухалися десь 5 днів тому. Шниряють туди-сюди. Води немає вже довго, днів 10-12.

А где вы моетесь, пардоньте, смываете чем, посуду моете? Или скважина есть под домом?
барабашов
 
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