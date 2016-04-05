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Напад росії і білорусі на Україну
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Козак-характерник
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Додано: Вів 08 бер, 2022 00:58
Zebra написав:
Уявіть, що Україна - це Сирія. Більшості українців було все одно, що там відбувається. Саме так я думаю і в Європі. Своя хата скраю.
Сирия далеко, а Украина для Европы под боком.
Особенно для прибалтов, поляков и "прочих шведов".
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