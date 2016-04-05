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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 264265266267
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 00:33

  барабашов написав:
  Козак-характерник написав:А где вы моетесь, пардоньте, смываете чем, посуду моете? Или скважина есть под домом?

Іноді тоненький струмочок води тече. Набираю, щоб зливати унітаз, чи посуд помити, або обмитися. Але це тому, шо живу на першому поверсі. А з верхніх поверхів, вже деякі какашки викидають з вікна. :|
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 00:58

  Zebra написав:Уявіть, що Україна - це Сирія. Більшості українців було все одно, що там відбувається. Саме так я думаю і в Європі. Своя хата скраю.

Сирия далеко, а Украина для Европы под боком.
Особенно для прибалтов, поляков и "прочих шведов".
ЛАД
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