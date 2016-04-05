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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 264265266267
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 00:33

  барабашов написав:
  Козак-характерник написав:А где вы моетесь, пардоньте, смываете чем, посуду моете? Или скважина есть под домом?

Іноді тоненький струмочок води тече. Набираю, щоб зливати унітаз, чи посуд помити, або обмитися. Але це тому, шо живу на першому поверсі. А з верхніх поверхів, вже деякі какашки викидають з вікна. :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 00:58

  Zebra написав:Уявіть, що Україна - це Сирія. Більшості українців було все одно, що там відбувається. Саме так я думаю і в Європі. Своя хата скраю.

Сирия далеко, а Украина для Европы под боком.
Особенно для прибалтов, поляков и "прочих шведов".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 01:36

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:В России этого пока нет. Пока достаточно жёсткая вертикаль власти.
вы ошибаетесь я вам попробую объяснить в чем.
.........
Вся вертикаль их власти и армия держится на лжи и страхе.

Не может быть сильной власть которая разгоняет дубинками собственный народ и затирает нацарапанные на льду "нет войне" .

Трусливая власть держит в страхе полстраны, потому что сама боится всего на свете.

Никакой вертикали нет. Есть диктатор, и рабы. Так же как и армии нет, есть техника и трусливые немотивированные солдаты смертники.

То, что диктатор съехал. понятно. Правда, насчёт "давно" это вряд ли. До этой войны его поступки и политика были достаточно адекватными. Можно спорить о "моральности", но это совершенно другая категория.

О власти.
1. "Вертикаль" вполне может держаться "на лжи и страхе". И обычно у диктаторов так и бывает.
2. Вертикаль власти в РФ реально таки есть, на чём бы она ни держалась.
3. О трусости и немотивированности армии судить не берусь. Может, так, а, может, и нет.
Не стоит военную пропаганду воспринимать как абсолютную истину.
У нас тоже далеко не все рвутся на передовую - кто-то, говорят, возвращается из-за рубежа, чтобы воевать, кто-то стоит в очереди в тероборону, а кто-то тикает на запад и как его военкомат найдёт?
Запрет на выезд из страны мужчин от 18 до 60 недаром введён.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 02:00

  fler написав:
  ЛАД написав:
  vitaliian написав:⚡️Премьер-министр Матеуш Моравецки дал пресс-конференцию, посвященную вопросу украинских беженцев
Основное:
▪️ В Польшу приехало уже более 1 млн беженцев, большинство - женщины и дети, «пока мужчины защищают свою землю»;...

Лень сейчас искать ссылки, но аналогичные меры, вроде, принимает и Германия. + разрешение работать.
С одной стороны, это хорошо, но, с др. стороны, в результате население Украины может сильно уменьшиться (многие в итоге могут остаться там насовсем).


Как вы себе это представляете? Женщины с детьми уехали и не вернулись к мужьям? :D Не забывайте, что здесь у них было свое жилье, налажен быт, остались родственники, друзья, у кого-то бизнес..
Если их жилье разрушат, то им положена компенсация. Если кормильца потеряют на войне, то опять компенсация. В чужой стране не все могут адаптироваться - выучить язык, привыкнуть ко всему чужому, особенно к людям и т.д..
Другая сторона медали - ограничение числа беженцев. Уже начались заявления со стороны Молдовы, что лимит исчерпан, в Чехии временно не принимают беженцев. Где-то читала, что страны были готовы принять всего 4 млн. Из них уже 1,7 млн выехало.
Поэтому более 4 млн. уехавших лично я не ожидаю, плюс ожидаю вернувшихся - не меньше 50% уехавших.

1. Количество выехавших я прогнозировать не берусь. Встречал в прогнозах и Вашу цифру - 4 млн., встречал и 7 млн.
2. Согласен с Вами - безусловно останутся насовсем далеко не все, вернётся, возможно, даже не половина, а гораздо больше.
3. То, что выезжают только женщины с детьми - существенно. Но бывает по-разному. Кто-то может найти нового мужа, кто-то может потом вытащить из Украины старого. Разными способами.
4 О "положенных компенсациях". Если жильё будет разрушено у 0,001% семей, то может быть и получат. И то хтозна. Много беженцев из Донбасса получили компенсации или квартиры от государства?
После войны нам очень нужны будут рабочие руки для восстановления всего разрушенного. Поэтому потеря даже не 1 млн, а всего 100-200 тыс. тоже будет существенна. Или будем заменять их африканцами, среднеазиатами и пр.? Я не против них, но... проблемы будут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 02:14

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:в результате население Украины может сильно уменьшиться (многие в итоге могут остаться там насовсем).
По Вашому краще якщо населення зменшиться внаслідок ударів педераційних ракет?
Як на мене
То хай живуть в Європі...
ПС
Тим більше що ми вже одною ногою в ЄС....

Надеюсь, Вы меня за сволочь не держите. :)
Конечно, лучше, чтобы люли остались живы. Но проблемы для страны при этом будут.

2 Втрати в ЗСУ у нас мізерні якщо порівнювати з 20 млн чоловічого населення

Сегодня сложно предсказывать даже сроки окончания войны, а тем более, наши потери. (Кстати, не встречал цифры наших потерь - и это естественно во время войны. Даже если их назовут, то наверняка цифры будут заниженными. И это правильно)

А відновлюватись Україна вміє..
Після другої світової впали до 30 млн ( і це ще оптимістично)
За якихось 15 років -вже було 40 млн....
Ще через 30 - було 50 млн...
Так що військові втрати в 0,01-0,02 млн - це ті невідворотні смерті героїв,які дадуть пришвидшено розвиватись 40 млн...

Вот только не надо сравнивать 2022 с 1945. Тогда рождаемость была значительно выше и, соотв., был большой естественный прирост населения. Сегодня бабы не стремятся рожать.
И Вы всё это прекрасно понимаете.
А насчёт безвозвратных потерь в 0,01-0,02 млн. - дай бог, чтобы так и было.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 02:18

  Козак-характерник написав:Скажіть, а транспортне сполученя між Україною і РФ зараз існує? Чи заборонено? Авіа, залізниця, автобус, власне авто... Те саме питання по Біларусі.

Транспортного сообщения с Россией нет. Но добраться из РФ сюда можно. Проще всего было через Беларусь. Как будет после войны неизвестно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 02:34

Россия в любой момент готова прекратить спецоперацию на Украине, если Киев выполнит выдвинутые Москвой условия. Об этом 7 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Им <украинцам> сказали, что все это может остановиться в один момент», — сказал он в интервью Reuters.

По словам Пескова, Украине придется внести поправки в Конституцию и отказаться от планов по вступлению в какие-либо блоки. Также Киев должен признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми.

«Мы действительно заканчиваем демилитаризацию Украины. Мы ее закончим. Но главное, чтобы Украина прекратила боевые действия. Они должны прекратить боевые действия, и тогда никто не будет стрелять», — добавил представитель Кремля.

https://www.fontanka.ru/2022/03/07/70493441/
Как объясняла его жена, он "просто передаёт" мнение Путина.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 02:36

Глава МИД России Сергей Лавров и его украинский коллега Дмитрий Кулеба подтвердили готовность встретиться в Анталье. Об этом 7 марта сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции.

«Министры иностранных дел России и Украины подтвердили готовность провести встречу в Анталье. Встреча пройдет в трехстороннем формате на дипломатическом форуме», — цитирует его ТАСС.

Также эту информацию подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «В соответствии с достигнутой договоренностью в ходе телефонного разговора президентов России и Турции, по инициативе турецкого лидера на полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу», — сказала она

https://www.fontanka.ru/2022/03/07/70493405/
ЛАД
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