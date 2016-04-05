Додано: Вів 08 бер, 2022 01:36

vitaliian написав: ЛАД написав: В России этого пока нет. Пока достаточно жёсткая вертикаль власти. В России этого пока нет. Пока достаточно жёсткая вертикаль власти. вы ошибаетесь я вам попробую объяснить в чем.

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Вся вертикаль их власти и армия держится на лжи и страхе.



Не может быть сильной власть которая разгоняет дубинками собственный народ и затирает нацарапанные на льду "нет войне" .



Трусливая власть держит в страхе полстраны, потому что сама боится всего на свете.



Никакой вертикали нет. Есть диктатор, и рабы. Так же как и армии нет, есть техника и трусливые немотивированные солдаты смертники. вы ошибаетесь я вам попробую объяснить в чем..........Вся вертикаль их власти и армия держится на лжи и страхе.Не может быть сильной власть которая разгоняет дубинками собственный народ и затирает нацарапанные на льду "нет войне" .Трусливая власть держит в страхе полстраны, потому что сама боится всего на свете.Никакой вертикали нет. Есть диктатор, и рабы. Так же как и армии нет, есть техника и трусливые немотивированные солдаты смертники.

То, что диктатор съехал. понятно. Правда, насчёт "давно" это вряд ли. До этой войны его поступки и политика были достаточно адекватными. Можно спорить о "моральности", но это совершенно другая категория.О власти.1. "Вертикаль" вполне может держаться "на лжи и страхе". И обычно у диктаторов так и бывает.2. Вертикаль власти в РФ реально таки есть, на чём бы она ни держалась.3. О трусости и немотивированности армии судить не берусь. Может, так, а, может, и нет.Не стоит военную пропаганду воспринимать как абсолютную истину.У нас тоже далеко не все рвутся на передовую - кто-то, говорят, возвращается из-за рубежа, чтобы воевать, кто-то стоит в очереди в тероборону, а кто-то тикает на запад и как его военкомат найдёт?Запрет на выезд из страны мужчин от 18 до 60 недаром введён.