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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 264265266267
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 01:36

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:В России этого пока нет. Пока достаточно жёсткая вертикаль власти.
вы ошибаетесь я вам попробую объяснить в чем.
.........
Вся вертикаль их власти и армия держится на лжи и страхе.

Не может быть сильной власть которая разгоняет дубинками собственный народ и затирает нацарапанные на льду "нет войне" .

Трусливая власть держит в страхе полстраны, потому что сама боится всего на свете.

Никакой вертикали нет. Есть диктатор, и рабы. Так же как и армии нет, есть техника и трусливые немотивированные солдаты смертники.

То, что диктатор съехал. понятно. Правда, насчёт "давно" это вряд ли. До этой войны его поступки и политика были достаточно адекватными. Можно спорить о "моральности", но это совершенно другая категория.

О власти.
1. "Вертикаль" вполне может держаться "на лжи и страхе". И обычно у диктаторов так и бывает.
2. Вертикаль власти в РФ реально таки есть, на чём бы она ни держалась.
3. О трусости и немотивированности армии судить не берусь. Может, так, а, может, и нет.
Не стоит военную пропаганду воспринимать как абсолютную истину.
У нас тоже далеко не все рвутся на передовую - кто-то, говорят, возвращается из-за рубежа, чтобы воевать, кто-то стоит в очереди в тероборону, а кто-то тикает на запад и как его военкомат найдёт?
Запрет на выезд из страны мужчин от 18 до 60 недаром введён.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 02:00

  fler написав:
  ЛАД написав:
  vitaliian написав:⚡️Премьер-министр Матеуш Моравецки дал пресс-конференцию, посвященную вопросу украинских беженцев
Основное:
▪️ В Польшу приехало уже более 1 млн беженцев, большинство - женщины и дети, «пока мужчины защищают свою землю»;...

Лень сейчас искать ссылки, но аналогичные меры, вроде, принимает и Германия. + разрешение работать.
С одной стороны, это хорошо, но, с др. стороны, в результате население Украины может сильно уменьшиться (многие в итоге могут остаться там насовсем).


Как вы себе это представляете? Женщины с детьми уехали и не вернулись к мужьям? :D Не забывайте, что здесь у них было свое жилье, налажен быт, остались родственники, друзья, у кого-то бизнес..
Если их жилье разрушат, то им положена компенсация. Если кормильца потеряют на войне, то опять компенсация. В чужой стране не все могут адаптироваться - выучить язык, привыкнуть ко всему чужому, особенно к людям и т.д..
Другая сторона медали - ограничение числа беженцев. Уже начались заявления со стороны Молдовы, что лимит исчерпан, в Чехии временно не принимают беженцев. Где-то читала, что страны были готовы принять всего 4 млн. Из них уже 1,7 млн выехало.
Поэтому более 4 млн. уехавших лично я не ожидаю, плюс ожидаю вернувшихся - не меньше 50% уехавших.

1. Количество выехавших я прогнозировать не берусь. Встречал в прогнозах и Вашу цифру - 4 млн., встречал и 7 млн.
2. Согласен с Вами - безусловно останутся насовсем далеко не все, вернётся, возможно, даже не половина, а гораздо больше.
3. То, что выезжают только женщины с детьми - существенно. Но бывает по-разному. Кто-то может найти нового мужа, кто-то может потом вытащить из Украины старого. Разными способами.
4 О "положенных компенсациях". Если жильё будет разрушено у 0,001% семей, то может быть и получат. И то хтозна. Много беженцев из Донбасса получили компенсации или квартиры от государства?
После войны нам очень нужны будут рабочие руки для восстановления всего разрушенного. Поэтому потеря даже не 1 млн, а всего 100-200 тыс. тоже будет существенна. Или будем заменять их африканцами, среднеазиатами и пр.? Я не против них, но... проблемы будут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 02:14

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:в результате население Украины может сильно уменьшиться (многие в итоге могут остаться там насовсем).
По Вашому краще якщо населення зменшиться внаслідок ударів педераційних ракет?
Як на мене
То хай живуть в Європі...
ПС
Тим більше що ми вже одною ногою в ЄС....

Надеюсь, Вы меня за сволочь не держите. :)
Конечно, лучше, чтобы люли остались живы. Но проблемы для страны при этом будут.

2 Втрати в ЗСУ у нас мізерні якщо порівнювати з 20 млн чоловічого населення

Сегодня сложно предсказывать даже сроки окончания войны, а тем более, наши потери. (Кстати, не встречал цифры наших потерь - и это естественно во время войны. Даже если их назовут, то наверняка цифры будут заниженными. И это правильно)

А відновлюватись Україна вміє..
Після другої світової впали до 30 млн ( і це ще оптимістично)
За якихось 15 років -вже було 40 млн....
Ще через 30 - було 50 млн...
Так що військові втрати в 0,01-0,02 млн - це ті невідворотні смерті героїв,які дадуть пришвидшено розвиватись 40 млн...

Вот только не надо сравнивать 2022 с 1945. Тогда рождаемость была значительно выше и, соотв., был большой естественный прирост населения. Сегодня бабы не стремятся рожать.
И Вы всё это прекрасно понимаете.
А насчёт безвозвратных потерь в 0,01-0,02 млн. - дай бог, чтобы так и было.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 02:18

  Козак-характерник написав:Скажіть, а транспортне сполученя між Україною і РФ зараз існує? Чи заборонено? Авіа, залізниця, автобус, власне авто... Те саме питання по Біларусі.

Транспортного сообщения с Россией нет. Но добраться из РФ сюда можно. Проще всего было через Беларусь. Как будет после войны неизвестно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 02:34

Россия в любой момент готова прекратить спецоперацию на Украине, если Киев выполнит выдвинутые Москвой условия. Об этом 7 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Им <украинцам> сказали, что все это может остановиться в один момент», — сказал он в интервью Reuters.

По словам Пескова, Украине придется внести поправки в Конституцию и отказаться от планов по вступлению в какие-либо блоки. Также Киев должен признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми.

«Мы действительно заканчиваем демилитаризацию Украины. Мы ее закончим. Но главное, чтобы Украина прекратила боевые действия. Они должны прекратить боевые действия, и тогда никто не будет стрелять», — добавил представитель Кремля.

https://www.fontanka.ru/2022/03/07/70493441/
Как объясняла его жена, он "просто передаёт" мнение Путина.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 02:36

Глава МИД России Сергей Лавров и его украинский коллега Дмитрий Кулеба подтвердили готовность встретиться в Анталье. Об этом 7 марта сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции.

«Министры иностранных дел России и Украины подтвердили готовность провести встречу в Анталье. Встреча пройдет в трехстороннем формате на дипломатическом форуме», — цитирует его ТАСС.

Также эту информацию подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «В соответствии с достигнутой договоренностью в ходе телефонного разговора президентов России и Турции, по инициативе турецкого лидера на полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу», — сказала она

https://www.fontanka.ru/2022/03/07/70493405/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 06:25

  Козак-характерник написав:Скажіть, а транспортне сполученя між Україною і РФ зараз існує? Чи заборонено? Авіа, залізниця, автобус, власне авто... Те саме питання по Біларусі.


Торговля и сотрудничество точно продолжаются и как я посмотрю это никого не беспокоит. :idea:

Загалом за минулий рік Україна експортувала товарів на $68 млрд — на 38% більше, ніж у 2020 році. Загальний обсяг імпорту товарів в Україну в 2021 році становив $72,8 млрд — це на 34% більше, ніж роком раніше.

Найбільшим імпортером товарів в Україну став Китай — $10,9 млрд ( зростання 31,9%), на другому місці опинилася Німеччина — $6,2 млрд (зростання на 17,7%), на третьому РФ — $6 млрд (зростання на 33,9%).

За матеріалами: НВ
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 06:42

  Козак-характерник написав:
  Ukrainian написав:Зібрався в гості чи з якою цілю питаєш?

Думаю, як виїхати з Донецька, при першій нагоді. Але відчуваю, що надовго тут застряг вже.

максимум через месяц Донецк и не только освободят наши...

  Zebra написав:Уявіть, що Україна - це Сирія. Більшості українців було все одно, що там відбувається. Саме так я думаю і в Європі. Своя хата скраю.

не всем, я ещё в 13 году сpался с москалями на эту тему...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 07:12

  Ukrainian написав:
  juristkostya написав:Украина не разрешает пересекать границу в неконтролируемых пунктах пропуска

Це в мирний час. Під час війни не діє

Где можно прочитать детали?
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