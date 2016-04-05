Глава МИД России Сергей Лавров и его украинский коллега Дмитрий Кулеба подтвердили готовность встретиться в Анталье. Об этом 7 марта сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции.
«Министры иностранных дел России и Украины подтвердили готовность провести встречу в Анталье. Встреча пройдет в трехстороннем формате на дипломатическом форуме», — цитирует его ТАСС.
Также эту информацию подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «В соответствии с достигнутой договоренностью в ходе телефонного разговора президентов России и Турции, по инициативе турецкого лидера на полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу», — сказала она
ЛАД написав:Проще всего было через Беларусь. Как будет после войны неизвестно.
Я сомневаюсь что реально сегодня пересекти границу через Беларусь. Если ехать в сторону Беларуси, тогда уж лучше через Брест в Польшу, ну а там уже понятно. И то этот каридор открыт пока. Никто не знает что будет завтра. Возможно полностью прикроют жд между Беларусью и рашей с Европой.
Хомякоид написав: Сразу подумал что для Ирпеня слишком крутое здание. В орде скупают истерично продукты, все растет в цене каждый день, страна розвязала войну, но биомасса боиться выйти с плакатом. Сюр. Северная Корея 2.
Нарот россии наредкость быстро адаптирующийся к любой куйне.
У нас народ теж швидко адаптується до любої куїти.
Там в тотальний ппц не дуже вірять, ЗВР вистачить на 2 роки, плюс при теперішніх цінах на нафту та газ ще можуть нагуляти жирку, замість айфорнів сяомі, і т.д. і т.п., будуть їсти імно, але духовні скрепи не поміняють на цінності прогнившого запода.
тому надіятися, що РФ скоро загнеться, це якісь вологі юнацькі мрії
Россия в любой момент готова прекратить спецоперацию на Украине, если Киев выполнит выдвинутые Москвой условия. Об этом 7 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Им <украинцам> сказали, что все это может остановиться в один момент», — сказал он в интервью Reuters.
По словам Пескова, Украине придется внести поправки в Конституцию и отказаться от планов по вступлению в какие-либо блоки. Также Киев должен признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми.
«Мы действительно заканчиваем демилитаризацию Украины. Мы ее закончим. Но главное, чтобы Украина прекратила боевые действия. Они должны прекратить боевые действия, и тогда никто не будет стрелять», — добавил представитель Кремля.
1. Викреслити з Конституції НАТО 2. Демилітаризація - розбомбили старі заводи ВПК. 3. Крим, хз 4. ЛНР-ДНР хіба в кордонах, які складуться на даний момент, якщо захоплять в межах адмін кордонів областей, то так і буде. 5. Не ясно що із денацифікацією (хоча можуть придумати, що розбили нациків у оточених містах, і п.1 про НАТО).