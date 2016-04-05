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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 267268269270271>
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 02:36

Глава МИД России Сергей Лавров и его украинский коллега Дмитрий Кулеба подтвердили готовность встретиться в Анталье. Об этом 7 марта сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции.

«Министры иностранных дел России и Украины подтвердили готовность провести встречу в Анталье. Встреча пройдет в трехстороннем формате на дипломатическом форуме», — цитирует его ТАСС.

Также эту информацию подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «В соответствии с достигнутой договоренностью в ходе телефонного разговора президентов России и Турции, по инициативе турецкого лидера на полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу», — сказала она

https://www.fontanka.ru/2022/03/07/70493405/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 06:42

  Козак-характерник написав:
  Ukrainian написав:Зібрався в гості чи з якою цілю питаєш?

Думаю, як виїхати з Донецька, при першій нагоді. Але відчуваю, що надовго тут застряг вже.

максимум через месяц Донецк и не только освободят наши...

  Zebra написав:Уявіть, що Україна - це Сирія. Більшості українців було все одно, що там відбувається. Саме так я думаю і в Європі. Своя хата скраю.

не всем, я ещё в 13 году сpался с москалями на эту тему...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 07:12

  Ukrainian написав:
  juristkostya написав:Украина не разрешает пересекать границу в неконтролируемых пунктах пропуска

Це в мирний час. Під час війни не діє

Где можно прочитать детали?
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 09:07

  ЛАД написав:Проще всего было через Беларусь. Как будет после войны неизвестно.
Я сомневаюсь что реально сегодня пересекти границу через Беларусь. Если ехать в сторону Беларуси, тогда уж лучше через Брест в Польшу, ну а там уже понятно. И то этот каридор открыт пока. Никто не знает что будет завтра. Возможно полностью прикроют жд между Беларусью и рашей с Европой.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 09:18

Байрактар за работой


https://youtu.be/8a9ulb_LI3k
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 09:25

Україна там де українці

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:в результате население Украины может сильно уменьшиться (многие в итоге могут остаться там насовсем).
По Вашому краще якщо населення зменшиться внаслідок ударів педераційних ракет?
Як на мене
То хай живуть в Європі...
ПС
Тим більше що ми вже одною ногою в ЄС....

flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 09:31

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав: Сразу подумал что для Ирпеня слишком крутое здание.
В орде скупают истерично продукты, все растет в цене каждый день, страна розвязала войну, но биомасса боиться выйти с плакатом.
Сюр. Северная Корея 2.

Нарот россии наредкость быстро адаптирующийся к любой куйне.

У нас народ теж швидко адаптується до любої куїти.

Там в тотальний ппц не дуже вірять,
ЗВР вистачить на 2 роки,
плюс при теперішніх цінах на нафту та газ ще можуть нагуляти жирку,
замість айфорнів сяомі,
і т.д. і т.п.,
будуть їсти імно, але духовні скрепи не поміняють на цінності прогнившого запода.

тому надіятися, що РФ скоро загнеться, це якісь вологі юнацькі мрії
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 09:54

Странно, сейчас на укртелекоме пропал фейсбук, твиттер, половина западных сайтов, перешёл на фрегат, там есть...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 09:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Lion+ написав:Торговля и сотрудничество точно продолжаются и как я посмотрю это никого не беспокоит. :idea:


старі дані
ніхто після початку кривавої війни не буде торгувати із рашиським агресором
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 10:03

  ЛАД написав:
Россия в любой момент готова прекратить спецоперацию на Украине, если Киев выполнит выдвинутые Москвой условия. Об этом 7 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Им <украинцам> сказали, что все это может остановиться в один момент», — сказал он в интервью Reuters.

По словам Пескова, Украине придется внести поправки в Конституцию и отказаться от планов по вступлению в какие-либо блоки. Также Киев должен признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми.

«Мы действительно заканчиваем демилитаризацию Украины. Мы ее закончим. Но главное, чтобы Украина прекратила боевые действия. Они должны прекратить боевые действия, и тогда никто не будет стрелять», — добавил представитель Кремля.

https://www.fontanka.ru/2022/03/07/70493441/
Как объясняла его жена, он "просто передаёт" мнение Путина.

Риторика більш-менш зрозуміла.

1. Викреслити з Конституції НАТО
2. Демилітаризація - розбомбили старі заводи ВПК.
3. Крим, хз
4. ЛНР-ДНР хіба в кордонах, які складуться на даний момент, якщо захоплять в межах адмін кордонів областей, то так і буде.
5. Не ясно що із денацифікацією (хоча можуть придумати, що розбили нациків у оточених містах, і п.1 про НАТО).
flyman
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