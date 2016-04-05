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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 08 бер, 2022 10:07
flyman
На 2 роки чого? Вони вимушені будуть будувати нову логістику та переплачувати за більшість імпорту.
Невідомо, яка кількість їх ЗВР є ліквідними та із доступом до них.
За будь-якої ціни газу та нафти компанії, які під санкціями не зможуть отримувати валюту на свої кор рахунки, лише через нових посередників, які, як премія за ризик потрапити під санкції, зможуть встановлювати будь-яку комісію. Бажаючих зв'язуватися з компаніями під санкціями у світі не так багато.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 10:08
greenozon написав: Lion+ написав:
Торговля и сотрудничество точно продолжаются и как я посмотрю это никого не беспокоит.
старі дані
ніхто після початку кривавої війни не буде торгувати із рашиським агресором
На жаль не так:
А китайці з радістю зайдуть на російські ринки.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 10:14
flyman написав: airmax78 написав: Хомякоид написав:
Сразу подумал что для Ирпеня слишком крутое здание.
В орде скупают истерично продукты, все растет в цене каждый день, страна розвязала войну, но биомасса боиться выйти с плакатом.
Сюр. Северная Корея 2.
Нарот россии наредкость быстро адаптирующийся к любой куйне.
У нас народ теж швидко адаптується до любої куїти.
Там в тотальний ппц не дуже вірять,
ЗВР вистачить на 2 роки,
плюс при теперішніх цінах на нафту та газ ще можуть нагуляти жирку,
замість айфорнів сяомі,
і т.д. і т.п.,
будуть їсти імно, але духовні скрепи не поміняють на цінності прогнившого запода.
тому надіятися, що РФ скоро загнеться, це якісь вологі юнацькі мрії
У парня фаза "Отрицание". Взрыв. Стоит такой весь обгоревший, кожа лохмотьями свисает, болевой шок - ничего не чувствует и говорит: все в порядке, все отлично. Сейчас зеленкой помажусь и побегу дальше в магазин за молоком. А в магазине и молока-то уже никакого нет.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 10:18
Ой+
Так, але ціна буде вдвічі менша від ринкової, це ж Китай, вони свого не зможуть упустити)
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Додано: Вів 08 бер, 2022 10:30
Ой+ написав:
А китайці з радістю зайдуть на російські ринки.
ну ви ж пам'ятаєте по якій (смішній) ціні китай купує із сили сібірі...
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greenozon
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Додано: Вів 08 бер, 2022 10:42
Сравнивая немецкие и украинские источники понимаешь что немцы отстали в новостях дня так 3-4.
У них орда концентрирует силы на севере Киева и следует ожидать штурма Киева.
Про то что уже несколько дней фактически нет активных наступательных действий и берут ордынцев в плен ни слова.
Люди ходят по улицам и в магазинах как прибитые. Путлер напугал всех угрозой я.о.
Ни от кого пока не услышал внятного прогноза как война будет продолжаться.
Где-то так.
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Хомякоид
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Додано: Вів 08 бер, 2022 10:46
greenozon написав: Ой+ написав:
А китайці з радістю зайдуть на російські ринки.
ну ви ж пам'ятаєте по якій (смішній) ціні китай купує із сили сібірі...
Китай купить дешево, продасть дорого, але електроніка буде.
А посилання було, що наразі і ЄС сидить на нафті і газі з раші, тільки по вищій ціні ніж мав.
Взагалі хотілось би від ЄС і НАТО значно серйознішої підтримки. Я регулрно дивися їхні ЗМІ, то дуже стурбовані перш за все напливом біженців. І думаю також, що при любому розкладі велика частина біженців не повернеться, скоріше ще підятягне до себе членів родини.
Сьогодні "Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир", то ж хай би були права і мир.
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Ой+
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Додано: Вів 08 бер, 2022 10:47
Хомякоид написав:
Сравнивая немецкие и украинские источники понимаешь что немцы отстали в новостях дня так 3-4.
У них орда концентрирует силы на севере Киева и следует ожидать штурма Киева.
Про то что уже несколько дней фактически нет активных наступательных действий и берут ордынцев в плен ни слова.
Люди ходят по улицам и в магазинах как прибитые. Путлер напугал всех угрозой я.о.
Ни от кого пока не услышал внятного прогноза как война будет продолжаться.
Где-то так.
А бюргерам то чого радуватися?
Нафта $115, газ $3000. Навибирали собі таких політиків: "зробили увсіх разом".
Ковбаса подорожчає, прийдеться ще більше економити і тримати в квартирі не +18 і ходити в двох світерах, а +15, і в трьох, а може як Bobua +13.5
Війна для них тут, як для нас в якому Іраці/Сирії/Афганістані.
Своя сорочка ближче до тіла.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 08 бер, 2022 10:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 10:49
Ой+ написав: greenozon написав: Ой+ написав:
А китайці з радістю зайдуть на російські ринки.
ну ви ж пам'ятаєте по якій (смішній) ціні китай купує із сили сібірі...
Китай купить дешево, продасть дорого, але електроніка буде.
А посилання було, що наразі і ЄС сидить на нафті і газі з раші, тільки по вищій ціні ніж мав.
Взагалі хотілось би від ЄС і НАТО значно серйознішої підтримки. Я регулрно дивися їхні ЗМІ, то дуже стурбовані перш за все напливом біженців. І думаю також, що при любому розкладі велика частина біженців не повернеться, скоріше ще підятягне до себе членів родини.
Сьогодні "Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир", то ж хай би були права і мир.
Якщо буде як в Сирії, то лишаться, як ти пишеш.
А якщо настане мир, то вернеться більшість.
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flyman
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Додано: Вів 08 бер, 2022 10:55
flyman написав: Хомякоид написав:
Сравнивая немецкие и украинские источники понимаешь что немцы отстали в новостях дня так 3-4.
У них орда концентрирует силы на севере Киева и следует ожидать штурма Киева.
Про то что уже несколько дней фактически нет активных наступательных действий и берут ордынцев в плен ни слова.
Люди ходят по улицам и в магазинах как прибитые. Путлер напугал всех угрозой я.о.
Ни от кого пока не услышал внятного прогноза как война будет продолжаться.
Где-то так.
А бюргерам то чого радуватися?
Нафта $115, газ $3000. Навибирали собі таких політиків: "зробили увсіх разом".
Ковбаса подорожчає, прийдеться ще більше економити і тримати в квартирі не +18 і ходити в двох світерах, а +15, і в трьох, а може як Bobua +13.5
Війна для них тут, як для нас в якому Іраці/Сирії/Афганістані.
Своя сорочка ближче до тіла.
Воно то так, аде коли другий або перший ядерний арсенал погрожую всьому світу, то німці реально починають панікувати.
В магазинах люди як притрушені. Це не тільки моє враження.
Німці в НАТО, а НАТО це Балтика на яку путлер давно облизується так що Бундесверу в разі чого потрібно буде тягнути мазу.
Хто баче далі ніж на один день вперед розуміє що треба орду зупиняти зараз.
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