Россия в любой момент готова прекратить спецоперацию на Украине, если Киев выполнит выдвинутые Москвой условия. Об этом 7 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Им <украинцам> сказали, что все это может остановиться в один момент», — сказал он в интервью Reuters.
По словам Пескова, Украине придется внести поправки в Конституцию и отказаться от планов по вступлению в какие-либо блоки. Также Киев должен признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми.
«Мы действительно заканчиваем демилитаризацию Украины. Мы ее закончим. Но главное, чтобы Украина прекратила боевые действия. Они должны прекратить боевые действия, и тогда никто не будет стрелять», — добавил представитель Кремля.
1. Викреслити з Конституції НАТО 2. Демилітаризація - розбомбили старі заводи ВПК. 3. Крим, хз 4. ЛНР-ДНР хіба в кордонах, які складуться на даний момент, якщо захоплять в межах адмін кордонів областей, то так і буде. 5. Не ясно що із денацифікацією (хоча можуть придумати, що розбили нациків у оточених містах, і п.1 про НАТО).
Сравнивая немецкие и украинские источники понимаешь что немцы отстали в новостях дня так 3-4. У них орда концентрирует силы на севере Киева и следует ожидать штурма Киева. Про то что уже несколько дней фактически нет активных наступательных действий и берут ордынцев в плен ни слова.
Люди ходят по улицам и в магазинах как прибитые. Путлер напугал всех угрозой я.о. Ни от кого пока не услышал внятного прогноза как война будет продолжаться. Где-то так.
Ой+ написав:А китайці з радістю зайдуть на російські ринки.
ну ви ж пам'ятаєте по якій (смішній) ціні китай купує із сили сібірі...
Китай купить дешево, продасть дорого, але електроніка буде. А посилання було, що наразі і ЄС сидить на нафті і газі з раші, тільки по вищій ціні ніж мав. Взагалі хотілось би від ЄС і НАТО значно серйознішої підтримки. Я регулрно дивися їхні ЗМІ, то дуже стурбовані перш за все напливом біженців. І думаю також, що при любому розкладі велика частина біженців не повернеться, скоріше ще підятягне до себе членів родини. Сьогодні "Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир", то ж хай би були права і мир.
Хомякоид написав:Сравнивая немецкие и украинские источники понимаешь что немцы отстали в новостях дня так 3-4. У них орда концентрирует силы на севере Киева и следует ожидать штурма Киева. Про то что уже несколько дней фактически нет активных наступательных действий и берут ордынцев в плен ни слова.
Люди ходят по улицам и в магазинах как прибитые. Путлер напугал всех угрозой я.о. Ни от кого пока не услышал внятного прогноза как война будет продолжаться. Где-то так.
А бюргерам то чого радуватися? Нафта $115, газ $3000. Навибирали собі таких політиків: "зробили увсіх разом".
Ковбаса подорожчає, прийдеться ще більше економити і тримати в квартирі не +18 і ходити в двох світерах, а +15, і в трьох, а може як Bobua +13.5
Війна для них тут, як для нас в якому Іраці/Сирії/Афганістані. Своя сорочка ближче до тіла.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 бер, 2022 10:49, всього редагувалось 1 раз.