RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 266267268269>
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 09:25

Україна там де українці

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:в результате население Украины может сильно уменьшиться (многие в итоге могут остаться там насовсем).
По Вашому краще якщо населення зменшиться внаслідок ударів педераційних ракет?
Як на мене
То хай живуть в Європі...
ПС
Тим більше що ми вже одною ногою в ЄС....

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28714
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1401 раз.
Подякували: 2489 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 09:54

Странно, сейчас на укртелекоме пропал фейсбук, твиттер, половина западных сайтов, перешёл на фрегат, там есть...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6894
З нами з: 20.11.08
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1801 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 09:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Lion+ написав:Торговля и сотрудничество точно продолжаются и как я посмотрю это никого не беспокоит. :idea:


старі дані
ніхто після початку кривавої війни не буде торгувати із рашиським агресором
greenozon
 
Повідомлень: 12810
З нами з: 01.06.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1118 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 10:03

  ЛАД написав:
Россия в любой момент готова прекратить спецоперацию на Украине, если Киев выполнит выдвинутые Москвой условия. Об этом 7 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Им <украинцам> сказали, что все это может остановиться в один момент», — сказал он в интервью Reuters.

По словам Пескова, Украине придется внести поправки в Конституцию и отказаться от планов по вступлению в какие-либо блоки. Также Киев должен признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми.

«Мы действительно заканчиваем демилитаризацию Украины. Мы ее закончим. Но главное, чтобы Украина прекратила боевые действия. Они должны прекратить боевые действия, и тогда никто не будет стрелять», — добавил представитель Кремля.

https://www.fontanka.ru/2022/03/07/70493441/
Как объясняла его жена, он "просто передаёт" мнение Путина.

Риторика більш-менш зрозуміла.

1. Викреслити з Конституції НАТО
2. Демилітаризація - розбомбили старі заводи ВПК.
3. Крим, хз
4. ЛНР-ДНР хіба в кордонах, які складуться на даний момент, якщо захоплять в межах адмін кордонів областей, то так і буде.
5. Не ясно що із денацифікацією (хоча можуть придумати, що розбили нациків у оточених містах, і п.1 про НАТО).
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28714
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1401 раз.
Подякували: 2489 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 10:08

  greenozon написав:
  Lion+ написав:Торговля и сотрудничество точно продолжаются и как я посмотрю это никого не беспокоит. :idea:


старі дані
ніхто після початку кривавої війни не буде торгувати із рашиським агресором

На жаль не так:
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що європейці наразі ембарго на російські нафту і газ не накладатимуть, бо мають знайти альтернативні джерела. https://www.unian.ua/economics/energeti ... 33826.html

А китайці з радістю зайдуть на російські ринки.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4912
З нами з: 19.04.12
Подякував: 77 раз.
Подякували: 786 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 10:18

Ой+
Так, але ціна буде вдвічі менша від ринкової, це ж Китай, вони свого не зможуть упустити)
Pasha P.
 
Повідомлень: 99
З нами з: 29.10.08
Подякував: 28 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:А китайці з радістю зайдуть на російські ринки.

ну ви ж пам'ятаєте по якій (смішній) ціні китай купує із сили сібірі...
greenozon
 
Повідомлень: 12810
З нами з: 01.06.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1118 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 10:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сравнивая немецкие и украинские источники понимаешь что немцы отстали в новостях дня так 3-4.
У них орда концентрирует силы на севере Киева и следует ожидать штурма Киева.
Про то что уже несколько дней фактически нет активных наступательных действий и берут ордынцев в плен ни слова.

Люди ходят по улицам и в магазинах как прибитые. Путлер напугал всех угрозой я.о.
Ни от кого пока не услышал внятного прогноза как война будет продолжаться.
Где-то так.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1492
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2006 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 10:46

  greenozon написав:
  Ой+ написав:А китайці з радістю зайдуть на російські ринки.

ну ви ж пам'ятаєте по якій (смішній) ціні китай купує із сили сібірі...

Китай купить дешево, продасть дорого, але електроніка буде.
А посилання було, що наразі і ЄС сидить на нафті і газі з раші, тільки по вищій ціні ніж мав.
Взагалі хотілось би від ЄС і НАТО значно серйознішої підтримки. Я регулрно дивися їхні ЗМІ, то дуже стурбовані перш за все напливом біженців. І думаю також, що при любому розкладі велика частина біженців не повернеться, скоріше ще підятягне до себе членів родини.
Сьогодні "Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир", то ж хай би були права і мир.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4912
З нами з: 19.04.12
Подякував: 77 раз.
Подякували: 786 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 10:47

  Хомякоид написав:Сравнивая немецкие и украинские источники понимаешь что немцы отстали в новостях дня так 3-4.
У них орда концентрирует силы на севере Киева и следует ожидать штурма Киева.
Про то что уже несколько дней фактически нет активных наступательных действий и берут ордынцев в плен ни слова.

Люди ходят по улицам и в магазинах как прибитые. Путлер напугал всех угрозой я.о.
Ни от кого пока не услышал внятного прогноза как война будет продолжаться.
Где-то так.

А бюргерам то чого радуватися?
Нафта $115, газ $3000. Навибирали собі таких політиків: "зробили увсіх разом".

Ковбаса подорожчає, прийдеться ще більше економити і тримати в квартирі не +18 і ходити в двох світерах, а +15, і в трьох, а може як Bobua +13.5

Війна для них тут, як для нас в якому Іраці/Сирії/Афганістані.
Своя сорочка ближче до тіла.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 бер, 2022 10:49, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28714
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1401 раз.
Подякували: 2489 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 266267268269>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 90926
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 444706
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2369
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (587)
08.03.2022 10:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.