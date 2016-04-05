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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 08 бер, 2022 10:49
Ой+ написав: greenozon написав: Ой+ написав:
А китайці з радістю зайдуть на російські ринки.
ну ви ж пам'ятаєте по якій (смішній) ціні китай купує із сили сібірі...
Китай купить дешево, продасть дорого, але електроніка буде.
А посилання було, що наразі і ЄС сидить на нафті і газі з раші, тільки по вищій ціні ніж мав.
Взагалі хотілось би від ЄС і НАТО значно серйознішої підтримки. Я регулрно дивися їхні ЗМІ, то дуже стурбовані перш за все напливом біженців. І думаю також, що при любому розкладі велика частина біженців не повернеться, скоріше ще підятягне до себе членів родини.
Сьогодні "Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир", то ж хай би були права і мир.
Якщо буде як в Сирії, то лишаться, як ти пишеш.
А якщо настане мир, то вернеться більшість.
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flyman
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Додано: Вів 08 бер, 2022 10:55
flyman написав: Хомякоид написав:
Сравнивая немецкие и украинские источники понимаешь что немцы отстали в новостях дня так 3-4.
У них орда концентрирует силы на севере Киева и следует ожидать штурма Киева.
Про то что уже несколько дней фактически нет активных наступательных действий и берут ордынцев в плен ни слова.
Люди ходят по улицам и в магазинах как прибитые. Путлер напугал всех угрозой я.о.
Ни от кого пока не услышал внятного прогноза как война будет продолжаться.
Где-то так.
А бюргерам то чого радуватися?
Нафта $115, газ $3000. Навибирали собі таких політиків: "зробили увсіх разом".
Ковбаса подорожчає, прийдеться ще більше економити і тримати в квартирі не +18 і ходити в двох світерах, а +15, і в трьох, а може як Bobua +13.5
Війна для них тут, як для нас в якому Іраці/Сирії/Афганістані.
Своя сорочка ближче до тіла.
Воно то так, аде коли другий або перший ядерний арсенал погрожую всьому світу, то німці реально починають панікувати.
В магазинах люди як притрушені. Це не тільки моє враження.
Німці в НАТО, а НАТО це Балтика на яку путлер давно облизується так що Бундесверу в разі чого потрібно буде тягнути мазу.
Хто баче далі ніж на один день вперед розуміє що треба орду зупиняти зараз.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 10:55
greenozon написав: Ой+ написав:
А китайці з радістю зайдуть на російські ринки.
ну ви ж пам'ятаєте по якій (смішній) ціні китай купує із сили сібірі...
Коли підписували коктракт, ціна була адекватна ринку. Шелл купує російську нафту по 30 доларів, прибуток на наших біженців. Нормальний підхід.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 11:03
lapay написав:
Шелл купує російську нафту по 30 доларів, прибуток на наших біженців. Нормальний підхід.
Це цифра дисконту , а не ціна.
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