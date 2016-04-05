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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 266267268269
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 10:49

  Ой+ написав:
  greenozon написав:
  Ой+ написав:А китайці з радістю зайдуть на російські ринки.

ну ви ж пам'ятаєте по якій (смішній) ціні китай купує із сили сібірі...

Китай купить дешево, продасть дорого, але електроніка буде.
А посилання було, що наразі і ЄС сидить на нафті і газі з раші, тільки по вищій ціні ніж мав.
Взагалі хотілось би від ЄС і НАТО значно серйознішої підтримки. Я регулрно дивися їхні ЗМІ, то дуже стурбовані перш за все напливом біженців. І думаю також, що при любому розкладі велика частина біженців не повернеться, скоріше ще підятягне до себе членів родини.
Сьогодні "Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир", то ж хай би були права і мир.

Якщо буде як в Сирії, то лишаться, як ти пишеш.
А якщо настане мир, то вернеться більшість.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 10:55

  flyman написав:
  Хомякоид написав:Сравнивая немецкие и украинские источники понимаешь что немцы отстали в новостях дня так 3-4.
У них орда концентрирует силы на севере Киева и следует ожидать штурма Киева.
Про то что уже несколько дней фактически нет активных наступательных действий и берут ордынцев в плен ни слова.

Люди ходят по улицам и в магазинах как прибитые. Путлер напугал всех угрозой я.о.
Ни от кого пока не услышал внятного прогноза как война будет продолжаться.
Где-то так.

А бюргерам то чого радуватися?
Нафта $115, газ $3000. Навибирали собі таких політиків: "зробили увсіх разом".

Ковбаса подорожчає, прийдеться ще більше економити і тримати в квартирі не +18 і ходити в двох світерах, а +15, і в трьох, а може як Bobua +13.5

Війна для них тут, як для нас в якому Іраці/Сирії/Афганістані.
Своя сорочка ближче до тіла.


Воно то так, аде коли другий або перший ядерний арсенал погрожую всьому світу, то німці реально починають панікувати.
В магазинах люди як притрушені. Це не тільки моє враження.
Німці в НАТО, а НАТО це Балтика на яку путлер давно облизується так що Бундесверу в разі чого потрібно буде тягнути мазу.
Хто баче далі ніж на один день вперед розуміє що треба орду зупиняти зараз.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 10:55

  greenozon написав:
  Ой+ написав:А китайці з радістю зайдуть на російські ринки.

ну ви ж пам'ятаєте по якій (смішній) ціні китай купує із сили сібірі...


Коли підписували коктракт, ціна була адекватна ринку. Шелл купує російську нафту по 30 доларів, прибуток на наших біженців. Нормальний підхід.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Шелл купує російську нафту по 30 доларів, прибуток на наших біженців. Нормальний підхід.

Це цифра дисконту , а не ціна.
Hotab
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