airmax78 написав:У парня фаза "Отрицание". Взрыв. Стоит такой весь обгоревший, кожа лохмотьями свисает, болевой шок - ничего не чувствует и говорит: все в порядке, все отлично. Сейчас зеленкой помажусь и побегу дальше в магазин за молоком. А в магазине и молока-то уже никакого нет.
аірмакс, твої здібності до прогнозування можна оцінити по вгодованості твоїх лосів на КРЖН, в тебе яка зараз фаза щодо КРЖН?
і ти сам собі суперечиш, так як раніше писав:
airmax78 написав:Нарот россии наредкость быстро адаптирующийся к любой куйне.
Ти що, латентний кацапчег? Нарот на росії звик жити в багні на генетичному рівні, тому повернутись у багно буде на важко. А Мрочковський говорить, що ні, все буде збс. Всі його розрахунки на резерви (які заморожені), на нафту та газ (на яку зараз буде ембарго, а навіть якщо не буде - їх припинять купувати). В нього абсолютно точно фаза "Отріцанія". А ти легко піддаєшься всякій куйні.
Аналітика від фахівця. Кожен в ерефії відчує економічнмй капець, але виміряти його зараз складно, потрібен час. Разом з цим не вірить, що це викличе протести серед рабів, бо насєлєніє має традиції та великий досвід затягування поясів. Це простіше ніж думати. https://youtu.be/PQlvwHU__ME
Свіжий рейтинг армій світу. Топ 10: 1. США 2. Китай 3. Київські 4. Харківські 5. Сумські 6. Чернігівські 7. Британія 8. Миколаївські 9. Збройне Формування фермерського господарства Свирида Опанасенка 10.Роми з трактором Цигани можуть стати першими, якщо вкрадуть путіна
Народ, вы когда возмущаетесь европейцами по тефти и газу, вспомните, откуда наш газ. И если бы Европа вдруг отказалась от росс. газа, кот. сейчас в больших объёмах (по 100 млн. кубов в сутки) идёт через Украину, то чем бы мы отапливали дома? Кизяками? Боюсь не хватит.
ЛАД написав:Народ, вы когда возмущаетесь европейцами по тефти и газу, вспомните, откуда наш газ. И если бы Европа вдруг отказалась от росс. газа, кот. сейчас в больших объёмах (по 100 млн. кубов в сутки) идёт через Украину, то чем бы мы отапливали дома? Кизяками? Боюсь не хватит.
Ті, хто голосував за дешевий газ, зараз сидять в холодних підвалах, чи в переповнених хостелах. За все треба платити, в тому числі і за свободу. Прибалти мерзли в дев'яностих, а зараз під парасолькою НАТО.