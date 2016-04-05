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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 268269270271
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 10:55

  greenozon написав:
  Ой+ написав:А китайці з радістю зайдуть на російські ринки.

ну ви ж пам'ятаєте по якій (смішній) ціні китай купує із сили сібірі...


Коли підписували коктракт, ціна була адекватна ринку. Шелл купує російську нафту по 30 доларів, прибуток на наших біженців. Нормальний підхід.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Шелл купує російську нафту по 30 доларів, прибуток на наших біженців. Нормальний підхід.

Це цифра дисконту , а не ціна.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:08

  flyman написав:
  airmax78 написав:У парня фаза "Отрицание". Взрыв. Стоит такой весь обгоревший, кожа лохмотьями свисает, болевой шок - ничего не чувствует и говорит: все в порядке, все отлично. Сейчас зеленкой помажусь и побегу дальше в магазин за молоком. А в магазине и молока-то уже никакого нет.

аірмакс, твої здібності до прогнозування можна оцінити по вгодованості твоїх лосів на КРЖН,
в тебе яка зараз фаза щодо КРЖН?

і ти сам собі суперечиш, так як раніше писав:
  airmax78 написав:Нарот россии наредкость быстро адаптирующийся к любой куйне.

Ти що, латентний кацапчег? Нарот на росії звик жити в багні на генетичному рівні, тому повернутись у багно буде на важко. А Мрочковський говорить, що ні, все буде збс. Всі його розрахунки на резерви (які заморожені), на нафту та газ (на яку зараз буде ембарго, а навіть якщо не буде - їх припинять купувати). В нього абсолютно точно фаза "Отріцанія". А ти легко піддаєшься всякій куйні.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:21

Аналітика від фахівця.
Кожен в ерефії відчує економічнмй капець, але виміряти його зараз складно, потрібен час.
Разом з цим не вірить, що це викличе протести серед рабів, бо насєлєніє має традиції та великий досвід затягування поясів. Це простіше ніж думати.
https://youtu.be/PQlvwHU__ME
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Посмотрел ситуацию с авиацией в раше, для того что бы они боялись у нас летать, нужно сбить хотя бы около 500 самолетов. это не считая вертолетов. Ой как далеко нам до этого.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:31

  otg написав:Посмотрел ситуацию с авиацией в раше, для того что бы они боялись у нас летать, нужно сбить хотя бы около 500 самолетов. это не считая вертолетов. Ой как далеко нам до этого.


ви не допускаєте ситуації, що далеко не все з того формально наявного, може виконувати поставлені задачі або взагалі хоч якось літати?
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:32

  otg написав:Посмотрел ситуацию с авиацией в раше, для того что бы они боялись у нас летать, нужно сбить хотя бы около 500 самолетов. это не считая вертолетов. Ой как далеко нам до этого.

літаки/гелікоптери то таке, їх можуть наклепати/накупляти нових
головне пілоти,
їх тре готувати довго,
крім того, вони люди теж, і піддаються психологічному впливу
машина без людини - груда металу.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:53

Свіжий рейтинг армій світу. Топ 10:
1. США
2. Китай
3. Київські
4. Харківські
5. Сумські
6. Чернігівські
7. Британія
8. Миколаївські
9. Збройне Формування фермерського господарства Свирида Опанасенка
10.Роми з трактором
Цигани можуть стати першими, якщо вкрадуть путіна
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 12:41

Народ, вы когда возмущаетесь европейцами по тефти и газу, вспомните, откуда наш газ.
И если бы Европа вдруг отказалась от росс. газа, кот. сейчас в больших объёмах (по 100 млн. кубов в сутки) идёт через Украину, то чем бы мы отапливали дома? Кизяками?
Боюсь не хватит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 12:51

  ЛАД написав:Народ, вы когда возмущаетесь европейцами по тефти и газу, вспомните, откуда наш газ.
И если бы Европа вдруг отказалась от росс. газа, кот. сейчас в больших объёмах (по 100 млн. кубов в сутки) идёт через Украину, то чем бы мы отапливали дома? Кизяками?
Боюсь не хватит.

Ті, хто голосував за дешевий газ, зараз сидять в холодних підвалах, чи в переповнених хостелах. За все треба платити, в тому числі і за свободу. Прибалти мерзли в дев'яностих, а зараз під парасолькою НАТО.
lapay
 
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