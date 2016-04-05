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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 270271272273274 ... 276>
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Шелл купує російську нафту по 30 доларів, прибуток на наших біженців. Нормальний підхід.

Це цифра дисконту , а не ціна.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:08

  flyman написав:
  airmax78 написав:У парня фаза "Отрицание". Взрыв. Стоит такой весь обгоревший, кожа лохмотьями свисает, болевой шок - ничего не чувствует и говорит: все в порядке, все отлично. Сейчас зеленкой помажусь и побегу дальше в магазин за молоком. А в магазине и молока-то уже никакого нет.

аірмакс, твої здібності до прогнозування можна оцінити по вгодованості твоїх лосів на КРЖН,
в тебе яка зараз фаза щодо КРЖН?

і ти сам собі суперечиш, так як раніше писав:
  airmax78 написав:Нарот россии наредкость быстро адаптирующийся к любой куйне.

Ти що, латентний кацапчег? Нарот на росії звик жити в багні на генетичному рівні, тому повернутись у багно буде на важко. А Мрочковський говорить, що ні, все буде збс. Всі його розрахунки на резерви (які заморожені), на нафту та газ (на яку зараз буде ембарго, а навіть якщо не буде - їх припинять купувати). В нього абсолютно точно фаза "Отріцанія". А ти легко піддаєшься всякій куйні.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Посмотрел ситуацию с авиацией в раше, для того что бы они боялись у нас летать, нужно сбить хотя бы около 500 самолетов. это не считая вертолетов. Ой как далеко нам до этого.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:31

  otg написав:Посмотрел ситуацию с авиацией в раше, для того что бы они боялись у нас летать, нужно сбить хотя бы около 500 самолетов. это не считая вертолетов. Ой как далеко нам до этого.


ви не допускаєте ситуації, що далеко не все з того формально наявного, може виконувати поставлені задачі або взагалі хоч якось літати?
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:32

  otg написав:Посмотрел ситуацию с авиацией в раше, для того что бы они боялись у нас летать, нужно сбить хотя бы около 500 самолетов. это не считая вертолетов. Ой как далеко нам до этого.

літаки/гелікоптери то таке, їх можуть наклепати/накупляти нових
головне пілоти,
їх тре готувати довго,
крім того, вони люди теж, і піддаються психологічному впливу
машина без людини - груда металу.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:53

Свіжий рейтинг армій світу. Топ 10:
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2. Китай
3. Київські
4. Харківські
5. Сумські
6. Чернігівські
7. Британія
8. Миколаївські
9. Збройне Формування фермерського господарства Свирида Опанасенка
10.Роми з трактором
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edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 12:41

Народ, вы когда возмущаетесь европейцами по тефти и газу, вспомните, откуда наш газ.
И если бы Европа вдруг отказалась от росс. газа, кот. сейчас в больших объёмах (по 100 млн. кубов в сутки) идёт через Украину, то чем бы мы отапливали дома? Кизяками?
Боюсь не хватит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 12:51

  ЛАД написав:Народ, вы когда возмущаетесь европейцами по тефти и газу, вспомните, откуда наш газ.
И если бы Европа вдруг отказалась от росс. газа, кот. сейчас в больших объёмах (по 100 млн. кубов в сутки) идёт через Украину, то чем бы мы отапливали дома? Кизяками?
Боюсь не хватит.

Ті, хто голосував за дешевий газ, зараз сидять в холодних підвалах, чи в переповнених хостелах. За все треба платити, в тому числі і за свободу. Прибалти мерзли в дев'яностих, а зараз під парасолькою НАТО.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 13:03

Есть кто из Харькова, как там дела вообще?
Из города ещё можно выехать??
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 13:05

  flyman написав:літаки/гелікоптери то таке, їх можуть наклепати/накупляти нових
головне пілоти,
їх тре готувати довго,
крім того, вони люди теж, і піддаються психологічному впливу
машина без людини - груда металу.
Ну и как Вы планируете с ними бороться? Пощлете диверсиционные группы на каждый аэродром РФ и Беларуси? Каждый сбитый самолет во многом решает задачу и с летчиками. Коих ксти там хватает
    Краснодарский факультет боевого управления авиацией (по специальности «организация воздушного движения и эксплуатация воздушных судов») – с расположением аэродромов в Краснодаре, Тихорецке, Котельниково, Кущевской;
    Армавирский факультет истребительной авиации (по специальности «применение авиационных комплексов истребительной авиации и их лётная эксплуатация») – с расположением аэродромов в Майкопе и Армавире;
    Борисоглебский факультет штурмовой и фронтовой бомбардировочной авиации (по специальности «применение авиационных комплексов штурмовой и фронтовой бомбардировочной авиации и их лётная эксплуатация») – с расположением аэродромов в Мичуринске и Борисоглебске;
    Балашовский факультет военно-транспортной и дальней авиации (по специальности «применение авиационных комплексов военно-транспортной и дальней авиации и их лётная эксплуатация») – с расположением аэродромов в Ртищево и Балашове;
    Сызраньский факультет армейской авиации (по специальности «применение авиационных комплексов армейской авиации и их лётная эксплуатация») – с расположением аэродромов в Соколе (Саратов) и Троекуровке (Сызрань);
    Челябинский факультет подготовки штурманов (по специальности «применение и лётная эксплуатация навигационных авиационных комплексов для всех видов авиации») – с расположением аэродрома в Шаголе (Челябинск).
По опыту, каждый выпускает мин 300 летчиков в год. Да возможно не все имеют опыт и послали лучших и опытных, но и их не так мало. Как Вы планируете на них психологически давить или демарализовать, если здесь родные упоротые их не переубедить?
Летчиков морально подготавливали политработники и специальные психологи поболее чем кого либо. Недооценивать противника не нужно.
otg
 
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