Це цифра дисконту , а не ціна.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 11:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 08 бер, 2022 11:08
Ти що, латентний кацапчег? Нарот на росії звик жити в багні на генетичному рівні, тому повернутись у багно буде на важко. А Мрочковський говорить, що ні, все буде збс. Всі його розрахунки на резерви (які заморожені), на нафту та газ (на яку зараз буде ембарго, а навіть якщо не буде - їх припинять купувати). В нього абсолютно точно фаза "Отріцанія". А ти легко піддаєшься всякій куйні.
Додано: Вів 08 бер, 2022 11:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Посмотрел ситуацию с авиацией в раше, для того что бы они боялись у нас летать, нужно сбить хотя бы около 500 самолетов. это не считая вертолетов. Ой как далеко нам до этого.
Додано: Вів 08 бер, 2022 11:31
ви не допускаєте ситуації, що далеко не все з того формально наявного, може виконувати поставлені задачі або взагалі хоч якось літати?
Додано: Вів 08 бер, 2022 11:32
літаки/гелікоптери то таке, їх можуть наклепати/накупляти нових
головне пілоти,
їх тре готувати довго,
крім того, вони люди теж, і піддаються психологічному впливу
машина без людини - груда металу.
Додано: Вів 08 бер, 2022 11:53
Свіжий рейтинг армій світу. Топ 10:
1. США
2. Китай
3. Київські
4. Харківські
5. Сумські
6. Чернігівські
7. Британія
8. Миколаївські
9. Збройне Формування фермерського господарства Свирида Опанасенка
10.Роми з трактором
Цигани можуть стати першими, якщо вкрадуть путіна
Додано: Вів 08 бер, 2022 12:41
Народ, вы когда возмущаетесь европейцами по тефти и газу, вспомните, откуда наш газ.
И если бы Европа вдруг отказалась от росс. газа, кот. сейчас в больших объёмах (по 100 млн. кубов в сутки) идёт через Украину, то чем бы мы отапливали дома? Кизяками?
Боюсь не хватит.
Додано: Вів 08 бер, 2022 12:51
Ті, хто голосував за дешевий газ, зараз сидять в холодних підвалах, чи в переповнених хостелах. За все треба платити, в тому числі і за свободу. Прибалти мерзли в дев'яностих, а зараз під парасолькою НАТО.
Додано: Вів 08 бер, 2022 13:03
Есть кто из Харькова, как там дела вообще?
Из города ещё можно выехать??
Додано: Вів 08 бер, 2022 13:05
Ну и как Вы планируете с ними бороться? Пощлете диверсиционные группы на каждый аэродром РФ и Беларуси? Каждый сбитый самолет во многом решает задачу и с летчиками. Коих ксти там хватает
Армавирский факультет истребительной авиации (по специальности «применение авиационных комплексов истребительной авиации и их лётная эксплуатация») – с расположением аэродромов в Майкопе и Армавире;
Борисоглебский факультет штурмовой и фронтовой бомбардировочной авиации (по специальности «применение авиационных комплексов штурмовой и фронтовой бомбардировочной авиации и их лётная эксплуатация») – с расположением аэродромов в Мичуринске и Борисоглебске;
Балашовский факультет военно-транспортной и дальней авиации (по специальности «применение авиационных комплексов военно-транспортной и дальней авиации и их лётная эксплуатация») – с расположением аэродромов в Ртищево и Балашове;
Сызраньский факультет армейской авиации (по специальности «применение авиационных комплексов армейской авиации и их лётная эксплуатация») – с расположением аэродромов в Соколе (Саратов) и Троекуровке (Сызрань);
Челябинский факультет подготовки штурманов (по специальности «применение и лётная эксплуатация навигационных авиационных комплексов для всех видов авиации») – с расположением аэродрома в Шаголе (Челябинск).
Летчиков морально подготавливали политработники и специальные психологи поболее чем кого либо. Недооценивать противника не нужно.
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