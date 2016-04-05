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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 08 бер, 2022 13:12
otg написав: flyman написав:
літаки/гелікоптери то таке, їх можуть наклепати/накупляти нових
головне пілоти,
їх тре готувати довго,
крім того, вони люди теж, і піддаються психологічному впливу
машина без людини - груда металу.
Ну и как Вы планируете с ними бороться? Пощлете диверсиционные группы на каждый аэродром РФ и Беларуси? Каждый сбитый самолет во многом решает задачу и с летчиками. Коих ксти там хватает
Краснодарский факультет боевого управления авиацией (по специальности «организация воздушного движения и эксплуатация воздушных судов») – с расположением аэродромов в Краснодаре, Тихорецке, Котельниково, Кущевской;
Армавирский факультет истребительной авиации (по специальности «применение авиационных комплексов истребительной авиации и их лётная эксплуатация») – с расположением аэродромов в Майкопе и Армавире;
Борисоглебский факультет штурмовой и фронтовой бомбардировочной авиации (по специальности «применение авиационных комплексов штурмовой и фронтовой бомбардировочной авиации и их лётная эксплуатация») – с расположением аэродромов в Мичуринске и Борисоглебске;
Балашовский факультет военно-транспортной и дальней авиации (по специальности «применение авиационных комплексов военно-транспортной и дальней авиации и их лётная эксплуатация») – с расположением аэродромов в Ртищево и Балашове;
Сызраньский факультет армейской авиации (по специальности «применение авиационных комплексов армейской авиации и их лётная эксплуатация») – с расположением аэродромов в Соколе (Саратов) и Троекуровке (Сызрань);
Челябинский факультет подготовки штурманов (по специальности «применение и лётная эксплуатация навигационных авиационных комплексов для всех видов авиации») – с расположением аэродрома в Шаголе (Челябинск).
По опыту, каждый выпускает мин 300 летчиков в год. Да возможно не все имеют опыт и послали лучших и опытных, но и их не так мало. Как Вы планируете на них психологически давить или демарализовать, если здесь родные упоротые их не переубедить?
Летчиков морально подготавливали политработники и специальные психологи поболее чем кого либо. Недооценивать противника не нужно.
По имеющейся информации, среди личного состава ВКС рф наблюдаются упаднические настроения. Большинство пилотов из рф отказываются совершать боевые вылеты и бомбить Украинские мирные города! Также это связано с большим количеством потерь (самолетов и вертолётов).
Руководством армии рф было принято решение привлекать курсантов лётных военных заведений для нанесения ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре Украины!
Судя по радиоперехватам у курсантов отмечаются слабые способности по управлению летательными аппаратами, сложности с ориентацией на местности и ошибки в эксплуатации авиационного оборудования.
Последний козырь из рукава или все таки паника у бункерного?
Пытается шапками закидать?
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Додано: Вів 08 бер, 2022 13:17
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Додано: Вів 08 бер, 2022 13:19
edvardd написав:
..............
По имеющейся информации, среди личного состава ВКС рф наблюдаются упаднические настроения. Большинство пилотов из рф отказываются совершать боевые вылеты и бомбить Украинские мирные города! Также это связано с большим количеством потерь (самолетов и вертолётов).
Руководством армии рф было принято решение привлекать курсантов лётных военных заведений для нанесения ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре Украины!
Судя по радиоперехватам у курсантов отмечаются слабые способности по управлению летательными аппаратами, сложности с ориентацией на местности и ошибки в эксплуатации авиационного оборудования.
Последний козырь из рукава или все таки паника у бункерного?
Пытается шапками закидать?
Откуда дровишки?
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Додано: Вів 08 бер, 2022 13:19
edvardd написав:
Руководством армии рф было принято решение привлекать курсантов лётных военных заведений для нанесения ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре Украины!
Судя по радиоперехватам у курсантов отмечаются слабые способности по управлению летательными аппаратами, сложности с ориентацией на местности и ошибки в эксплуатации авиационного оборудования.
Последний козырь из рукава или все таки паника у бункерного?
Пытается шапками закидать?
Не слушайте этот бред.Это скорее всего фейк Никто не пошлет курсанта на боевое задание. У них хватает летчиков и есть кем заменить, даже, тех кто отказывается.
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otg
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Додано: Вів 08 бер, 2022 13:23
Меньше читайте пропаганду... С обеих сторон...
Сейчас у рашки летают ЛУЧШИЕ. Которых немного. Реальные боевые. Тот же сирийский ***, которого нужно бы оперативно в Гаагу передать, за его "геройства".
Если их потери по сбитым самолетам верны - это *** их авиации... Вертолеты - то мясо...
Учитывая "массовость" их вылетов, не так много там желающий это делать. Или же пока нет команды на тотальные бомбардировки...
После которых есть все шансы получить ракетами по СВОИМ аэродромам, не важно, в рашке они, или Белоруси.
Заметьте, наши крылатые ракеты ни разу ещё не применялись.
ЗЫ. На "статистику" численности летательных аппаратов вообще не смотрите, там минимум треть не пригодна к полетам. Как всегда. Как у тех же восточноевропейцев, они как бы есть, но летает хрен да нихрена реально.
Тем более, кацапы ГОДАМИ закупают муляжи техники и авиации, в т.ч. ЗРК. Чтобы на спутниковых снимках было видно "великую и могучую"...
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Додано: Вів 08 бер, 2022 13:24
otg написав: edvardd написав:
Руководством армии рф было принято решение привлекать курсантов лётных военных заведений для нанесения ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре Украины!
Судя по радиоперехватам у курсантов отмечаются слабые способности по управлению летательными аппаратами, сложности с ориентацией на местности и ошибки в эксплуатации авиационного оборудования.
Последний козырь из рукава или все таки паника у бункерного?
Пытается шапками закидать?
Не слушайте этот бред.Это скорее всего фейк Никто не пошлет курсанта на боевое задание. У них хватает летчиков и есть кем заменить, даже, тех кто отказывается.
і багато там налітавших в Сирію?
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flyman
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Додано: Вів 08 бер, 2022 13:31
flyman написав:
і багато там налітавших в Сирію?
Я такую статистику не знаю. Надеюсь что мало. Но нужно понимать что каждый вылет такого летчика здесь в Украине это тоже боевой опыт. Кто бы что не говорил, но авиация это самая большая головная боль сегодня для нас. И я не согласен с предыдущим оратором что их мало, ибо каждый день слышу над головой. Правда не знаю какой процент из них наши, а какой орки. Думаю все таки не в нашу пользу.
Еще. Думаю что небо нам все таки не закроют. Всякими правдами и неправдами, нужно искать средства ПВО и авиацию. Только так.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 13:39
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Додано: Вів 08 бер, 2022 13:40
Akatama написав:
Есть кто из Харькова, как там дела вообще?
Из города ещё можно выехать??
Позавчера вывозил родственников. Буквально пол-часа назад ещё семья выехала.
Южное и западное направления вполне безопасны.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 13:41
ЛАД написав: edvardd написав:
..............
По имеющейся информации, среди личного состава ВКС рф наблюдаются упаднические настроения. Большинство пилотов из рф отказываются совершать боевые вылеты и бомбить Украинские мирные города! Также это связано с большим количеством потерь (самолетов и вертолётов).
Руководством армии рф было принято решение привлекать курсантов лётных военных заведений для нанесения ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре Украины!
Судя по радиоперехватам у курсантов отмечаются слабые способности по управлению летательными аппаратами, сложности с ориентацией на местности и ошибки в эксплуатации авиационного оборудования.
Последний козырь из рукава или все таки паника у бункерного?
Пытается шапками закидать?
Откуда дровишки?
Так хотелось бы нашему генштабу.
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