Додано: Вів 08 бер, 2022 13:23

Меньше читайте пропаганду... С обеих сторон...



Сейчас у рашки летают ЛУЧШИЕ. Которых немного. Реальные боевые. Тот же сирийский ***, которого нужно бы оперативно в Гаагу передать, за его "геройства".



Если их потери по сбитым самолетам верны - это *** их авиации... Вертолеты - то мясо...

Учитывая "массовость" их вылетов, не так много там желающий это делать. Или же пока нет команды на тотальные бомбардировки...

После которых есть все шансы получить ракетами по СВОИМ аэродромам, не важно, в рашке они, или Белоруси.

Заметьте, наши крылатые ракеты ни разу ещё не применялись.



ЗЫ. На "статистику" численности летательных аппаратов вообще не смотрите, там минимум треть не пригодна к полетам. Как всегда. Как у тех же восточноевропейцев, они как бы есть, но летает хрен да нихрена реально.

Тем более, кацапы ГОДАМИ закупают муляжи техники и авиации, в т.ч. ЗРК. Чтобы на спутниковых снимках было видно "великую и могучую"...