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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 08 бер, 2022 13:44
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Schmit
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Додано: Вів 08 бер, 2022 13:45
otg написав:
Кто бы что не говорил, но авиация это самая большая головная боль сегодня для нас
Десанти вже не висаджують, скоро і бомбардувати перестануть. В Сирії чи Афганістані вона була ефективна, бо там не було ЗРК. В нас вони є, і результати є кожен день, навіть Орлани збивають, вчора чув наші літаки, яких вже "немає". Без авіації їх перевага тільки в довжині армії.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 13:45
Akatama написав:
Есть кто из Харькова, как там дела вообще?
Из города ещё можно выехать??
Вопрос неконкретный.
Бомбят достаточно регулярно. Уже довольно много разбитых домов. Но пока, в общем, не критично. В большинстве случаев выбитые стёкла, хотя и это очень опасно.
Подруга дочери показывала фото квартиры, в которой жила. Повезло, что в ту ночь дома не ночевала - всё засыпано осколками стекла. Как минимум, сильно порезало бы, как максимум...
Транспорт не работает. Никакой. Такси, вроде, есть, но цены не знаю.
В некоторых районах пропадает вода, свет. Но коммунальщики действительно молодцы.- восстанавливают по военному времени довольно быстро. Кое-где проблемы со связью.
Очень много людей уехали.
С продуктами стало полегче. Ассортимент, конечно, достаточно убогий, но появился свободно хлеб, можно купить молокопродукты (но не так, чтобы целый день). С мясом, колбасой, рыбой проблематично. Ну вот вчера купил окорока куриные по 140. Цены, конечно, выросли. Масло слив. в Росте видел - импортное, самое дешёвое по 74 за пачку.
Пока писал, позвонил друг - пошёл в новый Рост на Салтовке, пока дошёл, начался сильный обстрел, магазин закрыли, людей выгнали. Он подождал, но потом объявили, что сегодня уже не откроют.
В магазинах не хватает работников. В Классе периодически объявляют: "Из-за нехватки людей не успеваем менять ценники, не возмущайтесь, если на кассе цены будут другие".
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Додано: Вів 08 бер, 2022 13:55
Schmit написав:
так само із льотчиками,
з молодого лейтенанта після закінчення навчання на літуна, навряд чи буде толк,
а от майорів-полковників з досвідом, ой як тяжко буде замінити.
якщо нема найліпшого путінського генерала, то значить він не був найліпшим, от такий каламбур
з.і
щодо елітних частин,
вони не елітні (там нема дітей російської еліти), то просто відбірні частини,
трохи ліпша, чим звичайна армія РФ,
але еліти там нема ніякої
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 08 бер, 2022 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 13:56
juristkostya написав: ЛАД написав: edvardd написав:
..............
По имеющейся информации, среди личного состава ВКС рф наблюдаются упаднические настроения. Большинство пилотов из рф отказываются совершать боевые вылеты и бомбить Украинские мирные города! Также это связано с большим количеством потерь (самолетов и вертолётов).
Руководством армии рф было принято решение привлекать курсантов лётных военных заведений для нанесения ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре Украины!
Судя по радиоперехватам у курсантов отмечаются слабые способности по управлению летательными аппаратами, сложности с ориентацией на местности и ошибки в эксплуатации авиационного оборудования.
Последний козырь из рукава или все таки паника у бункерного?
Пытается шапками закидать?
Откуда дровишки?
Так хотелось бы нашему генштабу.
Скорее, нашим пропагандистам.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:00
ЛАД написав:
Скорее, нашим пропагандистам.
Это цитата из сводок именно генштаба
)))
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:04
lapay написав: otg написав:
Кто бы что не говорил, но авиация это самая большая головная боль сегодня для нас
Десанти вже не висаджують, скоро і бомбардувати перестануть. В Сирії чи Афганістані вона була ефективна, бо там не було ЗРК. В нас вони є, і результати є кожен день, навіть Орлани збивають, вчора чув наші літаки, яких вже "немає". Без авіації їх перевага тільки в довжині армії.
Если бы всё было так хорошо, изо всех дыр не требовали бы от Европы закрытого неба и Зеленский не выступал с такими резкими заявлениями.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:06
ЛАД написав: lapay написав: otg написав:
Кто бы что не говорил, но авиация это самая большая головная боль сегодня для нас
Десанти вже не висаджують, скоро і бомбардувати перестануть. В Сирії чи Афганістані вона була ефективна, бо там не було ЗРК. В нас вони є, і результати є кожен день, навіть Орлани збивають, вчора чув наші літаки, яких вже "немає". Без авіації їх перевага тільки в довжині армії.
Если бы всё было так хорошо, изо всех дыр не требовали бы от Европы закрытого неба и Зеленский не выступал с такими резкими заявлениями.
Ползучее продвижение конечно есть, и накопление ударных сил для взятие Киева и других осажденных городов, не стоит жить иллюзиями. Другой вопрос, есть ли силы для долгосрочной оккупации и вообще в том же захваченном Херсоне, повылазили ли коллаборанты.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:11
juristkostya написав: ЛАД написав:
Скорее, нашим пропагандистам.
Это цитата из сводок именно генштаба
)))
Значит, пропагандистам генштаба.
Очень надеюсь, что генералы и полковники так не думают.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:12
ЛАД написав:
Если бы всё было так хорошо, изо всех дыр не требовали бы от Европы закрытого неба и Зеленский не выступал с такими резкими заявлениями.
За два-три тижні, поки перестануть літати через втрати, можуть загинути сотні людей. Вимагати треба, як і вирішувати гуманітарні питання. До мирної угоди теж потрібно наближатись, в нас теж ресурс не безмежний, в тому числі і виживання людей на окупованих територіях.
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