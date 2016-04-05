Додано: Вів 08 бер, 2022 13:45

Akatama написав: Есть кто из Харькова, как там дела вообще?

Из города ещё можно выехать?? Есть кто из Харькова, как там дела вообще?Из города ещё можно выехать??

Вопрос неконкретный.Бомбят достаточно регулярно. Уже довольно много разбитых домов. Но пока, в общем, не критично. В большинстве случаев выбитые стёкла, хотя и это очень опасно.Подруга дочери показывала фото квартиры, в которой жила. Повезло, что в ту ночь дома не ночевала - всё засыпано осколками стекла. Как минимум, сильно порезало бы, как максимум...Транспорт не работает. Никакой. Такси, вроде, есть, но цены не знаю.В некоторых районах пропадает вода, свет. Но коммунальщики действительно молодцы.- восстанавливают по военному времени довольно быстро. Кое-где проблемы со связью.Очень много людей уехали.С продуктами стало полегче. Ассортимент, конечно, достаточно убогий, но появился свободно хлеб, можно купить молокопродукты (но не так, чтобы целый день). С мясом, колбасой, рыбой проблематично. Ну вот вчера купил окорока куриные по 140. Цены, конечно, выросли. Масло слив. в Росте видел - импортное, самое дешёвое по 74 за пачку.Пока писал, позвонил друг - пошёл в новый Рост на Салтовке, пока дошёл, начался сильный обстрел, магазин закрыли, людей выгнали. Он подождал, но потом объявили, что сегодня уже не откроют.В магазинах не хватает работников. В Классе периодически объявляют: "Из-за нехватки людей не успеваем менять ценники, не возмущайтесь, если на кассе цены будут другие".