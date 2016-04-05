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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:20
ЛАД написав: Akatama написав:
Есть кто из Харькова, как там дела вообще?
Из города ещё можно выехать??
Вопрос неконкретный.
........
Да, забыл написать. О поздно работающих и, тем более, круглосуточных магазинах можно забыть.
Время работы меняется. Сегодня, например, Рост до 16.00.
Но "информация о времени работы может меняться".
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 08 бер, 2022 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:22
Zebra написав:
Ползучее продвижение конечно есть, и накопление ударных сил для взятие Киева и других осажденных городов, не стоит жить иллюзиями. Другой вопрос, есть ли силы для долгосрочной оккупации и вообще в том же захваченном Херсоне, повылазили ли коллаборанты.
Говорил вчера с Херсоном. Их заперли в городе.
По словам подавляющее большинство категорически не хочет в орду.
Продуктов подвоза нет. Ордынцы укрепляют город блок-постами.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:23
ЛАД написав: lapay написав: otg написав:
Кто бы что не говорил, но авиация это самая большая головная боль сегодня для нас
Десанти вже не висаджують, скоро і бомбардувати перестануть. В Сирії чи Афганістані вона була ефективна, бо там не було ЗРК. В нас вони є, і результати є кожен день, навіть Орлани збивають, вчора чув наші літаки, яких вже "немає". Без авіації їх перевага тільки в довжині армії.
Если бы всё было так хорошо, изо всех дыр не требовали бы от Европы закрытого неба и Зеленский не выступал с такими резкими заявлениями.
если бы было так хорошо обе стороны не ездили бы на глупые переговоры, ни о чём.
я надеюсь что наши этим тянут время, чтобы доставить вооружение по горячим точкам и обучить свежемобилизованных. Время работает против окупантов, в походных условиях долго не протянешь и запасы уже на исходе.
Другого позитивного варианта у меня нет. Я давно писал что краеугольным камнем этой войны есть признание крыма, без которого великие победы пуйла выглядят сомнительно.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 08 бер, 2022 14:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:25
vitaliian написав:
Я давно писал что краеугольным камнем этой войны есть признание крыма,
Это откровенно третьестепенный элемент.
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juristkostya
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:31
lapay написав: ЛАД написав:
Народ, вы когда возмущаетесь европейцами по тефти и газу, вспомните, откуда наш
газ.
И если бы Европа вдруг отказалась от росс. газа, кот. сейчас в больших объёмах (по 100 млн. кубов в сутки) идёт через Украину, то чем бы мы отапливали дома? Кизяками?
Боюсь не хватит.
Ті, хто голосував за дешевий газ, зараз сидять в холодних підвалах, чи в переповнених хостелах. За все треба платити, в тому числі і за свободу. Прибалти мерзли в дев'яностих, а зараз під парасолькою НАТО.
В 90-х при Ельцине была совсем другая ситуация. Вопрос о ценах на газ вообще не стоял. Во всяком случае, остро.
Прибалты в 90-х не особо мёрзли, но они действительно хотели "уйти от России" и боролись за это. Мы получили незалежнисть, скорее, случайно. И настроения против НАТО были сильны не из-за цен на газ.
Вы сами в 90-х были за НАТО?
И уж точно, думаю, европейцы не испытывают радости от бешеных цен на газ. Хорошо, что зима уже заканчивается.
США проще отказываться от росс. газа - они его и раньше закупали очень мало.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:38
juristkostya написав: vitaliian написав:
Я давно писал что краеугольным камнем этой войны есть признание крыма,
Это откровенно третьестепенный элемент.
Погоджуюсь з колегою vitaliian
. Можливо, нам буде доцільно погодитись на референдуми з міжнародними стостерігачами в двох областях і АРК. Ті райони, які захочуть жити в Орді, нехай провалюють, зомбі-зеток тільки могила в Гулазі виправить. Ну і репарації з Раші. Вона їх заплатить, навіть якщо буде проти.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:38
ЛАД написав: ЛАД написав: Akatama написав:
Есть кто из Харькова, как там дела вообще?
Из города ещё можно выехать??
Вопрос неконкретный.
........
Да, забыл написать. О поздно работающих и, тем более, круглосуточных магазинах можно забыть.
Время таборы меняется. Сегодня, например, Рост до 16.00.
Но "информация о времени работы может меняться".
Это ещё хорошо.Комендантский час с 18.00?
2 часа добраться до дома.
Здесь большинство до 2х.(14.00)
Продукты первой необходимости стали появляться, но цены.
Обидно со скобяными товарами(дребеденью) - ибо закрылись, а они как раз и стали в очередь с продуктовыми товарами.
Даже в аптеках "только за наличку".
У банкоматов, куда периодически завозят деньги очереди пенсов часами. Искать где работает нет необходимости - видно по много часовой очереди.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:40
lapay написав: juristkostya написав: vitaliian написав:
Я давно писал что краеугольным камнем этой войны есть признание крыма,
Это откровенно третьестепенный элемент.
Погоджуюсь з колегою vitaliian
. Можливо, нам буде доцільно погодитись на референдуми з міжнародними стостерігачами в двох областях і АРК. Ті райони, які захочуть жити в Орді, нехай провалюють, зомбі-зеток тільки могила в Гулазі виправить. Ну і репарації з Раші. Вона їх заплатить, навіть якщо буде проти.
вы ещё скажите, что целью кампании есть закрепление границ "республик"..... Жёсткий сад, чесслово....
P.S. официальный отказ от части территорий в принципе исключает любые репарации, здесь даже объяснять нечего.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:43
ЛАД написав:
В 90-х при Ельцине была совсем другая ситуация. Вопрос о ценах на газ вообще не стоял. Во всяком случае, остро.
Прибалты в 90-х не особо мёрзли, но они действительно хотели "уйти от России" и боролись за это. Мы получили незалежнисть, скорее, случайно. И настроения против НАТО были сильны не из-за цен на газ.
Вы сами в 90-х были за НАТО?
И уж точно, думаю, европейцы не испытывают радости от бешеных цен на газ. Хорошо, что зима уже заканчивается.
США проще отказываться от росс. газа - они его и раньше закупали очень мало.
Не крапайте глупости!
В 90м Мы(Украина) были сравне РФ и гибче НАТО.
Только из ГДР было выведено техники, из всего СССР технологии и специалисты - технологи.
..............................................
В плане энергетики - вообще диктовали европейскую "Политику".
200 000 000 тон угля - это не чёс.
....................
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Вів 08 бер, 2022 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:45
vitaliian написав: ЛАД написав: lapay написав:
......
Десанти вже не висаджують, скоро і бомбардувати перестануть. В Сирії чи Афганістані вона була ефективна, бо там не було ЗРК. В нас вони є, і результати є кожен день, навіть Орлани збивають, вчора чув наші літаки, яких вже "немає". Без авіації їх перевага тільки в довжині армії.
Если бы всё было так хорошо, изо всех дыр не требовали бы от Европы закрытого неба и Зеленский не выступал с такими резкими заявлениями.
если бы было так хорошо обе стороны не ездили бы на глупые переговоры, ни о чём.
я надеюсь что наши этим тянут время, чтобы доставить вооружение по горячим точкам и обучить свежемобилизованных. Время работает против окупантов, в походных условиях долго не протянешь и запасы уже на исходе.
Другого позитивного варианта у меня нет. Я давно писал что краеугольным камнем этой войны есть признание крыма, без которого великие победы пуйла выглядят сомнительно.
"наши этим тянут время" - ошибаетесь. Нечего тянуть - нет никакого "прекращения огня" или "перемирия". Боевые действия и обстрелы городов продолжаются. Некоторое относительное затишье на фронтах - скорее всего, перегруппировка сил, пересмотр планов.
Согласен по Крыму с juristkostya
- "Это откровенно третьестепенный элемент".
Для России это был давно решённый вопрос. Единственное - канал, вода. Но, думаю, этот вопрос при желании они могли с нами решить и путём переговоров, хотя и сложно. Но, в конце концов, жили бы и без канала.
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