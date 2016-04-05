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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 273274275276>
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 14:20

  ЛАД написав:
  Akatama написав:Есть кто из Харькова, как там дела вообще?
Из города ещё можно выехать??

Вопрос неконкретный.
........

Да, забыл написать. О поздно работающих и, тем более, круглосуточных магазинах можно забыть.
Время работы меняется. Сегодня, например, Рост до 16.00.
Но "информация о времени работы может меняться".
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 08 бер, 2022 14:35, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 14:22

  Zebra написав:Ползучее продвижение конечно есть, и накопление ударных сил для взятие Киева и других осажденных городов, не стоит жить иллюзиями. Другой вопрос, есть ли силы для долгосрочной оккупации и вообще в том же захваченном Херсоне, повылазили ли коллаборанты.


Говорил вчера с Херсоном. Их заперли в городе.
По словам подавляющее большинство категорически не хочет в орду.
Продуктов подвоза нет. Ордынцы укрепляют город блок-постами.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 14:23

  ЛАД написав:
  lapay написав:
  otg написав:Кто бы что не говорил, но авиация это самая большая головная боль сегодня для нас

Десанти вже не висаджують, скоро і бомбардувати перестануть. В Сирії чи Афганістані вона була ефективна, бо там не було ЗРК. В нас вони є, і результати є кожен день, навіть Орлани збивають, вчора чув наші літаки, яких вже "немає". Без авіації їх перевага тільки в довжині армії.

Если бы всё было так хорошо, изо всех дыр не требовали бы от Европы закрытого неба и Зеленский не выступал с такими резкими заявлениями.
если бы было так хорошо обе стороны не ездили бы на глупые переговоры, ни о чём.

я надеюсь что наши этим тянут время, чтобы доставить вооружение по горячим точкам и обучить свежемобилизованных. Время работает против окупантов, в походных условиях долго не протянешь и запасы уже на исходе.

Другого позитивного варианта у меня нет. Я давно писал что краеугольным камнем этой войны есть признание крыма, без которого великие победы пуйла выглядят сомнительно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 08 бер, 2022 14:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 14:25

  vitaliian написав: Я давно писал что краеугольным камнем этой войны есть признание крыма,

Это откровенно третьестепенный элемент.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 14:31

  lapay написав:
  ЛАД написав:Народ, вы когда возмущаетесь европейцами по тефти и газу, вспомните, откуда наш газ.
И если бы Европа вдруг отказалась от росс. газа, кот. сейчас в больших объёмах (по 100 млн. кубов в сутки) идёт через Украину, то чем бы мы отапливали дома? Кизяками?
Боюсь не хватит.

Ті, хто голосував за дешевий газ, зараз сидять в холодних підвалах, чи в переповнених хостелах. За все треба платити, в тому числі і за свободу. Прибалти мерзли в дев'яностих, а зараз під парасолькою НАТО.

В 90-х при Ельцине была совсем другая ситуация. Вопрос о ценах на газ вообще не стоял. Во всяком случае, остро.
Прибалты в 90-х не особо мёрзли, но они действительно хотели "уйти от России" и боролись за это. Мы получили незалежнисть, скорее, случайно. И настроения против НАТО были сильны не из-за цен на газ.
Вы сами в 90-х были за НАТО?

И уж точно, думаю, европейцы не испытывают радости от бешеных цен на газ. Хорошо, что зима уже заканчивается.
США проще отказываться от росс. газа - они его и раньше закупали очень мало.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 14:38

  juristkostya написав:
  vitaliian написав: Я давно писал что краеугольным камнем этой войны есть признание крыма,

Это откровенно третьестепенный элемент.

Погоджуюсь з колегою vitaliian. Можливо, нам буде доцільно погодитись на референдуми з міжнародними стостерігачами в двох областях і АРК. Ті райони, які захочуть жити в Орді, нехай провалюють, зомбі-зеток тільки могила в Гулазі виправить. Ну і репарації з Раші. Вона їх заплатить, навіть якщо буде проти.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 14:38

  ЛАД написав:
  ЛАД написав:
  Akatama написав:Есть кто из Харькова, как там дела вообще?
Из города ещё можно выехать??

Вопрос неконкретный.
........

Да, забыл написать. О поздно работающих и, тем более, круглосуточных магазинах можно забыть.
Время таборы меняется. Сегодня, например, Рост до 16.00.
Но "информация о времени работы может меняться".

Это ещё хорошо.
Комендантский час с 18.00?
2 часа добраться до дома.
Здесь большинство до 2х.(14.00)
Продукты первой необходимости стали появляться, но цены.
Обидно со скобяными товарами(дребеденью) - ибо закрылись, а они как раз и стали в очередь с продуктовыми товарами.
Даже в аптеках "только за наличку".
У банкоматов, куда периодически завозят деньги очереди пенсов часами. Искать где работает нет необходимости - видно по много часовой очереди.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 14:39

В Выборчей такое проскочило:
https://wyborcza.pl/7,75399,28197603,ze ... 1-L.1.duzy
Первые несколько строк после заголовка.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 14:40

  lapay написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав: Я давно писал что краеугольным камнем этой войны есть признание крыма,

Это откровенно третьестепенный элемент.

Погоджуюсь з колегою vitaliian. Можливо, нам буде доцільно погодитись на референдуми з міжнародними стостерігачами в двох областях і АРК. Ті райони, які захочуть жити в Орді, нехай провалюють, зомбі-зеток тільки могила в Гулазі виправить. Ну і репарації з Раші. Вона їх заплатить, навіть якщо буде проти.
вы ещё скажите, что целью кампании есть закрепление границ "республик"..... Жёсткий сад, чесслово....

P.S. официальный отказ от части территорий в принципе исключает любые репарации, здесь даже объяснять нечего.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 14:41

  Bolt написав:В Выборчей такое проскочило:
https://wyborcza.pl/7,75399,28197603,ze ... 1-L.1.duzy
Первые несколько строк после заголовка.

є політична гілка для цього, або воєнна
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