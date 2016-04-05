Додано: Вів 08 бер, 2022 14:31

lapay написав: ЛАД написав: Народ, вы когда возмущаетесь европейцами по тефти и газу, вспомните, откуда наш газ.

И если бы Европа вдруг отказалась от росс. газа, кот. сейчас в больших объёмах (по 100 млн. кубов в сутки) идёт через Украину, то чем бы мы отапливали дома? Кизяками?

Боюсь не хватит. Народ, вы когда возмущаетесь европейцами по тефти и газу, вспомните, откудагаз.И если бы Европа вдруг отказалась от росс. газа, кот. сейчас в больших объёмах (по 100 млн. кубов в сутки) идёт через Украину, то чем бы мы отапливали дома? Кизяками?Боюсь не хватит.

Ті, хто голосував за дешевий газ, зараз сидять в холодних підвалах, чи в переповнених хостелах. За все треба платити, в тому числі і за свободу. Прибалти мерзли в дев'яностих, а зараз під парасолькою НАТО. Ті, хто голосував за дешевий газ, зараз сидять в холодних підвалах, чи в переповнених хостелах. За все треба платити, в тому числі і за свободу. Прибалти мерзли в дев'яностих, а зараз під парасолькою НАТО.

В 90-х при Ельцине была совсем другая ситуация. Вопрос о ценах на газ вообще не стоял. Во всяком случае, остро.Прибалты в 90-х не особо мёрзли, но они действительно хотели "уйти от России" и боролись за это. Мы получили незалежнисть, скорее, случайно. И настроения против НАТО были сильны не из-за цен на газ.Вы сами в 90-х были за НАТО?И уж точно, думаю, европейцы не испытывают радости от бешеных цен на газ. Хорошо, что зима уже заканчивается.США проще отказываться от росс. газа - они его и раньше закупали очень мало.