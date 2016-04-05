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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:43
ЛАД написав:
В 90-х при Ельцине была совсем другая ситуация. Вопрос о ценах на газ вообще не стоял. Во всяком случае, остро.
Прибалты в 90-х не особо мёрзли, но они действительно хотели "уйти от России" и боролись за это. Мы получили незалежнисть, скорее, случайно. И настроения против НАТО были сильны не из-за цен на газ.
Вы сами в 90-х были за НАТО?
И уж точно, думаю, европейцы не испытывают радости от бешеных цен на газ. Хорошо, что зима уже заканчивается.
США проще отказываться от росс. газа - они его и раньше закупали очень мало.
Не крапайте глупости!
В 90м Мы(Украина) были сравне РФ и гибче НАТО.
Только из ГДР было выведено техники, из всего СССР технологии и специалисты - технологи.
..............................................
В плане энергетики - вообще диктовали европейскую "Политику".
200 000 000 тон угля - это не чёс.
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Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Вів 08 бер, 2022 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:45
vitaliian написав: ЛАД написав: lapay написав:
......
Десанти вже не висаджують, скоро і бомбардувати перестануть. В Сирії чи Афганістані вона була ефективна, бо там не було ЗРК. В нас вони є, і результати є кожен день, навіть Орлани збивають, вчора чув наші літаки, яких вже "немає". Без авіації їх перевага тільки в довжині армії.
Если бы всё было так хорошо, изо всех дыр не требовали бы от Европы закрытого неба и Зеленский не выступал с такими резкими заявлениями.
если бы было так хорошо обе стороны не ездили бы на глупые переговоры, ни о чём.
я надеюсь что наши этим тянут время, чтобы доставить вооружение по горячим точкам и обучить свежемобилизованных. Время работает против окупантов, в походных условиях долго не протянешь и запасы уже на исходе.
Другого позитивного варианта у меня нет. Я давно писал что краеугольным камнем этой войны есть признание крыма, без которого великие победы пуйла выглядят сомнительно.
"наши этим тянут время" - ошибаетесь. Нечего тянуть - нет никакого "прекращения огня" или "перемирия". Боевые действия и обстрелы городов продолжаются. Некоторое относительное затишье на фронтах - скорее всего, перегруппировка сил, пересмотр планов.
Согласен по Крыму с juristkostya
- "Это откровенно третьестепенный элемент".
Для России это был давно решённый вопрос. Единственное - канал, вода. Но, думаю, этот вопрос при желании они могли с нами решить и путём переговоров, хотя и сложно. Но, в конце концов, жили бы и без канала.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:47
ЛАД написав:
Прибалты в 90-х не особо мёрзли, но они действительно хотели "уйти от России" и боролись за это. Мы получили незалежнисть, скорее, случайно. И настроения против НАТО были сильны не из-за цен на газ.
Вы сами в 90-х были за НАТО?
Я з 1992 року перейшов на українську, хоча перше речення українською сказав в 14 років. Очевидно, за кого я голосував. Найкраща війна та, якої не відбулось, не думаю, що цю війну можна було попередити Порошенку чи Зеленському, хіба що в дев'яностих.
За себе можу сказати, що зробив все, щоб навіть думки у кончених рашистів не виникло мене "захищати".
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