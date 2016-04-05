ЛАД написав:

В 90-х при Ельцине была совсем другая ситуация. Вопрос о ценах на газ вообще не стоял. Во всяком случае, остро.Прибалты в 90-х не особо мёрзли, но они действительно хотели "уйти от России" и боролись за это. Мы получили незалежнисть, скорее, случайно. И настроения против НАТО были сильны не из-за цен на газ.Вы сами в 90-х были за НАТО?И уж точно, думаю, европейцы не испытывают радости от бешеных цен на газ. Хорошо, что зима уже заканчивается.США проще отказываться от росс. газа - они его и раньше закупали очень мало.