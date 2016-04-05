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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 274275276277278 ... 280>
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 14:43

  ЛАД написав:В 90-х при Ельцине была совсем другая ситуация. Вопрос о ценах на газ вообще не стоял. Во всяком случае, остро.
Прибалты в 90-х не особо мёрзли, но они действительно хотели "уйти от России" и боролись за это. Мы получили незалежнисть, скорее, случайно. И настроения против НАТО были сильны не из-за цен на газ.
Вы сами в 90-х были за НАТО?

И уж точно, думаю, европейцы не испытывают радости от бешеных цен на газ. Хорошо, что зима уже заканчивается.
США проще отказываться от росс. газа - они его и раньше закупали очень мало.

Не крапайте глупости!
В 90м Мы(Украина) были сравне РФ и гибче НАТО.
Только из ГДР было выведено техники, из всего СССР технологии и специалисты - технологи.
..............................................
В плане энергетики - вообще диктовали европейскую "Политику".
200 000 000 тон угля - это не чёс.
....................
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 08 бер, 2022 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 14:45

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:
  lapay написав:......
Десанти вже не висаджують, скоро і бомбардувати перестануть. В Сирії чи Афганістані вона була ефективна, бо там не було ЗРК. В нас вони є, і результати є кожен день, навіть Орлани збивають, вчора чув наші літаки, яких вже "немає". Без авіації їх перевага тільки в довжині армії.

Если бы всё было так хорошо, изо всех дыр не требовали бы от Европы закрытого неба и Зеленский не выступал с такими резкими заявлениями.
если бы было так хорошо обе стороны не ездили бы на глупые переговоры, ни о чём.

я надеюсь что наши этим тянут время, чтобы доставить вооружение по горячим точкам и обучить свежемобилизованных. Время работает против окупантов, в походных условиях долго не протянешь и запасы уже на исходе.

Другого позитивного варианта у меня нет. Я давно писал что краеугольным камнем этой войны есть признание крыма, без которого великие победы пуйла выглядят сомнительно.

"наши этим тянут время" - ошибаетесь. Нечего тянуть - нет никакого "прекращения огня" или "перемирия". Боевые действия и обстрелы городов продолжаются. Некоторое относительное затишье на фронтах - скорее всего, перегруппировка сил, пересмотр планов.
Согласен по Крыму с juristkostya - "Это откровенно третьестепенный элемент".
Для России это был давно решённый вопрос. Единственное - канал, вода. Но, думаю, этот вопрос при желании они могли с нами решить и путём переговоров, хотя и сложно. Но, в конце концов, жили бы и без канала.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 14:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Прибалты в 90-х не особо мёрзли, но они действительно хотели "уйти от России" и боролись за это. Мы получили незалежнисть, скорее, случайно. И настроения против НАТО были сильны не из-за цен на газ.
Вы сами в 90-х были за НАТО?

Я з 1992 року перейшов на українську, хоча перше речення українською сказав в 14 років. Очевидно, за кого я голосував. Найкраща війна та, якої не відбулось, не думаю, що цю війну можна було попередити Порошенку чи Зеленському, хіба що в дев'яностих.
За себе можу сказати, що зробив все, щоб навіть думки у кончених рашистів не виникло мене "захищати".
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 14:56

  ЛАД написав:"наши этим тянут время" - ошибаетесь. Нечего тянуть - нет никакого "прекращения огня" или "перемирия". Боевые действия и обстрелы городов продолжаются.

Совершенно верно. С нашей стороны это не более, чем стремление "держать лицо". Мол, мы за гуманизм, за соблюдение обычаев войны и т п. в противовес военным преступникам, которые на нас напали.
Практический же выхлоп нулевой.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 14:56

[quote="5408973:juris
вы ещё скажите, что целью кампании есть закрепление границ "республик"..... Жёсткий сад, чесслово....

P.S. официальный отказ от части территорий в принципе исключает любые репарации, здесь даже объяснять нечего.[/quote]
Почитайте, до чого вже скоротились вимоги раші на переговорах - нейтральний статус, лугандон в кордонах областей, крим. З цього для путлера крим найважливіший, він же першим вкрав найцінніше.
Репарації будуть у вигляді рішень міжнародних судів, по нашим позовам. Заплатять за все.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 14:59

  lapay написав:Почитайте, до чого вже скоротились вимоги раші на переговорах - нейтральний статус, лугандон в кордонах областей, крим. З цього для путлера крим найважливіший, він же першим вкрав найцінніше.
Репарації будуть у вигляді рішень міжнародних судів, по нашим позовам. Заплатять за все.
прошу прощения, но это просто вопиющий инфантилизм
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:01

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Відповіді на питання громадян, пов'язані загресією РФ
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:03

  lapay написав:
  ЛАД написав:Прибалты в 90-х не особо мёрзли, но они действительно хотели "уйти от России" и боролись за это. Мы получили незалежнисть, скорее, случайно. И настроения против НАТО были сильны не из-за цен на газ.
Вы сами в 90-х были за НАТО?

Я з 1992 року перейшов на українську, хоча перше речення українською сказав в 14 років. Очевидно, за кого я голосував. Найкраща війна та, якої не відбулось, не думаю, що цю війну можна було попередити Порошенку чи Зеленському, хіба що в дев'яностих.
За себе можу сказати, що зробив все, щоб навіть думки у кончених рашистів не виникло мене "захищати".

Ваш выбор, который я могу уважать. Интересно было бы с Вами пообщаться подробнее (причины, что послужило толчком - по языку). Моё мнение - я не хочу отдавать России родной для меня язык, события истории, которые принадлежат Украине не меньше, чем России. Всё это не их собственность.
Индийцы, у кот. английский до сих пор государственный (один из), не становятся и не считают себя англо-саксами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:04

  lapay написав:Почитайте, до чого вже скоротились вимоги раші на переговорах - нейтральний статус, лугандон в кордонах областей, крим. З цього для путлера крим найважливіший, він же першим вкрав найцінніше.
Репарації будуть у вигляді рішень міжнародних судів, по нашим позовам. Заплатять за все.


Здаваться нельзя.
Ни проиграли ни одной битвы, только отмобилизировались и оружие получаем потоком в то время когда ордынцы на сухпайках вторую неделю по лесам бегают.
Такой случай дожать орду случаеться раз в 500 лет.
Больше сейчас перемолотим меньше будет желания второй раз заходить.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:05

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:
  lapay написав:Десанти вже не висаджують, скоро і бомбардувати перестануть. В Сирії чи Афганістані вона була ефективна, бо там не було ЗРК. В нас вони є, і результати є кожен день, навіть Орлани збивають, вчора чув наші літаки, яких вже "немає". Без авіації їх перевага тільки в довжині армії.

Если бы всё было так хорошо, изо всех дыр не требовали бы от Европы закрытого неба и Зеленский не выступал с такими резкими заявлениями.
если бы было так хорошо обе стороны не ездили бы на глупые переговоры, ни о чём.

я надеюсь что наши этим тянут время, чтобы доставить вооружение по горячим точкам и обучить свежемобилизованных. Время работает против окупантов, в походных условиях долго не протянешь и запасы уже на исходе.

Другого позитивного варианта у меня нет. Я давно писал что краеугольным камнем этой войны есть признание крыма, без которого великие победы пуйла выглядят сомнительно.

Там можна сміливо заявляти про "демілітаризацію" і "денацифікацію", так як чітко не зрозуміло що, а пропоганда може придумати що завгодно.

Про Крим, і ЛНР/ДНР, от було тільки що посилання в темі КРЖН
https://wyborcza.pl/7,75399,28197603,zelenski-mozemy-sie-bronic-przed-rosjanami-ale-jak-dlugo-damy.html?disableRedirects=true#S.main_topic_ua-K.C-B.1-L.1.duzy
Prezydent Ukrainy zaapelował w wywiadzie dla amerykańskiej stacji ABC o pomoc Amerykanów w konflikcie z Rosją. Powiedział też, że gotów jest negocjować status tzw. republik donbaskich, aby zakończyć wojnę.
flyman
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