ЛАД написав:В 90-х при Ельцине была совсем другая ситуация. Вопрос о ценах на газ вообще не стоял. Во всяком случае, остро. Прибалты в 90-х не особо мёрзли, но они действительно хотели "уйти от России" и боролись за это. Мы получили незалежнисть, скорее, случайно. И настроения против НАТО были сильны не из-за цен на газ. Вы сами в 90-х были за НАТО?
И уж точно, думаю, европейцы не испытывают радости от бешеных цен на газ. Хорошо, что зима уже заканчивается. США проще отказываться от росс. газа - они его и раньше закупали очень мало.
Не крапайте глупости! В 90м Мы(Украина) были сравне РФ и гибче НАТО. Только из ГДР было выведено техники, из всего СССР технологии и специалисты - технологи. .............................................. В плане энергетики - вообще диктовали европейскую "Политику". 200 000 000 тон угля - это не чёс. ....................
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 08 бер, 2022 14:46, всього редагувалось 1 раз.
lapay написав:...... Десанти вже не висаджують, скоро і бомбардувати перестануть. В Сирії чи Афганістані вона була ефективна, бо там не було ЗРК. В нас вони є, і результати є кожен день, навіть Орлани збивають, вчора чув наші літаки, яких вже "немає". Без авіації їх перевага тільки в довжині армії.
Если бы всё было так хорошо, изо всех дыр не требовали бы от Европы закрытого неба и Зеленский не выступал с такими резкими заявлениями.
если бы было так хорошо обе стороны не ездили бы на глупые переговоры, ни о чём.
я надеюсь что наши этим тянут время, чтобы доставить вооружение по горячим точкам и обучить свежемобилизованных. Время работает против окупантов, в походных условиях долго не протянешь и запасы уже на исходе.
Другого позитивного варианта у меня нет. Я давно писал что краеугольным камнем этой войны есть признание крыма, без которого великие победы пуйла выглядят сомнительно.
"наши этим тянут время" - ошибаетесь. Нечего тянуть - нет никакого "прекращения огня" или "перемирия". Боевые действия и обстрелы городов продолжаются. Некоторое относительное затишье на фронтах - скорее всего, перегруппировка сил, пересмотр планов. Согласен по Крыму с juristkostya - "Это откровенно третьестепенный элемент". Для России это был давно решённый вопрос. Единственное - канал, вода. Но, думаю, этот вопрос при желании они могли с нами решить и путём переговоров, хотя и сложно. Но, в конце концов, жили бы и без канала.
ЛАД написав:Прибалты в 90-х не особо мёрзли, но они действительно хотели "уйти от России" и боролись за это. Мы получили незалежнисть, скорее, случайно. И настроения против НАТО были сильны не из-за цен на газ. Вы сами в 90-х были за НАТО?
Я з 1992 року перейшов на українську, хоча перше речення українською сказав в 14 років. Очевидно, за кого я голосував. Найкраща війна та, якої не відбулось, не думаю, що цю війну можна було попередити Порошенку чи Зеленському, хіба що в дев'яностих. За себе можу сказати, що зробив все, щоб навіть думки у кончених рашистів не виникло мене "захищати".
ЛАД написав:"наши этим тянут время" - ошибаетесь. Нечего тянуть - нет никакого "прекращения огня" или "перемирия". Боевые действия и обстрелы городов продолжаются.
Совершенно верно. С нашей стороны это не более, чем стремление "держать лицо". Мол, мы за гуманизм, за соблюдение обычаев войны и т п. в противовес военным преступникам, которые на нас напали. Практический же выхлоп нулевой.
[quote="5408973:juris вы ещё скажите, что целью кампании есть закрепление границ "республик"..... Жёсткий сад, чесслово....
P.S. официальный отказ от части территорий в принципе исключает любые репарации, здесь даже объяснять нечего.[/quote] Почитайте, до чого вже скоротились вимоги раші на переговорах - нейтральний статус, лугандон в кордонах областей, крим. З цього для путлера крим найважливіший, він же першим вкрав найцінніше. Репарації будуть у вигляді рішень міжнародних судів, по нашим позовам. Заплатять за все.
lapay написав:Почитайте, до чого вже скоротились вимоги раші на переговорах - нейтральний статус, лугандон в кордонах областей, крим. З цього для путлера крим найважливіший, він же першим вкрав найцінніше. Репарації будуть у вигляді рішень міжнародних судів, по нашим позовам. Заплатять за все.
прошу прощения, но это просто вопиющий инфантилизм
ЛАД написав:Прибалты в 90-х не особо мёрзли, но они действительно хотели "уйти от России" и боролись за это. Мы получили незалежнисть, скорее, случайно. И настроения против НАТО были сильны не из-за цен на газ. Вы сами в 90-х были за НАТО?
Я з 1992 року перейшов на українську, хоча перше речення українською сказав в 14 років. Очевидно, за кого я голосував. Найкраща війна та, якої не відбулось, не думаю, що цю війну можна було попередити Порошенку чи Зеленському, хіба що в дев'яностих. За себе можу сказати, що зробив все, щоб навіть думки у кончених рашистів не виникло мене "захищати".
Ваш выбор, который я могу уважать. Интересно было бы с Вами пообщаться подробнее (причины, что послужило толчком - по языку). Моё мнение - я не хочу отдавать России родной для меня язык, события истории, которые принадлежат Украине не меньше, чем России. Всё это не их собственность. Индийцы, у кот. английский до сих пор государственный (один из), не становятся и не считают себя англо-саксами.
lapay написав:Почитайте, до чого вже скоротились вимоги раші на переговорах - нейтральний статус, лугандон в кордонах областей, крим. З цього для путлера крим найважливіший, він же першим вкрав найцінніше. Репарації будуть у вигляді рішень міжнародних судів, по нашим позовам. Заплатять за все.
Здаваться нельзя. Ни проиграли ни одной битвы, только отмобилизировались и оружие получаем потоком в то время когда ордынцы на сухпайках вторую неделю по лесам бегают. Такой случай дожать орду случаеться раз в 500 лет. Больше сейчас перемолотим меньше будет желания второй раз заходить.
lapay написав:Десанти вже не висаджують, скоро і бомбардувати перестануть. В Сирії чи Афганістані вона була ефективна, бо там не було ЗРК. В нас вони є, і результати є кожен день, навіть Орлани збивають, вчора чув наші літаки, яких вже "немає". Без авіації їх перевага тільки в довжині армії.
Если бы всё было так хорошо, изо всех дыр не требовали бы от Европы закрытого неба и Зеленский не выступал с такими резкими заявлениями.
если бы было так хорошо обе стороны не ездили бы на глупые переговоры, ни о чём.
я надеюсь что наши этим тянут время, чтобы доставить вооружение по горячим точкам и обучить свежемобилизованных. Время работает против окупантов, в походных условиях долго не протянешь и запасы уже на исходе.
Другого позитивного варианта у меня нет. Я давно писал что краеугольным камнем этой войны есть признание крыма, без которого великие победы пуйла выглядят сомнительно.
Там можна сміливо заявляти про "демілітаризацію" і "денацифікацію", так як чітко не зрозуміло що, а пропоганда може придумати що завгодно.