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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 275276277278279280>
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:10

  Хомякоид написав:
  lapay написав:Почитайте, до чого вже скоротились вимоги раші на переговорах - нейтральний статус, лугандон в кордонах областей, крим. З цього для путлера крим найважливіший, він же першим вкрав найцінніше.
Репарації будуть у вигляді рішень міжнародних судів, по нашим позовам. Заплатять за все.


Здаваться нельзя.
Ни проиграли ни одной битвы, только отмобилизировались и оружие получаем потоком в то время когда ордынцы на сухпайках вторую неделю по лесам бегают.
Такой случай дожать орду случаеться раз в 500 лет.
Больше сейчас перемолотим меньше будет желания второй раз заходить.

попиваючи баварське пиво і закусуючи баварською ковбасою можна і не таке написати
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:11

  lapay написав:
  juris написав:вы ещё скажите, что целью кампании есть закрепление границ "республик"..... Жёсткий сад, чесслово....

P.S. официальный отказ от части территорий в принципе исключает любые репарации, здесь даже объяснять нечего.

Почитайте, до чого вже скоротились вимоги раші на переговорах - нейтральний статус, лугандон в кордонах областей, крим. З цього для путлера крим найважливіший, він же першим вкрав найцінніше.
Репарації будуть у вигляді рішень міжнародних судів, по нашим позовам. Заплатять за все.

1. Где Вы такое увидели? (о требованиях) :shock:
2. Ради такой чепухи Путин не начинал бы войну.
В НАТО нас и так не принимали; лугандон Путина устраивает и в существовавших границах - он ему и даром не нужен, а как заноза в теле Украины вполне работал и в старых границах, расширение ничего не изменит; Крым для него давно не вопрос - разве что изображение на картах и некоторые неудобства для жителей - но это ему до лампочки и, в любом случае, не причина для войны.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 08 бер, 2022 15:18, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:15

  otg написав:
  edvardd написав:Руководством армии рф было принято решение привлекать курсантов лётных военных заведений для нанесения ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре Украины!
Судя по радиоперехватам у курсантов отмечаются слабые способности по управлению летательными аппаратами, сложности с ориентацией на местности и ошибки в эксплуатации авиационного оборудования.
Последний козырь из рукава или все таки паника у бункерного?
Пытается шапками закидать?
Не слушайте этот бред.Это скорее всего фейк Никто не пошлет курсанта на боевое задание. У них хватает летчиков и есть кем заменить, даже, тех кто отказывается.

уже есть пленные курсанты, правда не лётчики...в.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:Здаваться нельзя.
Ни проиграли ни одной битвы, только отмобилизировались и оружие получаем потоком в то время когда ордынцы на сухпайках вторую неделю по лесам бегают.
Такой случай дожать орду случаеться раз в 500 лет.
Больше сейчас перемолотим меньше будет желания второй раз заходить.

В нас була перевага, бо вони прорахувались, для масштабного наступу в нас немає сил.
Це не ми штурмуємо Донецьк, а вони Маріуполь.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:16

  juristkostya написав:
  lapay написав:Почитайте, до чого вже скоротились вимоги раші на переговорах - нейтральний статус, лугандон в кордонах областей, крим. З цього для путлера крим найважливіший, він же першим вкрав найцінніше.
Репарації будуть у вигляді рішень міжнародних судів, по нашим позовам. Заплатять за все.
прошу прощения, но это просто вопиющий инфантилизм

Це не інфантилізм, а знов спроба умиротворити агресора. До "миротворців" ніяк не дійде, що мета пуйла - вся Україна, і не лише. Пуйло зондує точки слабкості західної цивілізаціі взагалі.

Перша національна зрада - Крим здали без бою. Ніхто не відповів.

Друга національна зрада - здача Донбасу Порошенком, мінський договорняк.

Все це умиротворення лише провокує ворога на подальшу агресію. Небіжчик сепаратист Захєрченко, озвучив те, що в голові пуйла - дійти до Лондона. Звісно це бравада, але демонструє підсвідомі бажання пуйла. Тобто претензії набагато більші в пуйла, ніж Україна. Він прагне отримувати профіти, створюючи зони нестабільності у світі. Світ цивілізований пропонує новітні технології, нові цівілізаційні, гуманітарні ідеї, якість життя, а пуйло експортує лише нестабільність. Рашці нема чим конкурувати в світі, лише тероризуючи цівілізовані країни, не маючи на такі претензіїї економічної могутності відповідної. Мовляв, сідайте з нами і домовляйтесь, хоч ми й нічим не здатні конкурувати у світі. РФ - терористичне угрупування, а не держава.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:21

  Козак-характерник написав:
  juristkostya написав:
  lapay написав:Почитайте, до чого вже скоротились вимоги раші на переговорах - нейтральний статус, лугандон в кордонах областей, крим. З цього для путлера крим найважливіший, він же першим вкрав найцінніше.
Репарації будуть у вигляді рішень міжнародних судів, по нашим позовам. Заплатять за все.
прошу прощения, но это просто вопиющий инфантилизм

Це не інфантилізм, а знов спроба умиротворити агресора. До "миротворців" ніяк не дійде, що мета пуйла - вся Україна, і не лише. Пуйло зондує точки слабкості західної цивілізаціі взагалі.
.........

lapay писал о требованиях России, а не о том, на что мы согласны.
При чём тут "спроба умиротворити агресора"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 08 бер, 2022 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:27

  lapay написав:
  Хомякоид написав:Здаваться нельзя.
Ни проиграли ни одной битвы, только отмобилизировались и оружие получаем потоком в то время когда ордынцы на сухпайках вторую неделю по лесам бегают.
Такой случай дожать орду случаеться раз в 500 лет.
Больше сейчас перемолотим меньше будет желания второй раз заходить.

В нас була перевага, бо вони прорахувались, для масштабного наступу в нас немає сил.
Це не ми штурмуємо Донецьк, а вони Маріуполь.

Согласен с поправкой - переваги у нас не було.
Мы сумели удержать ситуацию. Если бы была перевага, сейчас мы были бы под Курском или, как минимум, на границах
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:28

  ЛАД написав:lapay писал о требованиях России, а не о том, на что мы согласны.
При чём тут "спроба умиротворити агресора"?

Чітко написано:

  lapay написав:Можливо, нам буде доцільно погодитись на референдуми з міжнародними стостерігачами в двох областях і АРК. Ті райони, які захочуть жити в Орді, нехай провалюють, зомбі-зеток тільки могила в Гулазі виправить.


Я раніше довго сперечався з тими, хто просував ідею замороження конфлікту. Наголошував, що причина війни не в тому, що на окупованих територіях громадяни несвідомі, а це війна зі всією Україною. Не можна відгородитися від окупованих територій, бо ворог піде далі, відгорожуйся чи ні. Думав, що зараз такі ідеї вже не актуальні. А тут знов припущення про зміну територіальної цілісності України. Зрозумійте, як тільки ми цю ідею дозволяємо собі, навіть гіпотетично - це вже поразка. Не торгують територіями власної держави. Сама ідея державності тоді руйнується.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 08 бер, 2022 15:46, всього редагувалось 4 разів.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Продукты первой необходимости стали появляться, но цены.
Обидно со скобяными товарами(дребеденью) - ибо закрылись, а они как раз и стали в очередь с продуктовыми товарами.
Даже в аптеках "только за наличку".
У банкоматов, куда периодически завозят деньги очереди пенсов часами. Искать где работает нет необходимости - видно по много часовой очереди.
бедняжки. Для сравнения Ирпень с 5.03 нет света, газа, воды, моб. связи, не работает ни один магазин ни одна аптека, пожарные и скорые на выезд не выезжают, больница не работает, эвакуация только пешком через разрушенный мост, который находится в селе романовка за городом (от некоторых районов туда пешкарить 7 км) машины (кто доехал до моста) кидают прямо там же.

По улицам лежат трупы, которые никто не собирает. Некому. Постоянно слышны выстрелы. Очередей у банкоматов нет, приезжайте)
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 08 бер, 2022 15:32, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:31

  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:lapay писал о требованиях России, а не о том, на что мы согласны.
При чём тут "спроба умиротворити агресора"?

Чітко написано:

  lapay написав:Можливо, нам буде доцільно погодитись на референдуми з міжнародними стостерігачами в двох областях і АРК. Ті райони, які захочуть жити в Орді, нехай провалюють, зомбі-зеток тільки могила в Гулазі виправить.


Я раніше довго сперечався з тими, хто просував ідею замороження конфлікту. Наголошуавав, що причина війни не в тому, що на окупованих населеннях громадяни несвідомі, а це війна зі всією Україною. Не можна відгородитися від окупованих територій, бо ворог піде далі, відгорожуйся чи ні. Думав, що зараз такі ідеї вже не актуальні. А тут знов припущення про зміну терироріальної цілісності України. Зрозумійте, як тільки ми цю ідею дозволяємо собі, навіть гіпотетично - це вже поразка. Не торгують територіями власної держави. Сама ідея державності тоді руйнується.

Причина в тому, що політичний конфлікт не вдалося владнати мирно.
Може пригадати "Карибську кризу"?
Заявлений намір в Конституції вступити в НАТО, думаю, що це основна причина.

з.і.
Куба окупована?
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