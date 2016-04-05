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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 276277278279280>
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:38

  flyman написав:Причина в тому, що політичний конфлікт не вдалося владнати мирно.НАТО, може пригадати "Карибську кризу"?Думаю, що це основна причина.

Унікальність цієї війни в тому, що вона не має жодних причин. Всі причини - вигадані, фейкові. Рашці, як державі, не загрожувала ані Україна, ані НАТО. Всі повелися на цей фантом хворої фантазії пуйла і почали з ним обговорювати те, чого немає. Тобто стали співучасниками нереального, вигаданого світу. Стали не лікувати хворого пуйла, а сприймати його як здорову людину, обговорювати нереальні речі. Навіть ці умови, що висуває він Україні - це фейк, який не варто обговорювати. Головне, що треба зробити всьому цивілізованому світові - вийти із нереального світу в реальний. Не підігравати хворій людині, не обговорювати з хворою людиною її фантазії.

  flyman написав:Заявлений намір в Конституції вступити в НАТО, думаю, що це основна причина.

Страшилки про НАТО - рудимент постсовкової свідомості, яку підживлює рашистський режим. Насправді ж, сам пуйло намагався вступити до НАТО. Всі розуміють прекрасно, хто адекватний у рашці, що НАТО нічим не загрожує РФ. Знову ж таки, у свідомість підкинули фейк про небезпеку НАТО, і попали дріжжі в лайно.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:47

Козак-характерник
Вы интересовались, "А где...?"
Нашел интересные новости:
1. https://sprotyv.info/news/v-belarusi-ob ... ennyh-foto
И вторая:
2. https://ua24ua.net/hoteli-piar-vot-vam- ... e-tortiki/
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:. Где Вы такое увидели? (о требованиях)

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия может прекратить военную операцию на Украине в любой момент.

Для этого Киев должен выполнить требования Москвы, объяснил Песков.

"Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы её завершим... Им [украинцам] следует прекратить боевые действия", – сказал пресс-секретарь президента Владимира Путина (цитата по РИА Новости).

Условия РФ – это признание Украиной Крыма и независимого статуса ДНР и ЛНР. Также Киев должен инициировать внесение поправок в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок", отметил Песков.


https://www.dp.ru/a/2022/03/07/V_Kremle ... li_trebova
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:56

  lapay написав:
  ЛАД написав:. Где Вы такое увидели? (о требованиях)

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия может прекратить военную операцию на Украине в любой момент.

Для этого Киев должен выполнить требования Москвы, объяснил Песков.

"Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы её завершим... Им [украинцам] следует прекратить боевые действия", – сказал пресс-секретарь президента Владимира Путина (цитата по РИА Новости).

Условия РФ – это признание Украиной Крыма и независимого статуса ДНР и ЛНР. Также Киев должен инициировать внесение поправок в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок", отметил Песков.


https://www.dp.ru/a/2022/03/07/V_Kremle ... li_trebova

КХ каже, що хоче в НАТО, і щоб його звільнили з ОРДЛО.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:56

  Козак-характерник написав:
  flyman написав:Причина в тому, що політичний конфлікт не вдалося владнати мирно.НАТО, може пригадати "Карибську кризу"?Думаю, що це основна причина.

Унікальність цієї війни в тому, що вона не має жодних причин. Всі причини - вигадані, фейкові. Рашці, як державі, не загрожувала ані Україна, ані НАТО. Всі повелися на цей фантом хворої фантазії пуйла і почали з ним обговорювати те, чого немає. Тобто стали співучасниками нереального, вигаданого світу. Стали не лікувати хворого пуйла, а сприймати його як здорову людину, обговорювати нереальні речі. Навіть ці умови, що висуває він Україні - це фейк, який не варто обговорювати. Головне, що треба зробити всьому цивілізованому світові - вийти із нереального світу в реальний. Не підігравати хворій людині, не обговорювати з хворою людиною її фантазії.

Я бы ответил просто: Их НЕТ - "Политических вопросов" и НЕ БЫЛО!
Они были созданы в РФ и поддержаны "Западом" для развала Украины.(деньги - рынок- влияние)
Я не зря выставлял статью в полном объёме https://ukrrudprom.com/analytics/Zapad_ ... bya_v.html
  Козак-характерник написав:
  flyman написав:Заявлений намір в Конституції вступити в НАТО, думаю, що це основна причина.

Страшилки про НАТО - рудимент постсовкової свідомості, яку підживлює рашистський режим. Насправді ж, сам пуйло намагався вступити до НАТО. Всі розуміють прекрасно, хто адекватний у рашці, що НАТО нічим не загрожує РФ. Знову ж таки, у свідомість підкинули фейк про небезпеку НАТО, і попали дріжжі в лайно.

Это из болезней навеянных Восточным Геббельсом по напрягу их Фюрера.
Объединение РФ в "борьбе против внешнего Врага" - пришла наша очередь играть роль внешнего Врага.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 08 бер, 2022 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 16:00

  Козак-характерник написав: Рашці нема чим конкурувати в світі, лише тероризуючи цівілізовані країни, не маючи на такі претензіїї економічної могутності відповідної. Мовляв, сідайте з нами і домовляйтесь, хоч ми й нічим не здатні конкурувати у світі. РФ - терористичне угрупування, а не держава.

Додам, що артикулювати про що саме він хоче домовлятися, він сам не може. :) Просто я такий гарний і красивий, цілуйте мене в дупу.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 16:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мне от интересно: многие поняли какой крючок проглотила команда Путина. Под боком огромная территория с разбомбленной инфраструктурой и населением очень активно и очень негативно настроенных против России. Даже среди тех, кто в Украине до 24.02.2022 относился к России с относительной симпатией и поливал Пороха и Зе - теперь после прихода "русского мира" настроены против Путина. Кремль возможно надеется своими пропагандистами поменять настроения населения с разбомбленной квартирой или получивших ранение или убитых родственников...

Чечня, Казахстан, Грузия, Сирия, Япония, может еще кто-то - это полукольцо "не особо симпатизирующих". Россия стает страной в изоляции, в одном ряду с Северной Кореей, и в напарниках с Китаем. В Китае особое "понимание" и отношение к "напарникам". Остальные страны - будут сохранять относительную лояльность к России только в обмен на деньги.

Санкции - инструмент который действует не сразу. В "русском мире" уже хором включили пластинку "санкции скоро отменят". Вот только санкции не отменят, (могут немного смягчить). Вместо отмены санкций - власти РФ очень вероятно введут "ограничения" чтоб не начинались протесты и прочее. Многие привыкли отдыхать в Италии-Франции-Кипре и скупать самые топовые последние буржуйские новинки. Вместо этого будут в изобилии Китайские "хай копи". И олл-инклюзив по Сочински по цене Италии. Европе тоже будет "не сладко", особенно в плане газа. Ну они сами закрывали свои АЭС, угольные шахты.

И главное: отиграть назад теперь не получится. Отвести воинов "спецоперации" - признать свое поражение. Запад наверное и сам не верил что Россия втянется в такое.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 16:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Козак-характерник написав:Я раніше довго сперечався з тими, хто просував ідею замороження конфлікту. Наголошував, що причина війни не в тому, що на окупованих територіях громадяни несвідомі, а це війна зі всією Україною. Не можна відгородитися від окупованих територій, бо ворог піде далі, відгорожуйся чи ні. Думав, що зараз такі ідеї вже не актуальні. А тут знов припущення про зміну територіальної цілісності України. Зрозумійте, як тільки ми цю ідею дозволяємо собі, навіть гіпотетично - це вже поразка. Не торгують територіями власної держави. Сама ідея державності тоді руйнується.

Натівськи солдати не хочуть помирати за українців, а з якого .. українські солдати повинні помирати за кримську чи за донбаську вату?
Ми дали вісіч років Донбасу пожити у вільній і мирній країні. Так само, мешканці Лугандона і Криму жили в Орді.
В них був час порівняти і визначитись. От нехай і визначаються.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 16:05

  Козак-характерник написав:
  Козак-характерник написав: Рашці нема чим конкурувати в світі, лише тероризуючи цівілізовані країни, не маючи на такі претензіїї економічної могутності відповідної. Мовляв, сідайте з нами і домовляйтесь, хоч ми й нічим не здатні конкурувати у світі. РФ - терористичне угрупування, а не держава.

Додам, що артикулювати про що саме він хоче домовлятися, він сам не може. :) Просто я такий гарний і красивий, цілуйте мене в дупу.

И здесь Вы неправы!
Это чисто "Империалистическая Война"
https://www.google.com/search?q=%D0%9A% ... e&ie=UTF-8
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 16:07

  flyman написав:КХ каже, що хоче в НАТО, і щоб його звільнили з ОРДЛО.

Ви знаєте, що якраз цей пункт, я вважаю єдиним здравим, що можна обговорювати. Я не проти нейтрального статусу України, як принцип. Але немає з ким обговорювати. Пуйло перетворив РФ в недоговороспособне, аморфне, терористичне угрупування. А з терористами не домовляються. Як можна вірити гарантіям терориста, злочинця? Цією агресією, пуйло сам зруйнував ідею нейтрального статусу України. Сталося те, ще не повинно було статися - війна. Тепер я не вірю в нейтралітет. Не як в принцип, а як в обєктивну реальність.
Козак-характерник
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