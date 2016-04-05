flyman написав:Причина в тому, що політичний конфлікт не вдалося владнати мирно.НАТО, може пригадати "Карибську кризу"?Думаю, що це основна причина.
Унікальність цієї війни в тому, що вона не має жодних причин. Всі причини - вигадані, фейкові. Рашці, як державі, не загрожувала ані Україна, ані НАТО. Всі повелися на цей фантом хворої фантазії пуйла і почали з ним обговорювати те, чого немає. Тобто стали співучасниками нереального, вигаданого світу. Стали не лікувати хворого пуйла, а сприймати його як здорову людину, обговорювати нереальні речі. Навіть ці умови, що висуває він Україні - це фейк, який не варто обговорювати. Головне, що треба зробити всьому цивілізованому світові - вийти із нереального світу в реальний. Не підігравати хворій людині, не обговорювати з хворою людиною її фантазії.
flyman написав:Заявлений намір в Конституції вступити в НАТО, думаю, що це основна причина.
Страшилки про НАТО - рудимент постсовкової свідомості, яку підживлює рашистський режим. Насправді ж, сам пуйло намагався вступити до НАТО. Всі розуміють прекрасно, хто адекватний у рашці, що НАТО нічим не загрожує РФ. Знову ж таки, у свідомість підкинули фейк про небезпеку НАТО, і попали дріжжі в лайно.
ЛАД написав:. Где Вы такое увидели? (о требованиях)
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия может прекратить военную операцию на Украине в любой момент.
Для этого Киев должен выполнить требования Москвы, объяснил Песков.
"Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы её завершим... Им [украинцам] следует прекратить боевые действия", – сказал пресс-секретарь президента Владимира Путина (цитата по РИА Новости).
Условия РФ – это признание Украиной Крыма и независимого статуса ДНР и ЛНР. Также Киев должен инициировать внесение поправок в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок", отметил Песков.
ЛАД написав:. Где Вы такое увидели? (о требованиях)
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия может прекратить военную операцию на Украине в любой момент.
Для этого Киев должен выполнить требования Москвы, объяснил Песков.
"Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы её завершим... Им [украинцам] следует прекратить боевые действия", – сказал пресс-секретарь президента Владимира Путина (цитата по РИА Новости).
Условия РФ – это признание Украиной Крыма и независимого статуса ДНР и ЛНР. Также Киев должен инициировать внесение поправок в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок", отметил Песков.
flyman написав:Причина в тому, що політичний конфлікт не вдалося владнати мирно.НАТО, може пригадати "Карибську кризу"?Думаю, що це основна причина.
Унікальність цієї війни в тому, що вона не має жодних причин. Всі причини - вигадані, фейкові. Рашці, як державі, не загрожувала ані Україна, ані НАТО. Всі повелися на цей фантом хворої фантазії пуйла і почали з ним обговорювати те, чого немає. Тобто стали співучасниками нереального, вигаданого світу. Стали не лікувати хворого пуйла, а сприймати його як здорову людину, обговорювати нереальні речі. Навіть ці умови, що висуває він Україні - це фейк, який не варто обговорювати. Головне, що треба зробити всьому цивілізованому світові - вийти із нереального світу в реальний. Не підігравати хворій людині, не обговорювати з хворою людиною її фантазії.
flyman написав:Заявлений намір в Конституції вступити в НАТО, думаю, що це основна причина.
Страшилки про НАТО - рудимент постсовкової свідомості, яку підживлює рашистський режим. Насправді ж, сам пуйло намагався вступити до НАТО. Всі розуміють прекрасно, хто адекватний у рашці, що НАТО нічим не загрожує РФ. Знову ж таки, у свідомість підкинули фейк про небезпеку НАТО, і попали дріжжі в лайно.
Это из болезней навеянных Восточным Геббельсом по напрягу их Фюрера. Объединение РФ в "борьбе против внешнего Врага" - пришла наша очередь играть роль внешнего Врага.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 08 бер, 2022 16:01, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник написав: Рашці нема чим конкурувати в світі, лише тероризуючи цівілізовані країни, не маючи на такі претензіїї економічної могутності відповідної. Мовляв, сідайте з нами і домовляйтесь, хоч ми й нічим не здатні конкурувати у світі. РФ - терористичне угрупування, а не держава.
Додам, що артикулювати про що саме він хоче домовлятися, він сам не може. Просто я такий гарний і красивий, цілуйте мене в дупу.
Мне от интересно: многие поняли какой крючок проглотила команда Путина. Под боком огромная территория с разбомбленной инфраструктурой и населением очень активно и очень негативно настроенных против России. Даже среди тех, кто в Украине до 24.02.2022 относился к России с относительной симпатией и поливал Пороха и Зе - теперь после прихода "русского мира" настроены против Путина. Кремль возможно надеется своими пропагандистами поменять настроения населения с разбомбленной квартирой или получивших ранение или убитых родственников...
Чечня, Казахстан, Грузия, Сирия, Япония, может еще кто-то - это полукольцо "не особо симпатизирующих". Россия стает страной в изоляции, в одном ряду с Северной Кореей, и в напарниках с Китаем. В Китае особое "понимание" и отношение к "напарникам". Остальные страны - будут сохранять относительную лояльность к России только в обмен на деньги.
Санкции - инструмент который действует не сразу. В "русском мире" уже хором включили пластинку "санкции скоро отменят". Вот только санкции не отменят, (могут немного смягчить). Вместо отмены санкций - власти РФ очень вероятно введут "ограничения" чтоб не начинались протесты и прочее. Многие привыкли отдыхать в Италии-Франции-Кипре и скупать самые топовые последние буржуйские новинки. Вместо этого будут в изобилии Китайские "хай копи". И олл-инклюзив по Сочински по цене Италии. Европе тоже будет "не сладко", особенно в плане газа. Ну они сами закрывали свои АЭС, угольные шахты.
И главное: отиграть назад теперь не получится. Отвести воинов "спецоперации" - признать свое поражение. Запад наверное и сам не верил что Россия втянется в такое.
Козак-характерник написав:Я раніше довго сперечався з тими, хто просував ідею замороження конфлікту. Наголошував, що причина війни не в тому, що на окупованих територіях громадяни несвідомі, а це війна зі всією Україною. Не можна відгородитися від окупованих територій, бо ворог піде далі, відгорожуйся чи ні. Думав, що зараз такі ідеї вже не актуальні. А тут знов припущення про зміну територіальної цілісності України. Зрозумійте, як тільки ми цю ідею дозволяємо собі, навіть гіпотетично - це вже поразка. Не торгують територіями власної держави. Сама ідея державності тоді руйнується.
Натівськи солдати не хочуть помирати за українців, а з якого .. українські солдати повинні помирати за кримську чи за донбаську вату? Ми дали вісіч років Донбасу пожити у вільній і мирній країні. Так само, мешканці Лугандона і Криму жили в Орді. В них був час порівняти і визначитись. От нехай і визначаються.
Козак-характерник написав: Рашці нема чим конкурувати в світі, лише тероризуючи цівілізовані країни, не маючи на такі претензіїї економічної могутності відповідної. Мовляв, сідайте з нами і домовляйтесь, хоч ми й нічим не здатні конкурувати у світі. РФ - терористичне угрупування, а не держава.
Додам, що артикулювати про що саме він хоче домовлятися, він сам не може. Просто я такий гарний і красивий, цілуйте мене в дупу.
flyman написав:КХ каже, що хоче в НАТО, і щоб його звільнили з ОРДЛО.
Ви знаєте, що якраз цей пункт, я вважаю єдиним здравим, що можна обговорювати. Я не проти нейтрального статусу України, як принцип. Але немає з ким обговорювати. Пуйло перетворив РФ в недоговороспособне, аморфне, терористичне угрупування. А з терористами не домовляються. Як можна вірити гарантіям терориста, злочинця? Цією агресією, пуйло сам зруйнував ідею нейтрального статусу України. Сталося те, ще не повинно було статися - війна. Тепер я не вірю в нейтралітет. Не як в принцип, а як в обєктивну реальність.