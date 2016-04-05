Додано: Вів 08 бер, 2022 16:26

Козак-характерник написав: ЛАД написав: lapay писал о требованиях России, а не о том, на что мы согласны.

При чём тут "спроба умиротворити агресора"? писал о требованиях России, а не о том, на что мы согласны.При чём тут "спроба умиротворити агресора"?

Чітко написано:



lapay написав: Можливо, нам буде доцільно погодитись на референдуми з міжнародними стостерігачами в двох областях і АРК. Ті райони, які захочуть жити в Орді, нехай провалюють, зомбі-зеток тільки могила в Гулазі виправить. Можливо, нам буде доцільно погодитись на референдуми з міжнародними стостерігачами в двох областях і АРК. Ті райони, які захочуть жити в Орді, нехай провалюють, зомбі-зеток тільки могила в Гулазі виправить. Чітко написано:

Я раніше довго сперечався з тими, хто просував ідею замороження конфлікту. Наголошував, що причина війни не в тому, що на окупованих територіях громадяни несвідомі, а це війна зі всією Україною. Не можна відгородитися від окупованих територій, бо ворог піде далі, відгорожуйся чи ні. Думав, що зараз такі ідеї вже не актуальні. А тут знов припущення про зміну територіальної цілісності України. Зрозумійте, як тільки ми цю ідею дозволяємо собі, навіть гіпотетично - це вже поразка. Не торгують територіями власної держави. Сама ідея державності тоді руйнується.

действительно

сегодня

повода

Вы отвечали не на этот пост.Не торгуют.Тем не менее границы всех европейских государств менялись. М неоднократно.Мне когда-то в Праге (после 2014) таксист рассказывал: "Мы со словаками разбежались, теперь мирно живём, они к нам на заработки ездят". Об Украине он не говорил, но намёк был понятен.Уже много раз говорил - не знаю и не берусь судить о настроениях в Л/ДНР. Но если ситуация дошла до того, что люди(?) не хотят жить в Украине и готовы бороться за это, то, может быть, следует согласиться с таким решением. В результате чего сложилась такая ситуация - московской пропаганды, наших ошибок -говорить смысла нет. А вот после окончания войны стоит всё это проанализировать. Тщательно и без предубеждений. Хотя бы для того, чтобы такое не могло повториться.Причины войны не в этом. Согласен. Но если бы проблема ОРДЛО была решена раньше и если бы не было некоторых наших ошибок, у Путина не было быдля начала войны и не было бы объяснения войны (или оно было бы гораздо слабее) для своего обывателя.Но всё это потом. Я не верю в то, что нашим согласием на сдачу ОРДЛО сегодня мы умиротворим Путина даже временно. Сегодня - только победа.Под победой я не имею ввиду забрать Кубань и Воронеж, как писали тут некоторые горячие головы. Победой будет разгром войск вторжения, выход и удержание границ Украины. Задача очень тяжёлая.P.s. Ведущиеся переговоры, по моему мнению - работа на мировое общественное мнение + возможность добиться гуманитарных коридоров. Больше - вряд ли.