Negotive написав:Мне от интересно: многие поняли какой крючок проглотила команда Путина. Под боком огромная территория с разбомбленной инфраструктурой и населением очень активно и очень негативно настроенных против России. Даже среди тех, кто в Украине до 24.02.2022 относился к России с относительной симпатией и поливал Пороха и Зе - теперь после прихода "русского мира" настроены против Путина. Кремль возможно надеется своими пропагандистами поменять настроения населения с разбомбленной квартирой или получивших ранение или убитых родственников...
Чечня, Казахстан, Грузия, Сирия, Япония, может еще кто-то - это полукольцо "не особо симпатизирующих". Россия стает страной в изоляции, в одном ряду с Северной Кореей, и в напарниках с Китаем. В Китае особое "понимание" и отношение к "напарникам". Остальные страны - будут сохранять относительную лояльность к России только в обмен на деньги.
Санкции - инструмент который действует не сразу. В "русском мире" уже хором включили пластинку "санкции скоро отменят". Вот только санкции не отменят, (могут немного смягчить). Вместо отмены санкций - власти РФ очень вероятно введут "ограничения" чтоб не начинались протесты и прочее. Многие привыкли отдыхать в Италии-Франции-Кипре и скупать самые топовые последние буржуйские новинки. Вместо этого будут в изобилии Китайские "хай копи". И олл-инклюзив по Сочински по цене Италии. Европе тоже будет "не сладко", особенно в плане газа. Ну они сами закрывали свои АЭС, угольные шахты.
И главное: отиграть назад теперь не получится. Отвести воинов "спецоперации" - признать свое поражение. Запад наверное и сам не верил что Россия втянется в такое.
Не хочу возвращаться, но уже сегодня, в Польше наши тормозят фуры из Германии с белорусскими номерами с товаром что идёт в РФ - запчасти, химия,... С видео происходящего. - "Политика"...
За газ и нефть платить чем то нужно.
А в совковые времена ФРГ не гнушалась потихому покупать редкоземельные металлы и на Кубе.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 08 бер, 2022 16:18, всього редагувалось 1 раз.
lapay написав:а з якого .. українські солдати повинні помирати за кримську чи за донбаську вату?
При чому тут вата? Є таке поняття як державність, суверенна територія. Такими висловлюваннями Ви підриваєте ідею державності.
lapay написав:Ми дали вісіч років Донбасу пожити у вільній і мирній країні. Так само, мешканці Лугандона і Криму жили в Орді.
Хто "ви"? Не "ви", а окупанти взяли в заручники громадян України. Правильно треба розставляти акценти. Люди не жили у вільній країні, а знаходяться більше 8 років під окупацією.
lapay написав:В них був час порівняти і визначитись. От нехай і визначаються.
Це згідно яких законів вони повинні визначатися? Немає таких законів в Україні, що дозволяють відокремитися певним територіям від держави. У Вас, іноді, каша в голові, вибачте! Свої фантазіїї, страхи намагаєтеся закумуфлювати, шукаючи винуватого, але не там де є справжній винуватець. А винуватець - агресор, а не українець з Донбасу, чи Криму. Ви можете й далі шукати внутрішніх ворогів, але без мене.
Независимо от того где вы сейчас находитесь постарайтесь запастись питьевой водой хотя бы на 5 дней, при аварийном отключении оперативный подвоз вряд ли возможен, техника можнет быть занята в другом месте или не будет топлива.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 08 бер, 2022 16:22, всього редагувалось 2 разів.
lapay написав:а з якого .. українські солдати повинні помирати за кримську чи за донбаську вату?
При чому тут вата? Є таке поняття як державність, суверенна територія. Такими висловлюваннями Ви підриваєте ідею державності.
lapay написав:Ми дали вісіч років Донбасу пожити у вільній і мирній країні. Так само, мешканці Лугандона і Криму жили в Орді.
Хто "ви"? Не "ви", а окупанти взяли в заручники громадян України. Правильно треба розставляти акценти. Люди не жили у вільній країні, а знаходяться більше 8 років під окупацією.
lapay написав:В них був час порівняти і визначитись. От нехай і визначаються.
Це згідно яких законів вони повинні визначатися? Немає таких законів в Україні, що дозволяють відокремитися певним територіям від держави. У Вас, іноді, каша в голові, вибачте! Свої фантазіїї, страхи намагаєтеся закумуфлювати, шукаючи винуватого, але не там де є справжній винуватець. А винуватець - агресор, а не українець з Донбасу, чи Криму. Ви можете й далі шукати внутрішніх ворогів, але без мене.
Ліпше поганий мир, чим добра війна. Ти ж то прикриєшсі білим квитком, чи чим там. А РФ додушать санкціями, але попізже, не все зразу.
Хоча тут повно яструбів: "згорів сарай, гори і хата"
ЛАД написав:. Где Вы такое увидели? (о требованиях)
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия может прекратить военную операцию на Украине в любой момент.
Для этого Киев должен выполнить требования Москвы, объяснил Песков.
"Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы её завершим... Им [украинцам] следует прекратить боевые действия", – сказал пресс-секретарь президента Владимира Путина (цитата по РИА Новости).
Условия РФ – это признание Украиной Крыма и независимого статуса ДНР и ЛНР. Также Киев должен инициировать внесение поправок в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок", отметил Песков.
Хомякоид написав: Здаваться нельзя. Ни проиграли ни одной битвы, только отмобилизировались и оружие получаем потоком в то время когда ордынцы на сухпайках вторую неделю по лесам бегают. Такой случай дожать орду случаеться раз в 500 лет. Больше сейчас перемолотим меньше будет желания второй раз заходить.
Це дійсно унікальний шанс. Якщо не вернемо Крим зараз(за підсумками війни), то за Крим можна забути назавжди. *Я не закликаю воювати до останнього патрону, просто констатую факт.
ЛАД написав:lapay писал о требованиях России, а не о том, на что мы согласны. При чём тут "спроба умиротворити агресора"?
Чітко написано:
lapay написав:Можливо, нам буде доцільно погодитись на референдуми з міжнародними стостерігачами в двох областях і АРК. Ті райони, які захочуть жити в Орді, нехай провалюють, зомбі-зеток тільки могила в Гулазі виправить.
Вы отвечали не на этот пост.
Я раніше довго сперечався з тими, хто просував ідею замороження конфлікту. Наголошував, що причина війни не в тому, що на окупованих територіях громадяни несвідомі, а це війна зі всією Україною. Не можна відгородитися від окупованих територій, бо ворог піде далі, відгорожуйся чи ні. Думав, що зараз такі ідеї вже не актуальні. А тут знов припущення про зміну територіальної цілісності України. Зрозумійте, як тільки ми цю ідею дозволяємо собі, навіть гіпотетично - це вже поразка. Не торгують територіями власної держави. Сама ідея державності тоді руйнується.
Не торгуют. Тем не менее границы всех европейских государств менялись. М неоднократно. Мне когда-то в Праге (после 2014) таксист рассказывал: "Мы со словаками разбежались, теперь мирно живём, они к нам на заработки ездят". Об Украине он не говорил, но намёк был понятен. Уже много раз говорил - не знаю и не берусь судить о настроениях в Л/ДНР. Но если ситуация дошла до того, что люди действительно (?) не хотят жить в Украине и готовы бороться за это, то, может быть, следует согласиться с таким решением. В результате чего сложилась такая ситуация - московской пропаганды, наших ошибок - сегодня говорить смысла нет. А вот после окончания войны стоит всё это проанализировать. Тщательно и без предубеждений. Хотя бы для того, чтобы такое не могло повториться.
Причины войны не в этом. Согласен. Но если бы проблема ОРДЛО была решена раньше и если бы не было некоторых наших ошибок, у Путина не было бы повода для начала войны и не было бы объяснения войны (или оно было бы гораздо слабее) для своего обывателя.
Но всё это потом. Я не верю в то, что нашим согласием на сдачу ОРДЛО сегодня мы умиротворим Путина даже временно. Сегодня - только победа. Под победой я не имею ввиду забрать Кубань и Воронеж, как писали тут некоторые горячие головы. Победой будет разгром войск вторжения, выход и удержание границ Украины. Задача очень тяжёлая.
P.s. Ведущиеся переговоры, по моему мнению - работа на мировое общественное мнение + возможность добиться гуманитарных коридоров. Больше - вряд ли.