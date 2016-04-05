Козак-характерник написав:Це згідно яких законів вони повинні визначатися? Немає таких законів в Україні, що дозволяють відокремитися певним територіям від держави.
Це як домовляться, якщо буде мирна угода, то законодавство доведеться змінювати. Очевидно, що референдуми будуть під міжнародним наглядом, після перехідного періода агітації з обох боків. В демократичних країнах часто проходять референдуми про відокремлення територій, якщо на це погоджується центральна влада. Після цього небо на землю не впаде. Франція дала незалежність Алжиру, хоч військові були проти. Інший шлях затяжна війна з неднозначним фіналом. Ми все одно не візьмемо силою Крим і Лугандон, якщо Раша цього не захоче.
ЛАД написав:. Где Вы такое увидели? (о требованиях)
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия может прекратить военную операцию на Украине в любой момент.
Для этого Киев должен выполнить требования Москвы, объяснил Песков.
"Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы её завершим... Им [украинцам] следует прекратить боевые действия", – сказал пресс-секретарь президента Владимира Путина (цитата по РИА Новости).
Условия РФ – это признание Украиной Крыма и независимого статуса ДНР и ЛНР. Также Киев должен инициировать внесение поправок в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок", отметил Песков.