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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 278279280281282283>
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 16:29

насильно мил не будешь

  Козак-характерник написав:
  flyman написав:Ліпше поганий мир, чим добра війна.

Ви готові відмовитися від Криму і Донбасу, заради миру?

Питання стоїть не правильно.
Тре писати так:
"Чи готовий ти іти воювати за повернення Криму і ЛНР/ДНР, які відвернулися від України (багато з яких отримали паспорти громадян РФ)?"

І не забувай: "Насильно мил не будешь."
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 бер, 2022 16:33, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 16:30

Данные ещё 20 000 оккупантов https://investigator.org.ua/ua/news-2/240557/
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Козак-характерник написав:Це згідно яких законів вони повинні визначатися? Немає таких законів в Україні, що дозволяють відокремитися певним територіям від держави.

Це як домовляться, якщо буде мирна угода, то законодавство доведеться змінювати.
Очевидно, що референдуми будуть під міжнародним наглядом, після перехідного періода агітації з обох боків. В демократичних країнах часто проходять референдуми про відокремлення територій, якщо на це погоджується центральна влада. Після цього небо на землю не впаде. Франція дала незалежність Алжиру, хоч військові були проти.
Інший шлях затяжна війна з неднозначним фіналом. Ми все одно не візьмемо силою Крим і Лугандон, якщо Раша цього не захоче.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 16:31

  lapay написав:
  ЛАД написав:. Где Вы такое увидели? (о требованиях)

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия может прекратить военную операцию на Украине в любой момент.

Для этого Киев должен выполнить требования Москвы, объяснил Песков.

"Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы её завершим... Им [украинцам] следует прекратить боевые действия", – сказал пресс-секретарь президента Владимира Путина (цитата по РИА Новости).

Условия РФ – это признание Украиной Крыма и независимого статуса ДНР и ЛНР. Также Киев должен инициировать внесение поправок в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок", отметил Песков.


https://www.dp.ru/a/2022/03/07/V_Kremle ... li_trebova

В росс. источниках находил более подробное изложение. И приводил здесь цитату. Там было пожёстче.
Да и здесь стоит уточнить насчёт "поправок в Конституцию".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 16:33

Козак-характерник
В чём Вы правы, даже с "жертвами аборта Восточного Геббельса" стоит общаться, как с вменяемыми.

А происходящее ни на минутку не дало повода к их исправлению :evil:
(излечению)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 16:35

Negotive
Вы знаете, я могу сколько угодно критиковать и ругать и По, и Зе.
Но это мои президенты. И я не хочу, чтобы кто-то со стороны диктовал мне, кого я должен/могу выбрать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 16:36

  flyman написав:Питання стоїть не правильно.
Тре писати так:
"Чи готовий ти іти воювати за повернення Криму і ЛНР/ДНР, які відвернулися від України (багато з яких отримали паспорти громадян РФ)?"

І яка відповідь Ваша? :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 16:36

  Козак-характерник написав:тезу пороха, про те, що населення окупованих територій винувато в тому, що вони під окупацією.

Это в какой вселенной происходило?

(Адекватным ответом на вопрос с вашей стороны может быть исключительно прямая речь по авторитетному источнику уровня Таймс)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 16:39

  lapay написав:Це як домовляться, якщо буде мирна угода, то законодавство доведеться змінювати.

В цей день держава Україна зникне з мапи світу.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 16:42

  juristkostya написав:
  Козак-характерник написав:тезу пороха, про те, що населення окупованих територій винувато в тому, що вони під окупацією.

Это в какой вселенной происходило?

(Адекватным ответом на вопрос с вашей стороны может быть исключительно прямая речь по авторитетному источнику уровня Таймс)

Так прямо, конечно, не высказывались, но слов о вате, их вине и прочем было таки много.
ЛАД
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