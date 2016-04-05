lapay написав:Це як домовляться, якщо буде мирна угода, то законодавство доведеться змінювати.
В цей день держава Україна зникне з мапи світу.
Это не так. Многие государства отдавали часть своей территории и это не приводило к таким уж ужасным последствиям. Пример из истории Союза (точнее, наверно, России) "похабный Брестский мир", согласие на независимость Польши, Финляндии, тех же прибалтов.
lapay написав:Це як домовляться, якщо буде мирна угода, то законодавство доведеться змінювати.
В цей день держава Україна зникне з мапи світу.
В цей день Україна стане справді демократичною країною, а не уламком Орди. Постсовкова Раша не хоче відпускати Україну, без війни, ми нехочемо відпускати Лугандон і Крим. Пора вже розрубати цей вузол. Кримські татари на нас образяться, але їхні брати турки навіть санкції не вводять, так що...
lapay написав:а з якого .. українські солдати повинні помирати за кримську чи за донбаську вату?
При чому тут вата? Є таке поняття як державність, суверенна територія. Такими висловлюваннями Ви підриваєте ідею державності.
lapay написав:Ми дали вісіч років Донбасу пожити у вільній і мирній країні. Так само, мешканці Лугандона і Криму жили в Орді.
Хто "ви"? Не "ви", а окупанти взяли в заручники громадян України. Правильно треба розставляти акценти. Люди не жили у вільній країні, а знаходяться більше 8 років під окупацією.
lapay написав:В них був час порівняти і визначитись. От нехай і визначаються.
Це згідно яких законів вони повинні визначатися? Немає таких законів в Україні, що дозволяють відокремитися певним територіям від держави. У Вас, іноді, каша в голові, вибачте! Свої фантазіїї, страхи намагаєтеся закумуфлювати, шукаючи винуватого, але не там де є справжній винуватець. А винуватець - агресор, а не українець з Донбасу, чи Криму. Ви можете й далі шукати внутрішніх ворогів, але без мене.
Ліпше поганий мир, чим добра війна. Ти ж то прикриєшсі білим квитком, чи чим там. А РФ додушать санкціями, але попізже, не все зразу.
Хоча тут повно яструбів: "згорів сарай, гори і хата"
Флай, не пойму що ти пропонуэш ? Признаннання ДНР та ЛНР та Криму ? Так орда піднакопить сильонок через 3-5 років знов вторгнеться вже з ідеєю признання Новоотсосії або іншим брєдом. Поки ми як Ізраїль або Фінляндія три раза не проведемо війну за незалежність щоб ворог зрозумів що ну його нах, собі дорожче, доки не будемо мати спокою.
Зараз весь світ за Україну, і що тепер зливатись ? Таких сприятливіх розкладів Україна та Русь не мала ніколи.
Я вже говорив, що хоч і маю білий квиток, але як тільки попаду домой, до Львова, то піду у військомат. Приймуть чи ні, не знаю, готовий хоч окопи рити, чи їжу готувати, куди направлять. Я воюватиму за Україну! Але якщо хтось мені скаже, що ми воюємо за Україну без Криму та Донбасу, то я мяко кажучи, буду психологічно пригнічений. Це демотивує. Думаю це може спровокувти вибух всередині країни.
juristkostya написав:Безусловно, это не совпадение, а всего лишь ваша субъективная трактовка. Которая не может быть основой для таких нелепых тезисов
Маєте право так вважати.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 08 бер, 2022 17:22, всього редагувалось 2 разів.
Хомякоид написав:Зараз весь світ за Україну, і що тепер зливатись ? Таких сприятдивіх розкладів Україна та Русь не мала ніколи.
Ветерани, які керували Совком, розуміли, що таке тотальна війна. Сталін теж хотів злити забране а 1939ому, аби Гітлер зупинився, Маннергейм все підписав. Легко розкидатись життями десятків тисяч, коли ти всіх тримаш у єжових рукавицях, а без них треба зважати на ціну перемоги.