lapay написав:Це як домовляться, якщо буде мирна угода, то законодавство доведеться змінювати.
В цей день держава Україна зникне з мапи світу.
В цей день Україна стане справді демократичною країною, а не уламком Орди. Постсовкова Раша не хоче відпускати Україну, без війни, ми нехочемо відпускати Лугандон і Крим. Пора вже розрубати цей вузол. Кримські татари на нас образяться, але їхні брати турки навіть санкції не вводять, так що...
о, lapay мудрі речі толкає, жаль нема як плюсувати
в Туреччині працює платіжна систем "Мир", так що санкції Visa/MC можна обходити громадянами РФ
Хомякоид написав: Флай, не пойму що ти пропонуэш ? Признаннання ДНР та ЛНР та Криму ? Так орда піднакопить сильонок через 3-5 років знов вторгнеться вже з ідеєю признання Новоотсосії або іншим брєдом. Поки ми як Ізраїль або Фінляндія три раза не проведемо війну за незалежність щоб ворог зрозумів що ну його нах, собі дорожче, доки не будемо мати спокою.
Зараз весь світ за Україну, і що тепер зливатись ? Таких сприятливіх розкладів Україна та Русь не мала ніколи.
втомився писати: 1. ліпше поганий мир, чим добра війна. 2. санкції знімати з РФ не будуть, додушуватимуть поки не зникнуть амбіції порушувати мир і спокій у світі.
і від себе добавлю: звідки імперськи амбіції кудись іти і щось захоплювати? чи це так діє баварське пиво?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 бер, 2022 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Bloomberg: Китай консультируется со своими госкомпаниями по поводу приобретения или увеличения долей в российских энергетических и сырьевых компаниях, в частности – Газпроме и производителе алюминия United Co. Rusal International.
Два миллиона беженцев покинули Украину после вторжения России, сообщает агентство ООН по делам беженцев.
Последние данные показывают, что более половины из них пересекли границу с Польшей. Около 100 000 бежали в Россию и 450 в Беларусь.
Филиппо Гранди, глава Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), заявил на выходных, что этот кризис стал самым быстрорастущим кризисом с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны.