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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 280281282283>
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 17:30

  lapay написав:В цей день Україна стане справді демократичною країною, а не уламком Орди.

В цей день ми покриємо себе ганьбою навіки! Не вдасться сховатися, віддаючи свої території, скільки не видумуй тез, про те, що десь там люди несвідомі. Буде і війна, і ганьба!
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 17:31

  lapay написав:
  Козак-характерник написав:
  lapay написав:Це як домовляться, якщо буде мирна угода, то законодавство доведеться змінювати.

В цей день держава Україна зникне з мапи світу.

В цей день Україна стане справді демократичною країною, а не уламком Орди. Постсовкова Раша не хоче відпускати Україну, без війни, ми нехочемо відпускати Лугандон і Крим. Пора вже розрубати цей вузол.
Кримські татари на нас образяться, але їхні брати турки навіть санкції не вводять, так що...

о, lapay мудрі речі толкає, жаль нема як плюсувати

в Туреччині працює платіжна систем "Мир", так що санкції Visa/MC можна обходити громадянами РФ
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 17:35

  Хомякоид написав: Флай, не пойму що ти пропонуэш ?
Признаннання ДНР та ЛНР та Криму ?
Так орда піднакопить сильонок через 3-5 років знов вторгнеться вже з ідеєю признання Новоотсосії або іншим брєдом.
Поки ми як Ізраїль або Фінляндія три раза не проведемо війну за незалежність щоб ворог зрозумів що ну його нах, собі дорожче, доки не будемо мати спокою.

Зараз весь світ за Україну, і що тепер зливатись ? Таких сприятливіх розкладів Україна та Русь не мала ніколи.

втомився писати:
1. ліпше поганий мир, чим добра війна.
2. санкції знімати з РФ не будуть, додушуватимуть поки не зникнуть амбіції порушувати мир і спокій у світі.

і від себе добавлю:
звідки імперськи амбіції кудись іти і щось захоплювати?
чи це так діє баварське пиво?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 бер, 2022 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 17:37

  flyman написав:о, lapay мудрі речі толкає, жаль нема як плюсувати

Психологія боягузництва. Недалекоглядність, малоросійство в чистому вигляді.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 17:38

  Козак-характерник написав:
  flyman написав:о, lapay мудрі речі толкає, жаль нема як плюсувати

Психологія боягузництва. Недалекоглядність, малоросійство в чистому вигляді.

КХ, загрібати жар чужими руками ти герой, чи я б корова мукала

один з ФРН, другий з ОРДЛО, воєни
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 17:41

А вот и тот кому война принесла выгоду

Bloomberg: Китай консультируется со своими госкомпаниями по поводу приобретения или увеличения долей в российских энергетических и сырьевых компаниях, в частности – Газпроме и производителе алюминия United Co. Rusal International.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 17:43

  flyman написав:КХ, загрібати жар чужими руками ти герой, чи я б корова мукала

Жар не жар, а очко грає в деяких.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 17:57

  Козак-характерник написав:
  flyman написав:о, lapay мудрі речі толкає, жаль нема як плюсувати

Психологія боягузництва. Недалекоглядність, малоросійство в чистому вигляді.

Ти би сховав би свій білий квиток, взяв би автомат і пішов би воювати, балабол!
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 18:04

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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 18:09

Два миллиона беженцев покинули Украину после вторжения России, сообщает агентство ООН по делам беженцев.

Последние данные показывают, что более половины из них пересекли границу с Польшей. Около 100 000 бежали в Россию и 450 в Беларусь.

Филиппо Гранди, глава Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), заявил на выходных, что этот кризис стал самым быстрорастущим кризисом с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны.

https://www.euronews.com/2022/03/08/two-million-refugees-have-now-fled-ukraine-since-russia-s-invasion-says-unhcr
ЛАД
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