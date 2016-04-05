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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 281282283284285>
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 18:14

Потери...
У нас тоже есть потери.
У меня есть представление о цифрах.
Наши потери НА ПОРЯДОК меньше, чем у российских оккупантов.
Именно НА ПОРЯДОК, не в разы.
Причина:
1) БОльшая часть наших войск (в первую очередь - в ООС) встретила врага на подготовленных для обороны позициях.
2) На остальных направлениях наши войска активно маневрируют. Никто не ездит многокиллометровыми коллоннами через степь / враждебный лес.
3) Наши боги войны работают именно как боги. Качество работы артиллерии несопоставимо. Также эффективно работает ПВО, Воздушные силы в целом.
4) Россияне всё ещё имеют преимущество в бронетехнике. Но эта техника по большей части не успевает по-настоящему вступить в бой. Это зелёные гробики на колёсиках/гусеницах. Россияне были явно неготовы к тому, что у нас из различных поражающих средств могут их сжигать все, кто бегает по земле - армия, ТРО, гвардия, полиция, пограничники...

Поскольку в нашу армию эти твари по большому счёту толком попасть не могут, они обстреливают мирные города...

Итого:
1) наша армия, ТРО, другие силовики пострадали, вымотаны, но сохраняют боеспособность и управляемость;
2) наш резерв ещё практически не задействован. Пока боевые бригады, спецназ и артиллерия потрошат оккупантов в движении, готовится серьёзное усиление. Все трофеи как раз очень кстати. Плюс помощь, о которой мы не говорим.

Наши потери никто не скрывает, информация до родственников по мере готовности доводится.
Чтобы не раскрывать противнику состояние подразделений, публично данных о потерях в наших боевых частях либо не будет совсем, либо они будут максимально размыты/обезличены. Пока это необходимость. После войны имена всех героев будут озвучены.

При этом как вы можете видеть никто не скрывает потери гражданского населения, а также гибель людей в тылу. Т.е., то, что не даёт представления о боеспособности. Никакого вранья тут не будет. Взаимное доверие - это основа мобилизации всей страны. (с) Алексей Копытько

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 18:19

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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 18:27

  flyman написав:
  Хомякоид написав: Флай, не пойму що ти пропонуэш ?
Признаннання ДНР та ЛНР та Криму ?
Так орда піднакопить сильонок через 3-5 років знов вторгнеться вже з ідеєю признання Новоотсосії або іншим брєдом.
Поки ми як Ізраїль або Фінляндія три раза не проведемо війну за незалежність щоб ворог зрозумів що ну його нах, собі дорожче, доки не будемо мати спокою.

Зараз весь світ за Україну, і що тепер зливатись ? Таких сприятливіх розкладів Україна та Русь не мала ніколи.

втомився писати:
1. ліпше поганий мир, чим добра війна.
2. санкції знімати з РФ не будуть, додушуватимуть поки не зникнуть амбіції порушувати мир і спокій у світі.

і від себе добавлю:
звідки імперськи амбіції кудись іти і щось захоплювати?
чи це так діє баварське пиво?


Як на мене прийнятні умови статус кво на початок війни та максимум воду в Крим.
Ситуація сприятлива куди ни глянь з усіх сторін в плані світової підтримки.
Японія вже 70 років Курили не признає і що ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 18:31

  greenozon написав:іще одні латентні пі - си
---
Організація Об'єднаних Націй заборонила своїм співробітникам використовувати слова "війна" або "вторгнення" для опису дій Росії в Україні.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/8/7329488/

:mrgreen: :twisted:
Коррупция.
Дабы сохранить свои тёплые места и не повторить историю "Лиги Наций"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 80%94%2058.
Всё в руках Украинских Воинов.
Ибо РФ обладает Правом Вето.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 18:46

Цены на бензин будут расти после запрета российских нефти и газа, но мы не будем толерантными к российской агрессии. Мы должны быть энергетически независимы, – Байден.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 18:48

vitaliian

Для РФ это усё.
И для нас проблемы.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 18:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:Як на мене прийнятні умови статус кво на початок війни та максимум воду в Крим.
Ситуація сприятлива куди ни глянь з усіх сторін в плані світової підтримки.
Японія вже 70 років Курили не признає і що ?
после таких санкций? Минимум возврат Крыма и Донбасса а также восстановление разрушенного, компенсации пострадавшим, не говоря уже о прекращении военных действий.

Пуйло не сможет экономически воевать со всем миром, а именно к этому идёт, он не такой сильный каким хочет казаться. И желающих за него умереть с каждым днём меньше.

Надо дожимать. Просто закончить войну не получится, зелю спросят за что воевали и терпели такие адские лишения.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 08 бер, 2022 18:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 18:49

  Хомякоид написав:
  flyman написав:
  Хомякоид написав: Флай, не пойму що ти пропонуэш ?
Признаннання ДНР та ЛНР та Криму ?
Так орда піднакопить сильонок через 3-5 років знов вторгнеться вже з ідеєю признання Новоотсосії або іншим брєдом.
Поки ми як Ізраїль або Фінляндія три раза не проведемо війну за незалежність щоб ворог зрозумів що ну його нах, собі дорожче, доки не будемо мати спокою.

Зараз весь світ за Україну, і що тепер зливатись ? Таких сприятливіх розкладів Україна та Русь не мала ніколи.

втомився писати:
1. ліпше поганий мир, чим добра війна.
2. санкції знімати з РФ не будуть, додушуватимуть поки не зникнуть амбіції порушувати мир і спокій у світі.

і від себе добавлю:
звідки імперськи амбіції кудись іти і щось захоплювати?
чи це так діє баварське пиво?


Як на мене прийнятні умови статус кво на початок війни та максимум воду в Крим.
Ситуація сприятлива куди ни глянь з усіх сторін в плані світової підтримки.
Японія вже 70 років Курили не признає і що ?

головне щоб було бажання обох сторін домовлятися, а не воювати до останнього українця/росіянина
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 18:50

німці полюбили віддалену роботу, бо літр палива більше 2х єв

  vitaliian написав:Цены на бензин будут расти после запрета российских нефти и газа, но мы не будем толерантными к российской агрессии. Мы должны быть энергетически независимы, – Байден.

пишуть колєгі:

w Niemczech polubili prace zdalna, bo cena litra ropy juz ponad 2 EUR
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 бер, 2022 18:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 18:51

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