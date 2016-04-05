Додано: Вів 08 бер, 2022 18:14

Потери...У нас тоже есть потери.У меня есть представление о цифрах.Наши потери НА ПОРЯДОК меньше, чем у российских оккупантов.Именно НА ПОРЯДОК, не в разы.Причина:1) БОльшая часть наших войск (в первую очередь - в ООС) встретила врага на подготовленных для обороны позициях.2) На остальных направлениях наши войска активно маневрируют. Никто не ездит многокиллометровыми коллоннами через степь / враждебный лес.3) Наши боги войны работают именно как боги. Качество работы артиллерии несопоставимо. Также эффективно работает ПВО, Воздушные силы в целом.4) Россияне всё ещё имеют преимущество в бронетехнике. Но эта техника по большей части не успевает по-настоящему вступить в бой. Это зелёные гробики на колёсиках/гусеницах. Россияне были явно неготовы к тому, что у нас из различных поражающих средств могут их сжигать все, кто бегает по земле - армия, ТРО, гвардия, полиция, пограничники...Поскольку в нашу армию эти твари по большому счёту толком попасть не могут, они обстреливают мирные города...Итого:1) наша армия, ТРО, другие силовики пострадали, вымотаны, но сохраняют боеспособность и управляемость;2) наш резерв ещё практически не задействован. Пока боевые бригады, спецназ и артиллерия потрошат оккупантов в движении, готовится серьёзное усиление. Все трофеи как раз очень кстати. Плюс помощь, о которой мы не говорим.Наши потери никто не скрывает, информация до родственников по мере готовности доводится.Чтобы не раскрывать противнику состояние подразделений, публично данных о потерях в наших боевых частях либо не будет совсем, либо они будут максимально размыты/обезличены. Пока это необходимость. После войны имена всех героев будут озвучены.При этом как вы можете видеть никто не скрывает потери гражданского населения, а также гибель людей в тылу. Т.е., то, что не даёт представления о боеспособности. Никакого вранья тут не будет. Взаимное доверие - это основа мобилизации всей страны. (с) Алексей Копытько