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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 282283284285>
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 18:51

  Козак-характерник написав:
  flyman написав:КХ, загрібати жар чужими руками ти герой, чи я б корова мукала

Жар не жар, а очко грає в деяких.

Пише бахвалько, що спочатку драпанув з Донецьку у Львів а потім і взагалі за кордон, та й зараз відсиджується, і тільки розказує іншим, як тре воювати
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 18:52

  flyman написав:
  vitaliian написав:Цены на бензин будут расти после запрета российских нефти и газа, но мы не будем толерантными к российской агрессии. Мы должны быть энергетически независимы, – Байден.

пишуть колєгі:

w Niemczech polubili prace zdalna, bo cena litra ropy juz ponad 2 EUR

Рапа у них дизель?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 19:04

vitaliian
Для успокоения можно кроме Берёзы послушать Арестоаича. Рассказывает очень красиво. Помогает.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 19:04

  Faceless написав:
  Козак-характерник написав:
  flyman написав:КХ, загрібати жар чужими руками ти герой, чи я б корова мукала

Жар не жар, а очко грає в деяких.

Пише бахвалько, що спочатку драпанув з Донецьку у Львів а потім і взагалі за кордон, та й зараз відсиджується, і тільки розказує іншим, як тре воювати

Чому не банять провокатора?
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 19:05

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Як на мене прийнятні умови статус кво на початок війни та максимум воду в Крим.
Ситуація сприятлива куди ни глянь з усіх сторін в плані світової підтримки.
Японія вже 70 років Курили не признає і що ?
после таких санкций? Минимум возврат Крыма и Донбасса а также восстановление разрушенного, компенсации пострадавшим, не говоря уже о прекращении военных действий.

Пуйло не сможет экономически воевать со всем миром, а именно к этому идёт, он не такой сильный каким хочет казаться. И желающих за него умереть с каждым днём меньше.

Надо дожимать. Просто закончить войну не получится, зелю спросят за что воевали и терпели такие адские лишения.


Тут согласен. Я написал програму минимум, вы написали програму максимум.
Думаю сойдемся где-то посередине.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 19:09

  Frant написав:Чому не банять провокатора?

Увы, далеко не он "Провокатор"!
О чём я его и предупреждал.
Одной строкой только для ВАС: https://www.reuters.com/world/eu-propos ... 022-03-08/
Излечить, Вас быстрым образом уже проблемно. :cry:
Краткий перевод по сути: https://www.rbc.ua/ukr/news/es-predlozh ... 40376.html
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 19:11

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Як на мене прийнятні умови статус кво на початок війни та максимум воду в Крим.
Ситуація сприятлива куди ни глянь з усіх сторін в плані світової підтримки.
Японія вже 70 років Курили не признає і що ?
после таких санкций? Минимум возврат Крыма и Донбасса а также восстановление разрушенного, компенсации пострадавшим, не говоря уже о прекращении военных действий.

Пуйло не сможет экономически воевать со всем миром, а именно к этому идёт, он не такой сильный каким хочет казаться. И желающих за него умереть с каждым днём меньше.

Надо дожимать. Просто закончить войну не получится, зелю спросят за что воевали и терпели такие адские лишения.


Тут согласен. Я написал програму минимум, вы написали програму максимум.
Думаю сойдемся где-то посередине.

Есть ещё вопрос горизонта планирования.
Если быть уверенным, что санкции не ослабят, можно заключить некий промежуточный достаточно позорный мир. С тем, чтобы через несколько лет перейти в наступление.
Но такой уверенности нет, мы не управляем санкционным процессом.....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 19:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кто желал заседание ООН в полной версии и с переводом:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 19:14

  juristkostya написав:Есть ещё вопрос горизонта планирования.
Если быть уверенным, что санкции не ослабят, можно заключить некий промежуточный достаточно позорный мир. С тем, чтобы через несколько лет перейти в наступление.
Но такой уверенности нет, мы не управляем санкционным процессом.....

Вам выложили прямой текст, с переводом: viewtopic.php?p=5409107#p5409107
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 19:19

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:Цены на бензин будут расти после запрета российских нефти и газа, но мы не будем толерантными к российской агрессии. Мы должны быть энергетически независимы, – Байден.

пишуть колєгі:

w Niemczech polubili prace zdalna, bo cena litra ropy juz ponad 2 EUR

Рапа у них дизель?

в ньюансах не розбираюся, на біржі, ропа - це сира нафта,
https://stooq.pl/q/?s=cl.f
на заправці ропа - пальне, а яке саме, чи бензин чи дизель, хз
flyman
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