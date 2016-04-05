Хомякоид написав:Як на мене прийнятні умови статус кво на початок війни та максимум воду в Крим. Ситуація сприятлива куди ни глянь з усіх сторін в плані світової підтримки. Японія вже 70 років Курили не признає і що ?
после таких санкций? Минимум возврат Крыма и Донбасса а также восстановление разрушенного, компенсации пострадавшим, не говоря уже о прекращении военных действий.
Пуйло не сможет экономически воевать со всем миром, а именно к этому идёт, он не такой сильный каким хочет казаться. И желающих за него умереть с каждым днём меньше.
Надо дожимать. Просто закончить войну не получится, зелю спросят за что воевали и терпели такие адские лишения.
Тут согласен. Я написал програму минимум, вы написали програму максимум. Думаю сойдемся где-то посередине.
Хомякоид написав:Як на мене прийнятні умови статус кво на початок війни та максимум воду в Крим. Ситуація сприятлива куди ни глянь з усіх сторін в плані світової підтримки. Японія вже 70 років Курили не признає і що ?
после таких санкций? Минимум возврат Крыма и Донбасса а также восстановление разрушенного, компенсации пострадавшим, не говоря уже о прекращении военных действий.
Пуйло не сможет экономически воевать со всем миром, а именно к этому идёт, он не такой сильный каким хочет казаться. И желающих за него умереть с каждым днём меньше.
Надо дожимать. Просто закончить войну не получится, зелю спросят за что воевали и терпели такие адские лишения.
Тут согласен. Я написал програму минимум, вы написали програму максимум. Думаю сойдемся где-то посередине.
Есть ещё вопрос горизонта планирования. Если быть уверенным, что санкции не ослабят, можно заключить некий промежуточный достаточно позорный мир. С тем, чтобы через несколько лет перейти в наступление. Но такой уверенности нет, мы не управляем санкционным процессом.....
juristkostya написав:Есть ещё вопрос горизонта планирования. Если быть уверенным, что санкции не ослабят, можно заключить некий промежуточный достаточно позорный мир. С тем, чтобы через несколько лет перейти в наступление. Но такой уверенности нет, мы не управляем санкционным процессом.....