О курсе рубля в России.
В связи с отсутствием торгов на ммвб офиц. курс остался 105,81.
Курс налички в банках 113-130 ( приём-продажа, примерно лучшие цифры, разбег очень большой).
На форексе торги очень слабые, похоже в районе 130.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 19:35
О курсе рубля в России.
В связи с отсутствием торгов на ммвб офиц. курс остался 105,81.
Курс налички в банках 113-130 ( приём-продажа, примерно лучшие цифры, разбег очень большой).
На форексе торги очень слабые, похоже в районе 130.
Додано: Вів 08 бер, 2022 19:45
Больше всех успокаивает Швец в своем последнем ролике
Справедливости ради он до последнего говорил что войны не будет что это блеф или спецоперация американской разведки.
Додано: Вів 08 бер, 2022 19:48
Президент США Джо Байден заявив, що Путіну ніколи не вдасться завоювати Україну. На його думку, президент РФ спроможний взяти місто, але не цілу країну.
Додано: Вів 08 бер, 2022 19:53
Додано: Вів 08 бер, 2022 19:58
НАТО сцикуни, то вже знають усі, забудьте
--- през в удар!
Президент Володимир Зеленський у зверненні до Палати громад закликав Великобританії посилити санкції проти РФ і визнати Росію державою-терористом
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