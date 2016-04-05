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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 282283284285
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 19:35

О курсе рубля в России.
В связи с отсутствием торгов на ммвб офиц. курс остался 105,81.
Курс налички в банках 113-130 ( приём-продажа, примерно лучшие цифры, разбег очень большой).
На форексе торги очень слабые, похоже в районе 130.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 19:45

  ЛАД написав:vitaliian
Для успокоения можно кроме Берёзы послушать Арестоаича. Рассказывает очень красиво. Помогает.

Больше всех успокаивает Швец в своем последнем ролике

https://youtu.be/yegO3fhxt_w

Справедливости ради он до последнего говорил что войны не будет что это блеф или спецоперация американской разведки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 19:48

Президент США Джо Байден заявив, що Путіну ніколи не вдасться завоювати Україну. На його думку, президент РФ спроможний взяти місто, але не цілу країну.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 19:53

  greenozon написав:Президент США Джо Байден заявив, що Путіну ніколи не вдасться завоювати Україну. На його думку, президент РФ спроможний взяти місто, але не цілу країну.

Заяви - то добре.
Але було би краще,як би НАТО дало нам пару десятків літаків і важке ПВО.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 19:58

НАТО сцикуни, то вже знають усі, забудьте

--- през в удар!

Президент Володимир Зеленський у зверненні до Палати громад закликав Великобританії посилити санкції проти РФ і визнати Росію державою-терористом
greenozon
 
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