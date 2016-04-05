О курсе рубля в России. В связи с отсутствием торгов на ммвб офиц. курс остался 105,81. Курс налички в банках 113-130 ( приём-продажа, примерно лучшие цифры, разбег очень большой). На форексе торги очень слабые, похоже в районе 130.
15:29. Владимир Зеленский в интервью ABC заявил о готовности к любым договорам о гарантиях безопасности Украине со стороны соседей, ведущих стран мира, а также Турции. Он добавил, что «это будут гарантии не только Украине, но и России, о которых она постоянно говорит». О необходимости гарантий безопасности заявил и советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк как об условии обсуждения вопросов отказа от членства Украины в НАТО.
flyman написав:Причина в тому, що політичний конфлікт не вдалося владнати мирно.НАТО, може пригадати "Карибську кризу"?Думаю, що це основна причина.
Унікальність цієї війни в тому, що вона не має жодних причин. Всі причини - вигадані, фейкові. Рашці, як державі, не загрожувала ані Україна, ані НАТО. Всі повелися на цей фантом хворої фантазії пуйла і почали з ним обговорювати те, чого немає. Тобто стали співучасниками нереального, вигаданого світу. Стали не лікувати хворого пуйла, а сприймати його як здорову людину, обговорювати нереальні речі. Навіть ці умови, що висуває він Україні - це фейк, який не варто обговорювати. Головне, що треба зробити всьому цивілізованому світові - вийти із нереального світу в реальний. Не підігравати хворій людині, не обговорювати з хворою людиною її фантазії.
flyman написав:Заявлений намір в Конституції вступити в НАТО, думаю, що це основна причина.
Страшилки про НАТО - рудимент постсовкової свідомості, яку підживлює рашистський режим. Насправді ж, сам пуйло намагався вступити до НАТО. Всі розуміють прекрасно, хто адекватний у рашці, що НАТО нічим не загрожує РФ. Знову ж таки, у свідомість підкинули фейк про небезпеку НАТО, і попали дріжжі в лайно.
Это из болезней навеянных Восточным Геббельсом по напрягу их Фюрера. Объединение РФ в "борьбе против внешнего Врага" - пришла наша очередь играть роль внешнего Врага.
Гуманитарное перемирие позволило вывести самолеты из закрытых аэропортов юга России Информация о полетах, фиксируемая на сайте Flight Radar, говорит о том, что 8 марта из аэропортов юга страны, таких как Ростов-на-Дону и Краснодар, совершались вылеты в направлении Москвы. В то же время для пассажиров аэропорты значатся закрытыми: например, на странице «Платова» (Ростов-на-Дону) сказано, что он временно не принимает и не выпускает воздушные суда «до особого распоряжения» в связи с закрытием воздушного пространства.