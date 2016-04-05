RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 283284285286287288>
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 19:35

О курсе рубля в России.
В связи с отсутствием торгов на ммвб офиц. курс остался 105,81.
Курс налички в банках 113-130 ( приём-продажа, примерно лучшие цифры, разбег очень большой).
На форексе торги очень слабые, похоже в районе 130.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21666
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 19:45

  ЛАД написав:vitaliian
Для успокоения можно кроме Берёзы послушать Арестоаича. Рассказывает очень красиво. Помогает.

Больше всех успокаивает Швец в своем последнем ролике

https://youtu.be/yegO3fhxt_w

Справедливости ради он до последнего говорил что войны не будет что это блеф или спецоперация американской разведки.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11256
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2739 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 19:48

Президент США Джо Байден заявив, що Путіну ніколи не вдасться завоювати Україну. На його думку, президент РФ спроможний взяти місто, але не цілу країну.
greenozon
 
Повідомлень: 12823
З нами з: 01.06.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1118 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 19:53

  greenozon написав:Президент США Джо Байден заявив, що Путіну ніколи не вдасться завоювати Україну. На його думку, президент РФ спроможний взяти місто, але не цілу країну.

Заяви - то добре.
Але було би краще,як би НАТО дало нам пару десятків літаків і важке ПВО.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22737
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1439 раз.
Подякували: 2364 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 19:58

НАТО сцикуни, то вже знають усі, забудьте

--- през в удар!

Президент Володимир Зеленський у зверненні до Палати громад закликав Великобританії посилити санкції проти РФ і визнати Росію державою-терористом
greenozon
 
Повідомлень: 12823
З нами з: 01.06.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1118 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 20:04

  Frant написав:
  greenozon написав:Президент США Джо Байден заявив, що Путіну ніколи не вдасться завоювати Україну. На його думку, президент РФ спроможний взяти місто, але не цілу країну.

Заяви - то добре.
Але було би краще,як би НАТО дало нам пару десятків літаків і важке ПВО.

Вам выставили полный текст его Заявления. viewtopic.php?p=5409107#p5409107
12 ярдов - это не денег.
В том числе и технологий электротранспорта.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9452
З нами з: 20.09.12
Подякував: 742 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 20:10

Похоже на обострение отношений США - Китай.
8:44. Представитель Белого дома Джен Псаки предупредила, что несоблюдение Китаем антироссийских санкций может повлечь ответные шаги со стороны США.

https://www.rosbalt.ru/world/2022/03/08/1947543.html
Это "Украина: хроника событий 8 марта". Там есть достаточно много о санкциях разных стран и фирм. Наряду с некоторыми явно лживыми заявлениями росс. официоза.
15:29. Владимир Зеленский в интервью ABC заявил о готовности к любым договорам о гарантиях безопасности Украине со стороны соседей, ведущих стран мира, а также Турции. Он добавил, что «это будут гарантии не только Украине, но и России, о которых она постоянно говорит». О необходимости гарантий безопасности заявил и советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк как об условии обсуждения вопросов отказа от членства Украины в НАТО.

Там же.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21666
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 20:16

  Kudrjavuy написав:
  Козак-характерник написав:
  flyman написав:Причина в тому, що політичний конфлікт не вдалося владнати мирно.НАТО, може пригадати "Карибську кризу"?Думаю, що це основна причина.

Унікальність цієї війни в тому, що вона не має жодних причин. Всі причини - вигадані, фейкові. Рашці, як державі, не загрожувала ані Україна, ані НАТО. Всі повелися на цей фантом хворої фантазії пуйла і почали з ним обговорювати те, чого немає. Тобто стали співучасниками нереального, вигаданого світу. Стали не лікувати хворого пуйла, а сприймати його як здорову людину, обговорювати нереальні речі. Навіть ці умови, що висуває він Україні - це фейк, який не варто обговорювати. Головне, що треба зробити всьому цивілізованому світові - вийти із нереального світу в реальний. Не підігравати хворій людині, не обговорювати з хворою людиною її фантазії.

Я бы ответил просто: Их НЕТ - "Политических вопросов" и НЕ БЫЛО!
Они были созданы в РФ и поддержаны "Западом" для развала Украины.(деньги - рынок- влияние)
Я не зря выставлял статью в полном объёме https://ukrrudprom.com/analytics/Zapad_ ... bya_v.html
  Козак-характерник написав:
  flyman написав:Заявлений намір в Конституції вступити в НАТО, думаю, що це основна причина.

Страшилки про НАТО - рудимент постсовкової свідомості, яку підживлює рашистський режим. Насправді ж, сам пуйло намагався вступити до НАТО. Всі розуміють прекрасно, хто адекватний у рашці, що НАТО нічим не загрожує РФ. Знову ж таки, у свідомість підкинули фейк про небезпеку НАТО, і попали дріжжі в лайно.

Это из болезней навеянных Восточным Геббельсом по напрягу их Фюрера.
Объединение РФ в "борьбе против внешнего Врага" - пришла наша очередь играть роль внешнего Врага.

причины войны, смотреть внимательно:
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6901
З нами з: 20.11.08
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1804 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 20:22

:?: :?: :?:
Гуманитарное перемирие позволило вывести самолеты из закрытых аэропортов юга России
Информация о полетах, фиксируемая на сайте Flight Radar, говорит о том, что 8 марта из аэропортов юга страны, таких как Ростов-на-Дону и Краснодар, совершались вылеты в направлении Москвы. В то же время для пассажиров аэропорты значатся закрытыми: например, на странице «Платова» (Ростов-на-Дону) сказано, что он временно не принимает и не выпускает воздушные суда «до особого распоряжения» в связи с закрытием воздушного пространства.

https://www.fontanka.ru/2022/03/08/70494611/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21666
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 20:23

Сайты российских федеральных ведомств взломаны хакерами. Вечером 8 марта на них появляется одна и та же картинка против спецоперации России в Украине.

Атака затронула сайты ФСИН, Минкульта, Минэнерго, Росстата, ФАС, Агентств по управлению госимуществом и по делам молодежи. Пока никто не брал на себя ответственность за этот взлом.

https://www.fontanka.ru/2022/03/08/70494599/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21666
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 283284285286287288>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 90961
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 444754
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2374
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1751)
08.03.2022 21:27
Рынок ОВГЗ (2849)
08.03.2022 19:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.